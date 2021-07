Spielbanken-Boom IG Volksmeinung fordert Casino-Verbot in Liechtenstein – das Wirtschaftsministerium hat aber rechtliche Bedenken «Stopp dem Casinowildwuchs». Unter diesem Banner steht die Webseite der Casino-kritischen IG Volksmeinung, die vor wenigen Tagen freigeschaltet wurde. Formulierte die Gruppe ihre Ziele zuvor nur vage, so wird sie auf der Webseite konkret: «Wir verlangen kurzfristig wirksame Massnahmen, um die Ansiedlung weiterer Casinos zu verhindern, und eine Exit-Strategie aus dem Casinogeschäft.» Somit steht fest: Auf lange Sicht will die IG auf ein Verbot der Spielbanken hinarbeiten. Elias Quaderer 15.07.2021, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie die IG das Verbot erreichen will, geht aus der Webseite nicht hervor. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Wie die Interessensgemeinschaft vorgehen will, um ihre Ziele zu erreichen, geht aus der Webseite nicht hervor. Auf Anfrage wurde erklärt, dass die Mehrheit des IG-Vorstands derzeit abwesend sei und Fragen erst beantwortet werden, wenn der ganze Vorstand wieder versammelt ist.

Allerdings: Der Triesenberger Franz Schädler, der gemäss Webseite zum Kernteam der IG Volksmeinung gehört, hat Anfang 2021 in einem Leserbrief bereits einen Weg aufgezeigt, wie Liechtenstein vom Casino-Geschäft wieder wegkommen könnte: Eine Verfassungsinitiative für ein absolutes Geldspielverbot. In ihrem jüngsten Forumsbeitrag merkte auch die IG Volksmeinung an, dass unter Umständen eine Initiative angezeigt sei, «um das Land von der ausgebrochenen Casinokrankheit zu heilen».

«Exit-Strategie» für Spielbanken wäre rechtlich problematisch

Es bleibt jedoch die Frage, ob es rechtlich möglich ist, das Geldspiel einfach wieder zu verbieten. Das Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt verwies auf Anfrage auf die Beantwortung des Postulats zur Casino-Landschaft Liechtenstein von 2019. Damals sollte die Regierung die Möglichkeiten eines Spielbanken-Moratoriums prüfen. Unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage, dem Grundsatz von Treu und Glauben sowie EWR-Vorgaben urteilte die Regierung, dass ein Casino-Moratorium rechtlich problematisch sei. «Die im Zusammenhang mit einem möglichen Moratorium bestehenden rechtlichen Herausforderungen bestünden in einem noch wesentlich verstärkten Masse bei einer ‹Exit-Strategie›», so das Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt.

Die Regierung habe mit der Verordnungsanpassung von Anfang Juli bereits die Rahmenbedingungen für Casinos erschwert. Weitere Massnahmen wie die Erhöhung der Geldspielabgabe werde sie im Rahmen der Motion «Casino-Bremse» prüfen. Aber sie sehe keinen Anlass, eine «Exit-Strategie» aus dem Casino-Geschäft zu prüfen.