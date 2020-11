Spielplatzübergabe an die Stadt Buchs als letzter Akt eines Vereins Der Verein Spielplatz Buchs ist am 20. Oktober aufgelöst worden. Mit dem vor sechs Jahren eingeweihten Spielplatz bei der Gemeindesportanlage Rheinau hat der Verein sein ursprüngliches Ziel erreicht. Hansruedi Rohrer 05.11.2020, 05.00 Uhr

Danny und Heimo Steriti (links) haben den Spielplatz mit neuem Trampolin an Bruno Barmet (Werkhof) und Stadtrat Hansruedi Bucher (rechts) zuhanden der Stadt Buchs übergeben. Bild: Hansruedi Rohrer

Nach Auflösung des im Oktober 2013 gegründeten Vereins folgte am Montag dieser Woche noch der letzte offizielle Akt: die definitive Übergabe an die Stadt Buchs. Mit dem letzten Spendenbeitrag konnte der Verein in ein Trampolin als zusätzliches beliebtes Spielgerät investieren. In Zusammenarbeit mit der Stadt Buchs wurde dieses im vergangenen August installiert und für die Benützung freigegeben.