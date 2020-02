Skirennfahrerin Lorina Zelger: Ein Saisonabbruch, der Sinn macht Bei der Gamserin Lorina Zelger wird nächste Woche der Marknagel entfernt. Der Zeitpunkt ist im Hinblick auf den nächsten Winter ideal. Robert Kucera 18.02.2020, 05.00 Uhr

Lorina Zelger zeigt an, wo sich der 30 cm lange Marknagel befindet – jetzt muss er weg. Bild: Robert Kucera

Seit Ende Oktober, neun Monate nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch, fährt Lorina Zelger wieder Ski. «Es war ein megagutes Gefühl und hat brutal viel Spass gemacht», schildert die 21-Jährige überglücklich darüber, dass sie nicht vergessen hat, wie es geht. Doch zu einem Renneinsatz kam es diesen Winter nicht. Nun bricht Zelger die Saison ab.

Der Grund dafür ist einfach: Die Gamser Skirennläuferin lässt sich am 25. Februar den 30 cm langen Marknagel, der sich im rechten Bein zwischen Fussgelenk und Kniegelenk befindet, entfernen.

In drei Monaten geht es wieder auf die Ski

Im Januar, also ein Jahr nach ihrem Unfall, hat eine Untersuchung ergeben, dass man den Marknagel entfernen könne. Nun galt es, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Zelger hätte liebend gerne wieder Rennen gefahren und sagt, dass eine ganze Saison ohne Wettkampf schon ernüchternd sei. «Doch für meine Zukunft war es die beste Entscheidung.» Erfolgt der Eingriff jetzt, darf sie in zwei Monaten alle Konditionsteile bestreiten, in drei Monaten ist Skifahren erlaubt. In dieser Zeitspanne muss sich der Knochen verhärten und dichter werden, das Knochenmark muss sich aufbauen. Hier hilft ihr die Alltagsbelastung sowie das eingeschränkte Trainingspensum.

Zeitlich gesehen erfolgt die Genesung parallel zum Swiss-Ski-Trainingsplan. Die Gamserin beginnt also Ende Mai, wie alle Rennläuferinnen, welche diese Saison normal bestritten haben, bei null. Eine Verzögerung des Eingriffs macht folglich keinen Sinn. Sie würde sonst die gesamte Saison einem Rückstand hinterher laufen.

Das Stück Metall im Bein zu lassen, war übrigens nie eine Option für Lorina Zelger: «Im Hinterkopf ist stets der Gedanke, dass da noch was drin ist», hebt sie den mentalen Aspekt hervor. «Ist es wieder mein Bein, dann kann ich mehr Vertrauen haben», sagt sie. Dazu kommt, dass während der Fahrt das Metall die Schwingungen nicht so gut überträgt wie ein gesunder Knochen.