Internationaler Erfolg: Dritter Podestplatz für Julie Zogg

Snowboard Alpin Internationaler Erfolg: Dritter Podestplatz im vierten Rennen für Julie Zogg Im kanadischen Wintersportort Blue Mountain klassierte sich die 29-Jährige im Parallel-Riesen­slalom auf dem zweiten Platz hinter ihrer grossen Widersacherin Ramona Hofmeister aus Deutschland 30.01.2023, 05.00 Uhr

Wieder auf dem Podest: Julie Zogg. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Snowboard Alpin Die Wartauer Snowboarderin Julie Zogg befindet sich im Jahr 2023 weiterhin in glänzender Form: In ihrem vierten Weltcupeinsatz hat sie am Freitagabend zum dritten Mal einen Podestplatz erreicht. Ihre Formkurve im Hinblick auf die Snowboard-WM in Bakuriani (Georgien) in drei Wochen – eine Medaille ist ihr grosses Saisonziel –zeigt steil nach oben.

Im kanadischen Wintersportort Blue Mountain klassierte sie sich im Parallel-Riesen­slalom auf dem zweiten Platz hinter ihrer grossen Widersacherin Ramona Hofmeister aus Deutschland, nachdem sich die 30-Jährige in der Qualifikation Position drei erkämpfte. Tags zuvor reihte sich Julie Zogg zwar auch unter den Top 10 ein, belegte aber «nur» den 9. Rang.

Im Finallauf in Blue Mountain ging Julie Zogg ein zu grosses Risiko ein und schied aus. Ihre Gegnerin hatte als Siegerin der Qualifikation den vorteil­haften Kurs wählen dürfen.

In ihrer ruhmreichen Kar­riere kommt die in Weite aufgewachsene Snowboarderin nun auf 13 Weltcupsiege. Zudem holte sie sich im Jahr 2019 den Weltmeistertitel im Parallel-Riesenslalom. Als Juniorin schaffte es sie an Weltmeisterschaften sogar achtmal aufs Podest, da­runter fünf WM-Titel. Einzig eine olympische Medaille fehlt ihr noch. (ab)