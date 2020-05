Social Distancing der Werdenbergersee-Schwäne: Das alte Nest und drei Eier wurden aufgegeben – neuer Brutort ist auf einer Insel Noch schwimmen keine Schwanenküken im Werdenbergersee. Dies hat seinen Grund. Die erste Brut wurde aufgegeben, die Nachbrut ist noch nicht so weit. Robert Kucera 18.05.2020, 05.00 Uhr

Auf der kleinen Insel am südlichen Ende des Werdenbergersees geniesst die Schwanenmutter die Abgeschiedenheit und kann in Ruhe brüten. Bild: Robert Kucera

Tatort: Werdenbergersee. – Tatzeit: Mitte Mai. Eigentlich sollten nun frisch geschlüpfte Schwanenküken ihre ersten Runden im ruhenden Gewässer drehen.

In Begleitung von zahlreichen Augenpaaren, die verzückt ihre Mobiltelefone bereit gemacht haben, um die Schwanenfamilie zu fotografieren und zu filmen. Doch auch in diesem Punkt verläuft das Frühjahr 2020 anders als gewohnt.

Drei Eier lagen im alten Nest

Dabei war die Welt im März noch in Ordnung. Die unmittelbare Nähe zwischen Menschen und auch jene zwischen den Schwänen und Menschen verlief unproblematisch.

Vor zwei Monaten brütete die Schwanenmutter noch am gewohnten Ort. Bild: Corinne Hanselmann

Wie Augenzeugen berichten, lagen bereits drei Eier im Nest der Schwäne vom Werdenbergersee. Der Brutvorgang sollte am üblichen Ort stattfinden. Zwei Monate später ist nichts mehr wie es mal war. Die Schwäne haben das Social Distancing angewandt.

Am südlichen Ende des Sees liegt eine kleine Insel. Auf dieser wird nun gebrütet. Es ist, wie vermutet wird, der zweite Versuch der Familie Schwan. Das erste Nest am Ufer, in für Tierfreunde erfreulich günstig

naher Beobachtungslage, wurde aufgegeben und somit auch die drei Eier.

Wie Wildhüter Rolf Wildhaber festhält ist dies ein kein unübliches Verhalten:

«Während der Brutzeit sind Schwäne sehr störungsempfindlich. Für die Nachbrut haben sie sich einen ruhigen Ort ausgesucht.»

Wildhüter Roger Wildhaber vermutet, dass Hunde die Schwäne zu sehr gestresst haben. Bild: PD

Doch wer hat die Ruhe der Schwäne gestört? Konkrete Hinweise gibt es keine. Die Nähe zum Menschen als Grund kann mit Blick in die Vergangenheit, als das Miteinander harmonisch verlief, ausgeschlossen werden. Doch nicht der Faktor Mensch. Denn dessen bester Freund auf vier Beinen steht unter Tatverdacht. «Hunde könnten der Störfaktor gewesen sein», glaubt Wildhaber.

Kommen Hunde dem brütenden Nest sehr nahe, sei dies «extrem belastend für die Schwäne.» Muss das Nest sieben Tage die Woche mehrmals verteidigt werden, geht dies zu Lasten der Nerven der Schwäne. Noch schlimmer: Wird die Brut häufig unterbrochen, könnten dabei auch die Eier kaputt gehen.

Für Jungschwäne bleibt die Verspätung folgenlos

Dass die Werdenbergersee-Schwäne das gemachte Nest samt gelegten Eiern aufgegeben haben ist ein Indiz dafür, dass die Brut bereits verloren war und man für den zweiten Anlauf die Abgeschiedenheit gewählt hat.

Das zweite Indiz ist die lasche Handhabung einiger Hundehalter mit ihrem vierbeinigen Gefährten. Wer eine Leine sucht, findet diese in der Hand- oder Hosentasche – oder beim Hundehalter zu Hause. «Dabei wäre es wichtig, dass Hunde in der Brutzone an der Leine sind», betont Wildhüter Wildhaber.

Auch dieses Jahr wird, mit etwas Verspätung, die Schwanenfamilie den Raum Werdenbergersee bereichern. Archivbild: Corinne Hanselmann

Dass der Schwanennachwuchs nun verspätet das Licht der Welt erblickt, hat gemäss seinen Ausführungen keinerlei Konsequenzen.

«Wären es Wildtiere könnte die Zeit

knapp werden»

sagt er mit Blick auf Wachstum und Reserven schaffen für den Winter. «Hier sind die Schwäne halbe Haustiere. Also kein Problem.» Ebenfalls glaubt Wildhaber nicht, dass die Schwanenfamilie nach den gemachten Erfahrungen einen grossen Bogen um ihre Fans am Ufer machen werden. «Sie sind sich Menschen gewohnt.»

Jedoch sind Stresssituationen zu vermeiden.