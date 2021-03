Skispringen Lars Künzle fliegt wieder: Überlegener Sieg in seiner Altersklasse Neben der Helvetia Nordic Trophy für Nachwuchsskispringer fand in Kandersteg auch die U16-Schweizer-Meisterschaft statt. Hier schlug sich U13-Springer beachtlich. 10.03.2021, 05.00 Uhr

Vor prächtiger Bergkulisse gelingen Lars Künzle weite Flüge auf der HS74-Schanze. Bild: PD

(pd) Am Wochenende fanden in Kandersteg (Berner Oberland) die ersten und wohl auch einzigen Winterwettkämpfe der Skispringer im Rahmen der Helvetia Nordic Trophy statt. Aufgrund des Schneemangels konnten die Wettkämpfe nur auf der HS74-Schanze durchgeführt werden und so war das Teilnehmerfeld von vorherein eingeschränkt.

In diesen Wettkampf integriert wurde die Schweizer Meisterschaft der U16, die im Oktober letzten Jahres coronabedingt abgesagt werden musste.

Beachtliche Leistung bei den älteren Athleten

Vom Ostschweizer Skiverband nahmen drei Athleten an den Wettkämpfen teil, darunter zwei Springer des SSC Toggenburg. Unter ihnen Lars Künzle, der nach einem halben Jahr Verletzungspause erstmals wieder an einem Springen unter Wettkampfbedingungen teilnehmen konnte. In der Kategorie U13 gewann er am Samstag überlegen mit zweimal 64,5 Metern die Konkurrenz.

Lars Künzle steht nach überstandener Verletzungspause wieder dort, wo er nach Wettkampfende meist anzutreffen ist: Auf der obersten Stufe des Siegerpodests. Bild: PD

Am Sonntag sprang er in der Kategorie U16 um den Schweizer-Meister-Titel mit. Hier hingen die Trauben schon etwas höher und der Anlauf wurde für die jüngeren Athleten verlängert. Künzle erreichte als Jüngster mit Weiten von 68,5 und 65,5 Metern einen beachtlichen fünften Rang.

Arno Schmid erreichte in der Kategorie U13 am Samstag 39,5 und 38,5 Meter. Am Sonntag konnte er sich um einiges steigern und landete bei 43 respektive 43,5 Meter. Damit erreichte er an beiden Wettkampftagen den elften Rang.

Micha Sturm vom SC Ulisbach startete in der Allgemeinen Klasse. Am Samstag wie auch am Sonntag klassierte er sich mit Weiten von 62,5 und 65 Meter sowie zweimal 65 Meter als Fünfter.