Snowboard Frühe WM-Outs für Julie Zogg: Am Saisonhöhepunkt hat schlicht die Lockerheit gefehlt Der Frust sitzt bei Julie Zogg nach der missratenen WM tief. Nun ist Spurensuche nach den Gründen des frühen Ausscheidens angesagt. Reto Voneschen 05.03.2021, 17.14 Uhr

Zu viele Faktoren haben nicht gepasst: Julie Zogg vermochte an der WM in Rogla kein Erfolgserlebnis feiern. Bild: Igor Kupljenik/EPA

Eine Nacht brauchte Julie Zogg, um wieder zu Worten zu kommen. Der Frust am Dienstagabend war gross. Als Titelverteidigerin trat die 28-Jährige an der Weltmeisterschaft im slowenischen Rogla im Parallelslalom an. Auch im Parallelriesenslalom machte sich die Wartauerin grosse Medaillenhoffnungen.

Und dann dies: Zweimal fuhr Zogg eine gute Qualifikation – Rang fünf im Riesenslalom. Platz vier im Slalom –, schied dann aber jeweils schon in der ersten K.-o.-Runde, dem Achtelfinal, aus. Einmal mit zwei Hundertstelsekunden Rückstand, einmal mit vier. Ein ganz bitteres Abschneiden. Geplant war alles anders, wie Zogg am Tag danach am Telefon sagt:

«Ich habe das niemandem gesagt, aber mein Ziel war, mit zwei Medaillen nach Hause zu fahren.»

Sie ist immer noch enttäuscht, aber mit klaren Gedanken. Der Frust muss raus, im Hintergrund hört man den Hometrainer summen. So unerwartet wie der Titel vor zwei Jahren in Park City entstand, so unerwartet war das frühe Aus in Rogla.

Die ewige Frage: Blau oder rot?

Zoggs Ursachenforschung hält noch an. «Dass es zu knappen Entscheidungen kommen wird, war im Vorfeld schon klar», sagt die gebürtige Wartauerin. Als einfach galt der Hang auf der slowenischen Hochebene, ebenso ist der Favoritenkreis bei den besten Alpin-Snowboardern seit einigen Jahren recht gross. Bei den Frauen fuhren in diesem Weltcupwinter in sechs Rennen zehn Fahrerinnen aufs Podest. «Manchmal hat man Glück mit den Hundertstelsekunden und manchmal nicht», sagt Zogg weiter, «vor zwei Jahren lachte mir noch das Glück.»

Mit Glück oder Pech ist Zoggs Abschneiden aber nicht zu erklären. Was sie am meisten ärgert:

«Ich hatte nie die Lockerheit wie in Park City.»

Damals sei sie einfach an den Start gegangen und habe sich gesagt, «schau mer mal» was passiert, erinnert sich die heute in Davos wohnhafte Profi-Snowboarderin. Auch beim Weltcupsieg kurz vor der WM in Bannoye sei sie völlig entspannt gewesen, erzählt Zogg.

Warum die Lockerheit fehlte, ist für die erfahrene Fahrerin, die seit 13 Jahren im Weltcup startet, die grosse Frage. Die Antwort dürfte eine Mischung aus diversen Gründen sein. Es fing bei Zogg bereits damit an, dass sie vor dem Parallelslalom – ihrer Spezialdisziplin – schon um 4 Uhr nachts aufwachte und nicht mehr einschlafen konnte. «Das ist mir noch nie passiert», wundert sie sich einen Tag danach.

Kam hinzu, dass zwischen Qualifikation am Morgen und Lauf am Nachmittag rund drei Stunden Pause lagen. «Mir liegt so ein langer Unterbruch nicht», sagt Zogg und ergänzt:

«Ich habe es lieber, wenn es rasch weitergeht.»

Nach dem kurzen Schlaf in der Nacht hält sie – ebenfalls atypisch – einen Mittagsschlaf.

Vor allem beschäftigte Zogg aber die Frage, welchen Kurs sie nehmen soll im Achtelfinal. Der rote Kurs war in der Qualifikation der schnellere, vor dem Rennen wurden beim blauen aber drei Tore um 40 Zentimeter versetzt. In Fahrerkreisen herrschte Uneinigkeit, welches nun der schnellere sei. Gleiches galt bei den Trainern.

«Ich bespreche dies lieber mit den Fahrerinnen und Fahrern», sagt Zogg, «doch ausgerechnet gegen meine bevorzugte Gesprächspartnerin, Claudia Riegler, musste ich ja antreten.» Als Kritik am neuen Trainer David van Wijnkoop will dies Zogg aber auf keinen Fall verstehen. «Unter Christian Rufer war dies früher genau gleich.» Van Wijnkoop mache einen guten Job, so Zogg.

Zoggs Sport ist auch eine Kopfsache

Am Ende entschied sie sich für Rot, wie alle anderen Topfahrerinnen auch. «Doch im Hinterkopf war wohl noch eine gewisse Unsicherheit, ob es die richtige Wahl war», so Zogg. Und so gut Rang vier in der Qualifikation war, so unbeliebt ist er bei den Fahrerinnen. Denn Platz vier bedeutet auch, dass man im ersten Durchgang des Achtelfinals starten muss.

«Unser Sport ist halt auch Kopfsache», sagt die fünffache Weltcupsiegerin. Vergleichbar ist er mit Tennis. Oftmals tun sich die Favoriten im Startspiel schwer. Doch mit dem ersten Sieg in der Tasche fällt dann vieles leichter. Zogg fehlte genau dieses Erfolgserlebnis. Das Gegenteil erlebte beispielsweise ihre langjährige Konkurrentin Selina Jörg. Die Deutsche gewann überraschend den Riesenslalom, trat dann unbekümmert im Slalom an – und holte dort auch noch Bronze.

Viel Zeit, sich Gedanken zu machen, hat Zogg jedoch nicht. Am Samstag findet, wieder in Rogla, das nächste Weltcuprennen statt. «Zeit für Revanche», sagt die Fahrerin des SC Flumserberg lachend. Abgerechnet wird dann vor allem in einem Jahr an den Olympischen Spielen in China. Bis dahin hat Julie Zogg Zeit, jene Lockerheit zu finden, mit der sie Titel gewinnen kann.