Spielbanken Drei weitere Casinos in Liechtenstein warten auf eine Bewilligung Die Politik ist dieses Jahr eingeschritten, um des Casinobooms Herr zu werden. Manche Projekte wurden zunächst ausgebremst, doch Liechtenstein scheint weiterhin ein guter Nährboden für die Glücksspielbranche zu sein. Dorothea Alber Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Casino-Angebot in Liechtenstein wird wohl schon bald noch weiter wachsen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Noch bevor Nummer sechs, das Casino Maximus, an der Schaaner Zollstrasse eröffnen konnte, tauchten bereits weitere Konkurrenten am Horizont auf – zwei davon in Schaan. Dazu zählt neben der Spielbank im Rietacker auch jene an der Landstrasse 157, die «Plaza» heissen soll – und deren Betreiber «demnächst» eröffnen wollen.

Plaza-Casino-Eröffnung: Doch nicht so bald?

Die Geldspielaufsicht beim Amt für Volkswirtschaft prüft derzeit drei Gesuche für die Erteilung einer Spielbankenbewilligung, nämlich jene der MCL-Resorts AG in Schaan (Casino Maximus), der LV Investments AG in Eschen und der Bestwin AG – vom besagten Plaza-Casino. Thomas Geldspielaufsicht sagt:

«Von einer zeitnahen Bewilligungserteilung, wie der Internetauftritt der Bestwin AG vermuten lässt, ist aber nicht auszugehen.»

Sogar eine Baubewilligung steht noch aus, wie das zuständige Amt bestätigt. Dennoch sucht der Betreiber bereits emsig Mitarbeiter: So sind Stellen ausgeschrieben für Dealer an den Spieltischen, Qualitäts- und Risikomanager, Mitarbeiter für die Sicherheit, aber auch für den Gastrobereich.

Ein Problem zeichnet sich dabei schon seit längerer Zeit ab: Alle Spielbanken stehen angesichts des recht ausgetrockneten Arbeitsmarktes in der Branche dauerhaft vor der Herausforderung, ausreichend qualifiziertes Personal nachzuweisen.

Website weist auf Boutique-Casino hin

Doch wer ist der Betreiber, der es so eilig hat, dem ehemaligen Gebäude des Labor Risch neues Leben einzuhauchen? Ein Blick ins Handelsregister liefert Hinweise über die Personen, die am Projekt beteiligt sind: Der Verwaltungsrat Marc Quoadt, der eine Unternehmensberatung in Deutschland führt, wollte sich telefonisch nicht zu den Plänen in Liechtenstein äussern.

Auch die Geschäftsführerin Marie-Christine Gebhart konnte noch keinen Einblick geben, wie das Konzept aussehen wird. Nur die Website verrät, dass ein Boutique-Casino entstehen soll.

