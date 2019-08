Viel Abwechslung im sportlichen Programm: In der Sportwoche können sich die Kinder im Werdenberg und Obertoggenburg so richtig austoben.

Viel Abwechslung im sportlichen Programm: In der Sportwoche können sich die Kinder im Werdenberg und Obertoggenburg so richtig austoben.

Die letzte Sommerferienwoche bietet Kindern in der W&O-Region viel Spiel und Spass

Einer der beliebtesten Kurse der Sportwoche ist seit Jahren das Einradfahren. (Bild: Robert Kucera)

In und um den Turnhallen sowie den Sportanlagen des Werdenbergs und des Obertoggenburgs herrscht diese Woche buntes Treiben. Denn Kinder und Jugendliche ab dem siebten Altersjahr nehmen in ihrer letzten Ferienwoche an der Sportwoche teil.

Dieser Traditionsanlass findet heuer bereits zum 36. Mal statt. Das Programm lässt dabei kaum Wünsche offen. Der sportbegeisterte Nachwuchs konnte aus einer grossen Anzahl an Kursen die richtige Beschäftigung aussuchen, um sich vor dem ersten Schultag nochmals so richtig auszutoben.

23 von 36 Kursen können durchgeführt werden

Im Werdenberg und obersten Toggenburg kommen diese Woche 23 Kurse zur Austragung. Die Vielfalt ist gross. Die Kinder stehen zu Land aber auch zu Wasser im Einsatz, sind unterwegs mit Turnschuhen, Rollen, Rädern, Skis aber auch hoch zu Ross und frönen

Einzel- und Mannschaftssportarten.

Der eine oder andere zusätzliche Kurs hätte sich in diesem Sammelsurium an Möglichkeiten sehr gut gemacht. Doch wegen fehlender Teilnehmer mussten 13 Kurse abgesagt werden. Doch jene, die stattfinden, weisen eine hohe Beteiligung auf.

4 der 23 Kurse sind ausgebucht, in weiteren 5 beträgt die Auslastung über 80 Prozent. Insgesamt nehmen 263 Kinder an den im Werdenberg und Obertoggenburg angebotenen Kursen teil. Dazu kommen noch jene Knaben und Mädchen, die sich für Kurse angemeldet haben, die in Liechtenstein oder im Sarganserland stattfinden