Solidarität Nicht alle können festlich speisen: Werdenberger Diakonieverein gibt Lebensmittel an Bedürftige ab Am Donnerstag organisierte die Leba Werdenberg eine «Sackabgabe» für armutsbetroffene Menschen. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Einzelne schien die längere Wartezeit bei der Abgabe nicht gross zu stören. Bild: Lukas Hohmeister

Ein Festmahl – das steht an Heiligabend in so manchen Haushalten auf dem Speiseplan. Zuerst ein Aperitif , dann eine Vorspeise, zum Hauptgang ein leckeres Stück Fleisch oder ein Vegi- schnitzel, passend dazu ein gute Flasche Wein und abschliessend ein Dessert – für die Liebsten darf es auch gerne ein bisschen mehr Geld kosten.

Aber nicht alle haben das Glück und können sich weder zu Weihnachten noch sonst irgendwann diesen Luxus leisten. In solchen Fällen gibt es Sozialdienste wie die Lebenmittelabgabe (Leba) Werdenberg des Diakonievereins Werdenberg, welche jeweils jeden Donnerstag Lebensmittel in Buchs symbolisch für einen Franken an von Armut betroffene Menschen abgibt. Speziell am Donnerstag vor Weihnachten findet eine Sackabgabe für alle Bezügerinnen und Bezüger der Region statt, welche normalerweise aufgeteilt Lebensmittel beziehen.

132 Taschen mussten vorbereitet werden

Jeden Donnerstagmittag rollen zwei gut beladene Fahrzeuge bei der Leba an. Es bleiben dann wenige Stunden, bis die Bezügerinnen und Bezüger eintrudeln. Da die Lebensmittelausgabe in der nächsten Woche nicht stattfindet, beziehen an diesem Tag alle zusammen. «Der Effizienz halber befüllen wir Taschen vorab, anstatt sie, wie sonst üblich, auf Tischen zur Auswahl vorzulegen», erklärt Stephan Beller, der für die Organisation der Lebensmittelabgabe verantwortlich ist.

Sieben freiwillige Helferinnen und Helfer mussten dazu 132 Taschen mit Mandarinchen, Reis, Kartoffeln, Tomaten, Salat, Joghurt, Brotwaren und anderen Lebensmitteln vorbereiten und anschliessend draussen vor der Grace Church verteilen.

123 Taschen mit Esswaren wurden vorbereitet. Bild: Lukas Hohmeister

Weihnachtsguetzli runden das Essenspaket ab

«Der grösste Teil der Lebensmittel stammt von der Schweizer Tafel, welche bei Läden wie Migros, Coop oder Lidl Esswaren einsammelt», erklärt Beller. «Die Esswaren entsprechen einem guten Zustand, obwohl das Verkaufsdatum schon abgelaufen ist.» Einen kleineren Teil spenden regionale Bauernhöfe und Bäckereien. Speziell zu Weihnachten erhalten alle Weihnachtsguetzli, welche von Monika Bättig aus Sevelen seit gut zwölf Jahren gebacken werden. Aus persönlichen Gründen sei es dieses Jahr jedoch das letzte Mal.

Draussen stehen um die 40 Personen und warten auf ihre Säcke, die zuletzt gut über 300 Personen ernähren. Tendenziell würden es immer mehr. «Seit Beginn des Ukrainekriegs hat die Anzahl schlagartig zugenommen», erklärt Beller. Auch Inflation und im nächsten Jahr die steigenden Strompreise würden nochmals zu erhöhter Nachfrage führen. Treffen tut das vor allem die Migrantinnen und Migranten, welche laut Beller ein Grossteil der Beziehenden ausmachen. Gefolgt von Ukrainegeflüchteten und wenigen, die von Altersarmut betroffen sind.

