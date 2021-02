Region Werdenberg Petition fordert neutrale Untersuchung: Solidaritätswelle für entlassenen KOJ-Leiter Markus Büchel In sozialen Medien, Petitionen und Leserbriefen hagelt es Kritik an den Sozialen Diensten Werdenberg (SDW). Viele Leute wehren sich für den Jugendarbeiter, fordern ihn zurück und wollen, dass die Situation bei den SDW neutral untersucht wird. Heini Schwendener 28.02.2021, 17.40 Uhr

Für zwei Petitionen wurden am Samstag Unterschriften gesammelt. Menschen jeden Alters drückten ihren Unmut aus. Bild: Heini Schwendener

Die Kündigung und sofortige Freistellung des KOJ-Leiters Markus Büchel hat eine grosse Solidaritätswelle ausgelöst. In sozialen Medien gehen die Wogen hoch, niemand kann verstehen, warum man einen Menschen mit den Verdiensten eines Markus Büchel entlässt. Am Wochenende lancierten zwei Gruppen je eine Petition und gingen auf die Strasse, um Unterschriften zu sammeln. Ausserdem läuft auch in den Schulen eine Unterschriftensammlung.

Mehr als 300 Unterschriften von Jung und Alt

Coronakonform mit Abstand und Maske warteten am Samstag in Buchs die Menschen, bis sie an der Reihe waren, die Petitionsbögen zu unterzeichnen. Jugendliche, Eltern von Kindern im Schulalter und ergraute Häupter im Pensionsalter fanden sich ein. Mehr als 300 Unterschriften seien allein am Samstag zusammengekommen, sagten die Initiantinnen und Initianten: Mitglieder des Jugendrates You Speak und einer Gruppe mit den Namen «Zema üsi Stimm erheba».

Die Kündigung von Markus Büchel dürfe doch nicht wahr sein, heisst es in der Petition der Jugendlichen. So viele Projekte habe Büchel schon mit Jung und Alt gemacht und der grösste Teil der Jugendlichen habe schon etwas davon mitgemacht. «Er hat viele Jugendliche sehr positiv geprägt», heisst es weiter:

«Es gab nie Schwierigkeiten. Wir wollen weiterhin Markus als unseren Jugendarbeiter beibehalten. Wir wollen Markus im KOJ zurück!»

Die Gruppe Zema üsi Stimm erheba ist wegen der Kündigung irritiert und schockiert. Büchel sei ein Sinnbild für erfolgreiche Jugendarbeit, er habe Generationen von Jugendlichen begleitet, gefördert und geprägt. Immer habe es nur positive Rückmeldungen zu seiner Arbeit gegeben. Büchel habe sich nichts zu Schulden kommen lassen.

Situation bei SDW unabhängig aufarbeiten

Die Gruppe fordert den sofortigen Rückzug der Kündigung und der Freistellung. Büchel solle in allen Ehren wieder als KOJ-Leiter eingesetzt und in einem Communiqué der Sozialen Dienste Werdenberg (SDW) vollständig rehabilitiert werden. Ausserdem wird eine unabhängige und professionelle Untersuchung der Situation bei den SDW gefordert.