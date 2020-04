Spatenstich in Buchs bildet einen weiteren Meilenstein für die Realisierung ein neues Kirchgemeindehaus In Buchs wird der Bau des neuen evangelischen Kirchgemeindehauses in Angriff genommen. Hansruedi Rohrer/Heini Schwendener 07.04.2020, 05.15 Uhr

Symbolischer Spatenstich für das neue evangelische Kirchgemeindehaus mit Baukommissionspräsident Yves Bolis (links) und Architekt Martin Hug. Bild: Hansruedi Rohrer

Ein weiterer Meilenstein im Projekt «Zukunft evangelische Kirche Buchs» ist am Montag getätigt worden. Auf dem Bauplatz neben der Kirche, an der Kirchgasse 1, wurde der Spatenstich vollzogen. In Zeiten der Coronakrise aber in bescheidenem Rahmen und nur mit zwei Protagonisten.

So griffen Yves Bolis, Baukommissionspräsident, und Martin Hug, Architekt und Bauleiter (Zellersani und Partner GmbH, Walenstadt), symbolisch zur Schaufel, während im Hintergrund der Bagger wartete.

Dort, wo vorher das alte Biedermeierhaus mit dem einstigen Kinderhort «Spatz» stand und noch früher die Familie Zangger wohnte, wird nun das Bauprojekt verwirklicht. Erdbewegung, Baumeisterarbeiten, Holzbau, Sanitär, Heizung und Elektro sind an die entsprechenden Firmen vergeben und der finanzielle Rahmen (Totalkosten 2,5 Millionen Franken) ist eingehalten worden. «Wir haben die Kosten gut im Griff», sagte denn auch Yves Bolis. Auch die Detailplanung sei bisher ohne Schwierigkeiten verlaufen. «Das Projekt ist auf Kurs.»

Eröffnung ist im Spätsommer oder Herbst 2021 vorgesehen

Nun würden hier zuerst die Erdbewegungen vollzogen, und etwas später betoniere der Baumeister die drei Grundplatten für die neuen Gebäude, sagte er. Der Rohbau wird etwa im September des laufenden Jahres fertigestellt sein. Danach folgt der Innenausbau. Es ist geplant, dass der komplette, dreiteilige Neubau im Sommer 2021 dastehen wird.

Mit einer offiziellen Eröffnung samt Besichtigung und Einweihung rechnet man im Spätsommer oder im Herbst 2021.

Parkierungsmöglichkeiten: mit der Stadt Buchs im Gespräch

Mit der Stadt Buchs sei man im Gespräch betreffend der Gestaltung im Bereich Übergang Neubau/Kirchgasse sowie auch einer Neulösung der Parkierungsmöglichkeiten gemäss neuem Reglement, erklärte der Baukommissionspräsident am Montag. Man versuche hier, eine ganzheitliche Lösung anzustreben.

Nun wird schon in den kommenden Monaten auf dem brachliegenden Land etwas Neues entstehen. Damit wird das endlich das Ziel erreicht, welches die Kirchgemeindeversammlung im Jahre 1965 der damaligen Vorsteherschaft als Aufgabe mitgab: Bauland für ein neues Kirchgemeindehaus sicherzustellen.

Rahmenkredit wurde vor einem Jahr bewilligt

Am 31. März 2019 hat die Bürgerschaft der Evangelischen Kirche Buchs einen Rahmenkredit in der Höhe von 5,1 Millionen Franken für ein neues Kirchgemeindehaus bewilligt. Am Montag, also rund ein Jahr später, fand auf der Parzelle Kirchgasse 1 in Buchs der Spatenstich für den Neubau statt. Es ist dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des neuen Kirchgemeindehauses.

Dank dieses Neubaus will sich die Kirchgemeinde, deren Infrastruktur bisher über mehrere Standorte in der ganzen Gemeinde verteilt ist, eine räumliche und örtliche Identität schaffen. Notabene direkt neben der Kirche, die natürlich das gottesdienstliche Zentrum bleiben wird.

Ein Aufenthalts- und Begegnungsort

Für die Evangelische Kirche Buchs tritt damit ein Projekt in die Realisierungsphase, dessen Vorgeschichte sich über Jahrzehnte hingezogen hatte. Das neue Kirchgemeindehaus, bestehend aus drei Kuben, wird ein Aufenthalts- und Begegnungsort sowie der Arbeitsort für die Angestellten der Kirche.

Das Kirchgemeindezentrum Buchs neben der evangelischen Kirche besteht aus drei Kuben mit je unterschiedlich hohen Flachdächern. Zwischen den Gebäuden gibt es eine überdachte Gasse. Bild: PD

An der Kirchbürgerversammlung 2018 wurde ein Kredit von 150000 Franken für einen Studienauftrag bewilligt. Ein Jahr später lag das Gutachten vor. Der damals gesprochene Rahmenkredit beläuft sich auf 5,1 Millionen Franken.

Gemäss Gutachten betragen die Eigenmittel der Kirchgemeinde 1,84 Million Franken, aus Mehreinnahmen der Steuererhöhung während vier Jahren kommt die Summe von 560000 Franken zusammen. Dazu hat die Evangelische Kirche Buchs 300000 Franken Reserven aus Eigenmitteln. 2,4 Millionen Franken werden als Beiträge aus dem Finanzausgleich der Kantonalkirche erwartet.