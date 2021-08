Buchs Sommeranlass der SP Werdenberg mit dem sozialwerk.LGBT+: «Es besteht Nachholbedarf beim Beratungsangebot für queere Menschen» Einige Genossinnen und Genossen der SP Werdenberg nutzten den Sommeranlass und bildeten sich rund ums Thema menschliche Vielfalt weiter. Geleitet wurde der Abend von Holger Niggemann, geschäftsführende Person vom sozialwerk.LGBT+. Er wurde begleitet von Björn Niggemann, Vorstand des Vereins, und Cécile Weber, die gleichzeitig vom Rheintaler Komitee «Ehe für Alle» präsent war. 06.08.2021, 17.33 Uhr

Bild: PD

(pd) In einem ersten Teil durften die Teilnehmenden ihr Wissen zu Gender- und Geschlechtsidentitäten aktiv auffrischen. Dabei wurde einem bewusst, dass die Thematik um einiges komplexer ist, als bisher bekannt oder angenommen.

Queere Jugendliche sollen sich mit Gleichgesinnten treffen können

In einem zweiten Teil stellte sich der Verein sozialwerk.LGBT+ und sein Engagement vor. Der gemeinnützige Verein setzt sich für die Belange von Queermenschen, ihren Angehörigen und Freunden und Freundinnen ein. «Seit 2020 bietet das sozialwerk.LGBT+ Beratungs-, Bildungs-, Vernetzungs-, Kommunikations- und Kulturangebote an und setzt sich vor allem auch dafür ein, dass es queeren Jugendlichen möglich ist, sich in geschütztem Rahmen mit anderen Gleichgesinnten zu treffen, um sich auszutauschen zu können», wie Holger Niggemann betonte. Weitere Ausführungen zur aktuellen Situation würden zeigen, «dass auch in der Region Werdenberg noch starker Nachholbedarf besteht, was Beratungsangebote für queere Mitmenschen betrifft», so Björn Niggemann vom Vorstand des Vereins.

Stammtisch wird rege genutzt

Der queere Stammtisch in Buchs, welcher alle zwei Wochen jeweils donnerstags im Boe Café stattfindet, wird schon rege genutzt, auch von Menschen die zum Teil bis zu 45 Minuten und mehr Anfahrtsweg auf sich nehmen. «Schade ist aber, dass gerade Queers aus Buchs und unmittelbarer Umgebung noch in kleiner Zahl am Stammtisch teilnehmen, aus Angst gesehen oder dort erkannt zu werden», erklärt Cécile Weber, ebenfalls aktiv im Verein. «Ein Stammtisch befriedigt selbstredend nicht den Bedarf alleine», fügte Björn Niggemann ein. «Gerade vertrauliche Gespräche wie Beratungen benötigen eine sichere Atmosphäre. Die Themen sind heikel und nicht alle fühlen sich in einer Bar oder einem Café wohl», so Niggemann.

Umso begrüssenswerter ist es, dass der Verein sein Angebot ausbauen und um einen Standort in Buchs erweitern möchte. Zu diesem Zweck ist das rein durch Spenden finanzierte sozialwerk.LGBT+ auf der Suche nach geeigneten Lokalitäten.

Anerkennung und Unterstützung für den Verein

Die sehr interessierten Genossinnen und Genossen durften viel Neues erlernen, selbst Erlebtes beitragen und Fragen klären. Es wurde angeregt und ausdauernd diskutiert, sodass sich der Abend weit über den geplanten Zeitrahmen hinaus verlängerte. Eines war zum Schluss unbestritten: «Das Engagement von Vereinen wie dem sozialwerk.LGBT+, welche sich in den Dienst des Mitmenschen stellen, sich für mehr Toleranz und Akzeptanz von Minderheiten und somit für das Wohl der Gesellschaft einsetzen, verdient Anerkennung und Unterstützung».

«Vor uns liegt der Wahlkampf zur ‹Ehe für Alle› und hier müssen wir mit vereinten Kräften gemeinsam kämpfen, Ungleichheit beseitigen und ein Stück weiter zur vollen Gleichstellung von queeren Menschen erlangen», so Pia Zurbrügg von der SP Werdenberg, «denn wir stehen für ein offenes vielfältiges Werdenberg für alle».