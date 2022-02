Snowboard: St.Galler Bruder und Schwester in Peking am Start.

SNOWBOARD Bruder und Schwester aus dem Kanton St.Gallen gemeinsam an den Olympischen Spielen Das ist ungewöhnlich: Mit Lara und Gian Casanova steht ein Geschwisterduo in Peking am Start. Gian sagt: «Der kleine Bruder kommt auch mit.» Lara Casanova war schon 2018 dabei und startet in China am Mittwoch zum Wettbewerb im Cross. Reto Voneschen 08.02.2022, 10.54 Uhr

Gian und Lara Casanova als Kinder im Schnee. Bild: PD

Vor vier Jahren postete Gian Casanova ein herziges Kinderbild von seiner grossen Schwester Lara und sich auf Instagram. «So proud», so stolz, schrieb er darunter. Der Grund: Lara Casanova aus Walenstadt wurde erstmals für die Olympischen Spiele nominiert. Im Vorfeld von Peking postete der 21-jährige Gian das Bild erneut und gratulierte ihr zur erneuten Nomination. «Etwas ist aber anders, der kleine Bruder kommt auch mit nach Peking.»

«Ich habe mich so für ihn gefreut», sagte Lara Casanova nach der Selektion. «Sie hat sich vermutlich länger gefreut über meine Nomination, als ich selber», entgegnet Gian Casanova lachend.

Der St.Galler Alpin-Snowboarder Gian Casanova. Bild: Diego Azubel/EPA

Er musste auf die Gnade der Selektionäre hoffen

Mit Rang acht im Parallelslalom in Bad Gastein hatte er zwar die Olympialimite erfüllt, allerdings im «falschen» Rennen – in Peking wird «nur» ein Parallelriesenslalom ausgetragen. Beim letzten Weltcup-Riesenslalom konnte der Alpin-Snowboarder den Exploit nicht bestätigen. So musste er auf die Gnade der Selektionäre hoffen. Es waren lange Tage. Schwester Lara sagt:

«Er hat schlimm ausgesehen, konnte kaum schlafen.»

Turbulente Qualifikationen

«All-In» sei er gegangen damals in Bad Gastein, sagt Gian Casanova. «Ich habe einfach alles riskiert.» Erstmals überhaupt qualifizierte er sich für die Finalläufe und kämpfte sich bis in den Viertelfinal vor. Er sagt:

«Die Leistungsdichte im Weltcup ist extrem hoch. Zwei Zehntel Rückstand in der Qualifikation und es reicht nicht für die Finalläufe.»

Dazu stehen Fahrer am Start, die doppelt so alt sind wie der Stadtner.

Die WM-Fünfte Lara Casanova mit ihrem Sportgerät. Bild: FIS

«Und Erfahrung ist alles in diesem Sport», wirft seine Schwester ein. Die 25-Jährige gehört im Snowboardcross auch zu den jüngeren Fahrerinnen. Um ihre Selektion musste sie sich weniger Sorgen machen. Mit ihrem sensationellen 5. Rang an der letzten Weltmeisterschaft hatte Casanova schon die Hälfte der Limite erreicht. Gefordert war noch ein Top-12-Platz, «und wenn ich das nicht erreicht hätte, dann hätte ich auch nicht an die Olympischen Spiele gehört», sagt sie ehrlich.

Zweifel bei der Schwester

Allerdings sah es zu Beginn des Winters «schitter» aus. Bei den ersten beiden Weltcuprennen kam sie nicht über die Qualifikation heraus. Zweifel machten sich breit, zwischendurch wechselte sie das Material komplett, um dann doch wieder zum Alten zurückzukehren. «Ich war verkrampft, schaute zu viel auf technische Feinheiten», sagt sie rückblickend. Darunter litt ihre grösste Stärke, der Renninstinkt.

So wie vor beinahe einem Jahr, als sie es «einfach laufen liess», und als Fünfte bei der WM in Schweden für das beste Schweizer Resultat seit zwölf Jahren sorgte.

Ein Traum, der in Erfüllung geht

An Weihnachten legte Lara Casanova eine Pause ein, um sich neu zu sammeln. Es lohnte sich: Beim Weltcup im Januar in Sibirien löste Casanova mit Rang 7 endgültig das Olympiaticket. Beinahe wäre auch noch eine Dritte aus dem «Casanova-Clan» mitgereist. Crosserin Aline Albrecht, die Cousine der beiden Casanovas, wurde allerdings von Swiss-Ski nicht nominiert. Respektive verzichteten die Selektionäre auf den vierten Quotenplatz.

Aber auch so werden die beiden Casanovas für Stimmung sorgen bei den Snowboardern. «Dass wir es gemeinsam an die Olympischen Spiele schaffen, hätte ich frühestens für 2026 erhofft», sagt Lara Casanova und strahlt wieder, «dass es nun geklappt hat, ist ein Traum.» Das Verhältnis der beiden ist eng und herzlich. «Wir schauen beide die Rennen des anderen», erzählt Gian Casanova, «und analysieren das dann gegenseitig.»

Sie stecke sich an, merkte aber nichts

Auf den Rat des jüngeren Bruders hört die grosse Schwester auch. «Wir besprechen alles miteinander, telefonieren jeden Tag. Er ist der Vernünftigere von uns beiden», sagt Lara Casanova und hängt an, «er darf mir auch mal sagen, ‹reiss dich zusammen›». Den gängigen Klischees über die wilden Snowboardcrosser und braveren Alpin-Snowboarder entsprechen die Casanova-Geschwister.

Das zeigt sich auch im Umgang mit der Pandemiesituation. Während sich die Alpinen so umfassend wie möglich versuchten zu schützen, war der Umgang bei den Crossern etwas legerer. Die Folge: Zwischendurch steckte sich die ganze Truppe an. «Ich habe allerdings nichts gespürt», so Lara Casanova. Ein Routinetest zeigte ein positives Resultat.

Der lange Weg nach Peking

Vor den Spielen in China herrschte deshalb Alarmstufe rot. In selbst gewählter Isolation bereiten sich beide Casanovas auf den Abflug am 1. Februar vor. Zwei negative PCR-Tests sind davor nötig. Ein Weiterer folgt bei der Ankunft. Erst dann konnte das Olympische Abenteuer beginnen. «Beim Weltcup in Russland haben wir gesehen, wie es bei den Spielen aussehen könnte», erzählt Lara Casanova. Nur mit Maske und immer in ihrer kleinen «Bubble» (Blase) waren die Schweizerinnen unterwegs. Wer positiv getestet wurde, wurde in einen Container verfrachtet.

Keine Touristen

«Als Olympia-Touristen gehen wir nicht zu den Spielen», stellt Lara Casanova klar. Sie hofft auf einen ähnlichen Exploit wie an der WM. «Ich bin zwar nicht die Konstanteste, aber kann immer wieder mal einen Toplauf raushauen», sagt sie selbstbewusst.

Der Randsportart Snowboardcross würde es guttun. Mittlerweile ist es 16 Jahr her, seit Tanja Frieden mit ihrem «Plämpu» die letzte Cross-Olympiamedaille in die Schweiz brachte.

Lara Casanova startet am Mittwoch zu ihren zweiten olympischen Rennen. Bruder Gian war schon in der Nacht auf Dienstag an der Reihe. Er blieb in der Qualifikation hängen.

Vielleicht geht es in vier Jahren besser für Gian. Falls die beiden Casanovas auch in Italien gemeinsam teilnehmen. Der Name würde auf jeden Fall besser zum Land passen als jetzt in Peking...