So war es einst im Dorf und anderswo: Der 93-Jährige «Mühli-Chöb» erzählt vom Leben im Werdenberg Der 93-jährige Jakob Staub («Mühli-Chöb») erzählt aus alten Zeiten und verrät Unbekanntes oder Vergessenes. Von der «Löbligülle», die im Garten gerne zum Düngen benutzt wurde. Oder vom Znüniapfel, den der Bäcker für fünf Rappen in ein feines Apfelbrötli verwandelte. Und von der Tour de Suisse: «Das war eine Sache! Wir hatten schulfrei deswegen.» Hansruedi Rohrer 20.06.2020, 05.00 Uhr

Drei Mühle-Generationen Jakob Staub mit dem heute 93-jährigen «Mühli-Chöb», dem Vater und dem Nini (von links). Bilder: Privatarchiv Jakob Staub

Jakob Staub, Jahrgang 1927, wuchs in der Dorfmühle in Sevelen auf. Schon sein «Nini» (Grossvater, geboren 1872) betrieb die Mühle und auch sein Vater (geboren 1896). Im dörflichen Leben spielte die Mühle eine entscheidende Rolle in der Nahrungskette– sie lieferte Mehl. Somit gehörte sie zum Mittelpunkt. Als einziger Nachkomme hätte Jakob Staub («Mühli-Chöb») diese Mühle übernehmen sollen. Wunderbarerweise stimmte der Vater aber einem anderen Berufszweig seines Sohnes zu, auch mit dem Wissen, dass damit eine Müllertradition zu Ende geht.

Doch noch Müller geworden

So durfte «Mühli-Chöb» als 24-Jähriger zur Bahn. Ein halbes Jahr vor seiner Hochzeit konnte Jakob Staub in jener Zeit zusammen mit seiner Verlobten Dorli sodann ein Haus in Buchs erwerben. «Doch als mein Vater alt wurde und den Mühlenbetrieb nicht mehr hätte aufrechterhalten können, kündigte ich etwas später bei den SBB und wurde trotzdem noch Müller, unter tatkräftiger Mithilfe meiner Frau», erinnert er sich. Doch es ging nicht, der «Chrampf» war zu viel, und so meldete sich Jakob Staub wieder bei den SBB, wo er unter anderem in der Station Räfis-Burgerau angestellt wurde und die Einnehmerei betreute.

Mit 58 Jahren verliess er diesen Beruf. In Sevelen fand das Ehepaar ein Haus für langjährigen Wohnsitz. Zudem gehörten im Feld draussen Schopf, Land und viele Hühner zum Eigentum.

Schafherde 1935 oberhalb Sevelen mit den Hüterbuben, rechts Jakob Staub. Bilder: Privatarchiv Jakob Staub

In alten Zeiten respektvoll gelebt

«Damals hing ich aber immer noch irgendwie in alten Sphären», erzählt «Mühli-Chöb» und meint damit jene Zeiten, in denen man noch vor und über allen Dingen Respekt zeigte. Und so weiss er noch einiges aus dem früheren Leben zu erzählen, von Begebenheiten, Bräuchen und Gepflogenheiten, die heute längst vergessen sind. Er weiss zum Beispiel noch von Leuten aus den 1930er-Jahren, die im Stampf (Sevelen) wohnten und als Fabrikarbeitende schlecht entlöhnt wurden.

«Sie vermochten kein Brot zu kaufen, sondern pflanzten Nahrung – wie etwa Räben – im Feld draussen, um zu überleben. Aber die Leute hängten das nicht an die grosse Glocke, das war selbstverständlich.»

Dazumal habe es auch Menschen gehabt, die auf den Bürgernutzen der Ortsgemeinde angewiesen waren. «Das war zum Beispiel ein Ackerteil mit einem Baum. Man sehnte sich nach dessen Äpfeln, nach Apfelmus oder gedörrten Schnitzen.» Man erhielt kaum oder keine Unterstützung von den Gemeinden, und sonst war das Armenhaus die Destination. «Aber im Armenhaus mussten auch alle arbeiten.»

Holzvergaser statt Benzin

«Mein Vater hatte schon 1925 einen Töff», erzählt Jakob Staub ein weiteres Müsterli, «da sassen wir auch oft zu dritt drauf.» Um bei der Mobilität zu bleiben: Während des Zweiten Weltkrieges fehlte das Benzin für die Autos, sie fuhren mit Holzvergaser.

«Das war ein grosser Stahlkessel hinter der Führerkabine und der Chauffeur musste ab und zu wieder anhalten, um Holz nachzufeuern.»

Und Jakob Staub erinnert sich ebenfalls an etwas Kurioses bei den Zweirädern: «Die alten Velos, die man damals rege benutzte, besassen ja gar keine Gepäckträger. Mit den Vehikeln hätte man ja auch Sachen transportieren können. Das fragte ich mich oft.» Doch der Erzählende liefert auch den Grund dazu: «Auf der Hinterachse war bei diesen Velos rechts eine Verlängerung zu beobachten. Der Velofahrer nahm nun das Hinterrad zwischen die Beine, hielt die Lenkstange, stand mit dem rechten Fuss auf die genannte Verlängerung, trat mit dem linken Fuss auf das sich auf halber Höhe gestellte Pedal, sodass sich das Velo in Bewegung setzte, und schwang sich elegant und von hinten her auf den Sattel. Ein Gepäckträger über dem Hinterrad war somit nicht geeignet.» Die Velos enthielten während des Krieges eine Vollgummibereifung. «Das hat einen dann schon arg durchgerüttelt, zumal Teerstrassen selten waren.»

Grosses Mehlfuhrwerk bei der alten Mühle in Sevelen im Jahr 1938. Bilder: Privatarchiv Jakob Staub

Neue Zähne zur Konfirmation

Infolge Zahnarztmangel wussten die Leute, dass sich irgendwann mal später das Zahnweh meldete. Da sei es einst gang und gäbe gewesen, dass man einem Kind zur Konfirmation ein ganz besonderes «Geschenk» gemacht habe: «Alle Zähne rausreissen und ein Gebiss montieren lassen», erzählt Jakob Staub weiter. Spätestens dann war der Besuch beim Zahnarzt notwendig.

Auch dass man sich früher auf dem «Löbli» (WC) erleichterte und die daraus entstandene Gülle bei den Landwirten gesucht war oder auch als «Löbligülle» im eigenen Garten zum Düngen verwendet wurde, war einst kein grosses Geheimnis. Manchmal kam da auch noch ein Stück fast verrottetes Zeitungspapier mit. Es gab ja auch noch kein industrielles WC-Papier. Jene Güllenkasten hätten bei den «Löblis» fürchterlich gestunken, die von der Sonne noch besonders beschienen wurden.

Bei Trauerfällen zogen alle Angehörigen eine Trauerbinde an. «Das war eine breite, schwarze Binde am Oberarm. Später kam der schwarze Knopf am Gewand. Und alles erschien natürlich ganz in Schwarz gekleidet zur Beerdigung.» Wenn wir schon bei Binden sind: «Beim ‹z'Berg› gehen, also auf die Berge wandern, legten sich die Männer alle Wadenbinden an. Alles trug Wadenbinden bis fast zum Knie oder auch Gamaschen.»

Fixangestellte waren die «Besseren»

Bei der grössten Hitze im Sommer, zum Beispiel beim Heuen, hätten die Männer ihre Hemden nur bis zum Ellbogen freigemacht. «Man hätte sich ganz einfach geniert», weiss der Erzähler. Es war für die meisten Leute ein einfaches und bescheidenes Leben jahrein und jahraus. Dann gab es auch die anderen, die «besseren», wie der Volksmund sie nannte. «Das waren ganz einfach die Fixangestellten, die bei der Bahn oder Post.»

Die Tour de Suisse als Höhepunkt

Früher habe man kaum etwas bis nichts gratis erhalten, erinnert sich Jakob Staub an seine Schulzeit, in der das Leben sowieso schon karg genug war. Aber wenn die Tour de Suisse wieder einmal durchs Land fuhr, war das schon etwas ganz Ausserordentliches. Denn:

«Das war eine Sache! Wir hatten schulfrei deswegen, und wir Schüler schauten uns das Spektakel an. Da kam denn auch mal ein Auto dahergefahren und hielt an. Ein Mann verteilte Kartondeckeli mit einem Gummiband daran. Es war eine Art Dächlikappe mit einer Reklame drauf, welches man sich über der Stirne zog und mit dem Gummiband am Kopf befestigte. Das war für uns etwas Unglaubliches!»

Als Schüler habe man vor Schulbeginn auch dem Bäcker einen Apfel bringen können, der ihn mit Teig ummantelte.

«In der Pause holten wir dann dieses köstliche Apfelbrötli und mussten dafür fünf Rappen zahlen. Aber so hat uns der Apfel noch viel mehr geschmeckt.»

Die Leute hätten damals alles Mögliche per Post oder Bahn verschickt. Eierkisten, Früchtekartons, Kirschenkratten, Konfitürenkessel, grosse und kleine Pakete, ganze Korbwaren. Doch die Leute in den Dörfern hätten meistens immer etwas Angst gehabt vor manchen Posthaltern. «Auch vor dem Kondukteur im Bahnwagen, denn das waren zum Teil etwas barsche Leute, welche für die Kunden fast nie ein gutes Wort übrig hatten. Sie haben uns nicht gerade in die Schranken gewiesen, aber etwas mehr Freundlichkeit wäre angemessen gewesen.»

Schulfrei, um die Kirchenglocken zu läuten

Die Kirche: Ja, die sei Sonntag für Sonntag voll gewesen. «Und alles kam in Schwarz. Es war die Achtung vor dem anderen und der Respekt vor den anderen, was zählte. Man sagte auch Frau Pfarrer, Frau Doktor oder Frau Lehrer, obwohl lediglich der Ehepartner den Beruf ausübte. Das war natürlich übertrieben, aus heutiger Sichtweise.» An 365 Tagen im Jahr habe der Mesmer übrigens um fünf Uhr morgens die Glocke geläutet – von Hand.

«Manchmal durften auch wir Buben helfen, gerade dann, wenn mit vier Glocken geläutet wurde. Am Altjahrabend erhielt man dafür zwei Franken. Oder wenn der Mesmer in die Schule kam mit dem Wunsch nach Helfern, um etwa bei einer Hochzeit alle Glocken zu läuten, musste der Lehrer die benötigte Anzahl Buben gehen lassen.»

Herbst-Föhn wurde «Bettloober» genannt

Für den Schlaf nach des Tages Mühen musste man sich einst mit Bettlaub begnügen. Oder Laubbett. Das sei eine Art übergrosser Sack aus Leinen gewesen, erzählt «Mühli-Chöb», der dann mit Laub («Loob») gefüllt wurde. Lange Zeit habe man dem Föhn im Herbst auch «Bettloober» gesagt, weil der warme Wind das Laub trocknete und man dieses für das Bett zu Hause einsammelte. Praktisch sei das Sammeln im Seveler Geissbergtobel gewesen. Der Föhn– eben der «Bettloober» – habe die Einbuchtungen und Dohlen im Tobel manchmal metertief mit Laub gefüllt. «Das gab wunderbare Laubbetten, die Leute versanken regelrecht darin.» Jedoch, wenn der «Bettloober» nicht kam, musste das letztjährige Laub nochmals ein Jahr oder auch zwei herhalten.

«Dann merkte man aber beim Liegen das zusammengedrückte Laub, die Ästchen und die Buchnüssli.»

Jakob Staub erinnert sich auch an das einmalig gute Türggenbrot von einst, an das wunderbare Alpschmalz, an das von Hand betriebene Karussell am Jahrmarkt, an die vielen schönen Momente der Festtage und an vieles weitere mehr.