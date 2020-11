Sonntägliches Flanieren in Buchs und doch noch ein Weihnachtsmarkt Der Buchser Geschenksonntag vom 13. Dezember findet in dezentem Rahmen statt. Grösser als in den Vorjahren wird dieses Jahr der Weihnachtsmarkt im Zentrum. Ein schönes, weihnachtliches Ambiente soll zudem Kunden nach Buchs locken. Corinne Hanselmann 19.11.2020, 10.40 Uhr

In diesem Jahr wird die Bahnhofstrasse für den Geschenksonntag nicht gesperrt. Hansruedi Rohrer

Der Vorstand von Wirtschaft Buchs hat entschieden: Der Buchser Geschenksonntag am 13. Dezember soll durchgeführt werden. Ein Grossteil der Handelsmitglieder von Wirtschaft Buchs hat sich bei einer Umfrage für den Sonntagsverkauf ausgesprochen.

«Allerdings sind nur die Geschäfte offen und diverse Marktstände. Ein Rahmenprogramm wird nicht durchgeführt.»

Das sagt Rolf Pfeiffer, Präsident von Wirtschaft Buchs, gegenüber dem W&O. Die Bahnhofstrasse wird in diesem Jahr nicht gesperrt. Die stimmungsvollen Darbietungen von Chören und Musikformationen fallen weg, ebenso die Tanzvorführungen. Die «Geschenksonntagparty mit Attraktionen und Glühwein-Holdrio» falle aus. «Uns sind durch die aktuellen Auflagen leider die Hände gebunden», sagt Rolf Pfeiffer.

Durchführung soll Zeichen an Bevölkerung sein

Ob viele Leute kommen werden, «nur» weil die Läden von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben, werde sich zeigen. «Ich gehe davon aus, dass weniger Leute kommen als sonst», so Pfeiffer. Auch aufgrund der Maskenpflicht.

Dass der Geschenksonntag dennoch stattfinden kann und – anders als im benachbarten Ausland – wenigstens die Läden öffnen können, ist dem Wirtschaft-Buchs-Präsidenten ein Anliegen.

«Es soll auch ein Zeichen an die Bevölkerung sein im Sinne von ‹die Geschäfte sind noch da›.»

Natürlich würden sich die Händler über rege Einkäufe freuen. Schliesslich hätten viele Geschäfte während des Lockdown im Frühling wochenlang schliessen müssen. «Es wird am Geschenksonntag schon etwas laufen, aber halt durch Corona in dezentem Rahmen», sagt der Präsident.

Das Rahmenprogramm fällt beim Geschenksonntag weg. Hansruedi Rohrer

Sonstige traditionelle Rahmenprogrammpunkte von «Advent in Buchs» sind in diesem Jahr gestrichen, wie Wirtschaft Buchs in einer Mitteilung an die Mitglieder schreibt. Jedoch sind die eine oder andere Einkaufsaktion mit einem Dankeschön für die Kunden in Planung.

Deutlich mehr Anmeldungen für Weihnachtsmarkt

Stattfinden soll auch der Weihnachtsmarkt im Zentrum. Er wird ab dem 9. Dezember Weihnachtsstimmung in die Bahnhofstrasse bringen. Harry Müntener, Geschäftsführer von Marketing Buchs, freut sich:

«Wir haben für dieses Jahr rund 30 Anmeldungen.»

Das ist rund fünf Mal mehr als in den vergangenen Jahren.

«Dass viele andere Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt sind, spielt uns sicher in die Hände.»

Der Weihnachtsmarkt im Zentrum von Buchs ist einer von wenigen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr. Bild: Hansruedi Rohrer

Er betont, dass man sich an die Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit halten werde. Es dürfe nicht zu Menschenansammlungen kommen. Die Markthäuschen und Foodtrucks werden entlang der ganzen Bahnhofstrasse – von der Schrybi bis zum «Bären» – verteilt. «Wir haben ein durchdachtes Schutzkonzept ausgearbeitet», so Müntener. Im Bereich der Marktstände gilt Maskenpflicht. Im Bereich der Essensstände werden Sitzplätze eingerichtet, wo auch die Angaben der Besucher aufgenommen werden. Stehtische sind nicht erlaubt.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 9. bis 13., vom 16. bis 19. und vom 23. bis 24. Dezember jeweils ab 12 Uhr geöffnet. Verkauft werden beispielsweise Strick- und Bastelsachen, Lederwaren, Schmuck, Kränze, Kerzen, Lampen oder Tee. Auch einige Foodtrucks und ein Raclette-Hüsli gibt es.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt im Zentrum von Buchs Mi 9. Dezember 12:00 – 20:00 Uhr

Do 10. Dezember 12:00 – 18:30 Uhr

Fr 11. Dezember 12:00 – 18:30 Uhr

Sa 12. Dezember 12:00 – 17:00 Uhr

So 13. Dezember 12:00 – 17:00 Uhr



Mi 16. Dezember 12:00 – 20:00 Uhr

Do 17. Dezember 12:00 – 18:30 Uhr

Fr 18. Dezember 12:00 – 18:30 Uhr

Sa 19. Dezember 12:00 – 17:00 Uhr

Mi 23. Dezember 12:00 – 20:00 Uhr

Do 24. Dezember 12:00 – 16:00 Uhr

Schönes Ambiente soll Kunden nach Buchs locken

Mit einem schönen Ambiente sollen Kunden angelockt werden. Janine Müller

Marketing Buchs ist bemüht, dass im Zentrum eine weihnachtliche Stimmung aufkommt, um den Handel zu unterstützen. Im Bereich des Weihnachtsmarkts soll mit Hilfe von Weihnachtsmusik aus Boxen dazu beigetragen werden. Müntener äussert zudem den Wunsch, dass die Geschäfte ihre Schaufenster weihnachtlich dekorieren.

«Die einen machen das sehr schön, andere machen nur das Minimum.»

«Realistisch gesehen wird dieses Jahr sicher nicht das Beste für den Handel. Viele kaufen online ihre Geschenke ein», so der Marketing-Buchs-Geschäftsführer. Umso wichtiger sei es, Gegensteuer zu geben und ein schönes Ambiente zu schaffen, um Leute nach Buchs zu locken.

Geschenke gratis einpacken lassen

«Etwas Besonderes wird den Kunden mit dem ‹Päcklihuus› geboten. Jeder Kunde des Weihnachtsmarktes und der Geschäfte darf seine Geschenke im ‹Päcklihuus› gratis einpacken lassen», sagt Harry Müntener. Dieses Angebot gilt während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes.