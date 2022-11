Werdenberg: Bergbahnen zuversichtlich für Skisaison

Skisaison Bergbahnen der Region Werdenberg und Obertoggenburg sind zuversichtlich im Hinblick auf den Saisonstart Die kühleren Temperaturen und erster Schneefall stimmen die Bergbahnen der Region zuversichtlich. Noch ist aber nicht in allen Skigebieten klar, wann sie den Betrieb aufnehmen. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die kühleren Temperaturen und erster Schneefall stimmen die Bergbahnen der Region zuversichtlich. Symbolbild: Benjamin Manser

Manch einer richtete seinen Blick in den letzten Tagen in die Berge. Die weissen Spitzen und die angekündigten kühleren Temperaturen lassen erahnen: Die Bergbahnen der Region starten demnächst in ihre Wintersaison. Am Samstag, 10. Dezember, nehmen voraussichtlich folgende Bergbahnen ihren Betrieb auf: Bergbahnen Wildhaus, Pizolbahnen Wangs sowie der Skilift auf dem Buchserberg. Da die Betreiber des Skiliftes auf dem Buchserberg keine Beschneiungsanlagen besitzen, ist ihr Saisonstart am meisten von Naturschneefall abhängig. Ebenfalls auf Naturschnee angewiesen ist die Sa­reiser Seite der Bergbahnen im Liechtensteinischen Malbun. Die Liechtensteiner starten voraussichtlich eine Woche später, am 17. Dezember, in die Wintersaison. Den Auftakt machen die Bergbahnen Grüsch-Danusa. Sie streben eine Eröffnung am Samstag, 3. Dezember, an.

Noch keinen genauen Termin können die Toggenburg Bergbahnen AG und die Bergbahnen Flumserberg AG mitteilen. «Sobald die Schneeverhältnisse es zulassen, werden wir das Chäserrugg-Gebiet für den Skibetrieb öffnen.» Bis dahin können am Wochenende bei sonnigem Wetter Gipfelausflüge unternommen werden, heisst es vonseiten der Toggenburg Bergbahnen AG.

Attraktionen für die ganze Familie

Die Bergbahnen der Region warten für die Saison 2022/23 mit verschiedenen Neuerungen auf. So haben die Bergbahnen Wildhaus im Jahr 2020 zwölf Millionen Franken investiert, um sich noch mehr auf Familien ausrichten zu können, so Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Im Oberdorf steht neu ein «Zauberteppich» für die Kleinsten, welcher kostenlos benutzt werden darf. Zusätzlich werden der Funpark Snowland und die Klangslope teilweise neu gestaltet. Ein neuer Winterwanderweg zu den Schwendiseen ergänzt das Angebot.

Auch die Pizolbahnen AG hat enorm in das Angebot investiert, wie CEO Klaus Nussbaumer schreibt. So wurde in den vergangenen zwei Jahren die Beschneiung ausgebaut, der Riderslift im Riderpark ist ent­standen, das frei nutzbare «Kinderland Pardiel» mit drei neuen Förderbändern wurde erstellt und das Skiline-Angebot mit einem Skimovie erweitert. Die Bergbahnen Flumserberg bieten diese Saison erstmals drei ausgeschilderte Schneeschuhtrails abseits des Winterrummels an, insgesamt sind es elf Kilometer. Zum Ausgangspunkt kann mit den Bergbahnen an­gereist und die Schneeschuhe können vor Ort gemietet werden. Zur Verpflegung stehen mehrere Gastronomiebetriebe zur Verfügung, wie Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung, mitteilt.

Bei den Bergbahnen Grüsch- Danusa können ab sofort E-Fahr- zeuge auf dem Parkplatz der Bergbahnen an drei Stationen geladen werden. Ausserdem wertet ein sechs Kilometer langer Panoramaweg das beste­hende Angebot auf. Ohne dass die Gäste stark von Einsparungen betroffen sind, spart die Bergbahnen Grüsch-Danusa AG Strom ein, wie sie in ihrer Medienmitteilung schreibt. Dank neuer Technologie kann allei­- ne bei den Gondelbahnen bis zu 20 Prozent Strom gespart werden.

Mondscheinabfahrt und Nachtskirennen

Die kommende Saison hält für alle begeisterten Wintersportlerinnen und Wintersportler mehrere Höhepunkte bereit. So findet beispielsweise in Wildhaus vom 11. bis 19. März der Warmtobel-Jam statt. Auf nicht weniger als 1,7 Kilometern verteilen sich rund 30 Hindernisse. Am 17. Dezember eröffnet die Pizolbahnen AG das Berggasthaus Zanuz. Nebst dem Nostalgieskirennen, der Mondscheinabfahrt und dem Early-Bird-Skifahren wartet ein Silvester-Angebot auf die Gäste. Die Bergbahnen Flumserberg bieten den Nachtskitourenlauf «Night Attack» sowie den zweitägigen Migros Ski Day (17./18. Dezember) an. Musikalisches Highlight wird der Gipfel-Schlager vom 4. März sein.

Der Ski-Club Buchs lockt am 22. Januar mit einem Familienskirennen und am 4. März mit einem Nachtskirennen auf den Buchserberg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen