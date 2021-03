Snowboard-WM Keine Medaille: Julie Zogg im Hundertstel-Pech Enttäuschende Weltmeisterschaften für die Wartauerin: In beiden Rennen schied sie im Achtelfinal knapp aus. Robert Kucera 02.03.2021, 17.48 Uhr

Julie Zogg vermochte an der WM in Rogla ihren Parallelslalom-Titel nicht zu verteidigen Bild: Igor Kupljenik/EPA

In der Qualifikation des WM-Parallelslaloms lief es der Alpin-Snowboarderin Julie Zogg noch gut: Sie fuhr auf Platz vier und war somit Teil einer Spitzengruppe, die sich etwas vom Rest des Felds abgesetzt hat.

Der Rückstand auf Quali-Siegerin Sofia Nadyrshina (Russland) betrug in zwei Läufen nur 0,43 Sekunden und versprach für die Finalläufe viel Spannung. Die beiden Deutschen Ramona Theresia Hofmeister und Cheyenne Loch lagen nur unwesentlich vor Zogg.

Zwei kleine Unsicherheiten sorgten für frühes Out

Im Achtelfinal traf Zogg auf die Österreicherin Claudia Riegler, die am Vortag Parallelriesenslalom-Vierte wurde. Die gebürtige Wartauerin ging das Duell forsch an und lag nach wenigen Metern schon klar voraus. Eine kleine Unsicherheit beim sechsten Tor liess den Vorsprung aber schmelzen, bei der Zwischenzeit lag sie nur noch minim um 0,01 Sekunden vor Riegler. In der Folge schien es aber so, dass sich Zogg von der Österreicherin wieder entscheidend absetzen könnte.

Doch beim sechstletzten Tor geriet die 28-Jährige erneut etwas aus dem Gleichgewicht. Julie Zogg verlor Tempo und letztlich auch das Achtelfinal-Duell. Denkbar knapp mit 0,04 Sekunden Rückstand. So wie am Montag beim Parallelriesenslalom-Out im Achtelfinal war das Hundertstel-Glück nicht auf der Seite der in Davos wohnhaften Wartauerin und sie belegte im Schlussklassement Rang neun. Neue Weltmeisterin im Parallelslalom wurde die erst 17-jährige Sofia Nadyrshina.

Die Russin nahm im Halbfinal zunächst erfolgreich Revanche an Selina Jörg (Deutschland), gegen die sie tags zuvor im Final des Parallelriesenslaloms noch den Kürzeren zog. Im Final bezwang Nadyrshina die Führende im Gesamtweltcup, Ramona Theresia Hofmeister. Die junge Russin ist mit diesem Titel nun definitiv der Shootingstar der alpinen Snowboardsaison. Ihre Bilanz: Gold und Silber an der WM sowie zwei Weltcupsiege.