Skilager und Skitage sollen durchgeführt werden

Skilager Wintersport unbedingt anbieten: Die Skilager und Skitage werden weiter geplant In vier Werdenberger Gemeinden wird trotz Planungsunsicherheit an den Skilagern festgehalten. Anderswo setzt man auf Skitage. In einem ist man sich einig: Kindern soll diesen Winter das sportliche Vergnügen im Schnee nicht verwehrt bleiben.

Die Zukunft wird weisen, ob Kinder heuer an Skilagern oder Skitagen dem Wintersport frönen können. Raphael Huenerfauth

Die Schulgemeinden aus dem Werdenberg und Obertoggenburg möchten den Kindern den Spass an Wintersport nicht vergällen und sie

gerne in ein Skilager schicken, respektive wenigstens Skitage bieten. Doch es herrscht Ungewissheit, was die Durchführung angeht. Die Schulen wünschen sich mehr Planungssicherheit.

Diese gibt es allerdings auch in diesem Coronawinter nicht. Schnell ändernde Pandemielagen, neue Massnahmen, die zu treffen sind, oder andere Rahmenbedingungen, die herrschen könnten, vermiesen einem regelrecht die Vorfreude auf die Skilager.

Doch noch wirft keine Schulgemeinde die Flinte ins Korn. In Buchs, Gams, Sennwald und Sevelen wird weiter in Richtung Skilager 2022 geplant. Nur Wildhaus-Alt St. Johann buchstabiert zurück und will Skitage durchführen. Genauso wie Grabs und Wartau – doch Schülerinnen und Schüler dieser beiden Gemeinden reisten bereits vor Corona nicht mehr in ein Skilager. Hier sind Skitage fix im Terminkalender eingetragen. Ob Skilager oder Skitage: Die Schulgemeinden betonen dem W&O gegenüber, wie wichtig diese für die Kinder sind und dass man aus diesem Grund erst recht daran festhält, das Schneesportvergnügen diesen Winter anzubieten.

Gespannt werden die Schulgemeinden deshalb in den nächsten Wochen verfolgen, wie sich die pandemische Lage entwickelt sowie welche neuen Regelungen in Kraft treten oder welche Massnahmen aufgehoben werden. Je nachdem, so flexibel müssen die Schulen nach den Weihnachtsferien sein, werde man die Skilager und die Skitage unter etwas spezielleren Bedingungen durchführen – oder dann doch schweren Herzens absagen.

Buchs: Vorzeitige Absage ist kein Thema

«Die Skilager sind geplant und auf Ende Februar und März terminiert», sagt die Schulpräsidentin Katrin Frick auf Anfrage des W&O. Ob die Lager tatsächlich zur Austragung kommen, könne sie zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ein frühzeitiges Streichen der Skilager für diesen Winter komme aber nicht in Frage.

«Für die Kinder sind diese Lager sehr wichtig», erläutert Katrin Frick. Deshalb halte man an den Lagern fest und werde kurzfristig entscheiden – je nachdem wie sich die Pandemielage entwickelt. Fest steht aber: Die Skilager werden nur durchgeführt, wenn dies im Bezug auf die Pandemie verantwortbar ist.

Gams: Skilager werden weiter geplant

Terminiert sind in Gams die Skilager der ersten und dritten Klassen Real und Sek. Wie der Schulleiter Martin Derungs festhält, hofft man, dass die Winterlager in Flims durchgeführt werden können. «Wir müssen normal planen, mit dem Risiko, dass die Skilager je nach epidemiologischer Lage abgesagt werden», sagt Derungs. Da das Lager in Flims stattfinden würde, muss Gams nicht nur die Pandemie-Massnahmen des Kantons St. Gallens, sondern auch die des Kantons Graubünden berücksichtigen.

Könnten die Skilager nur mit Tests vor, während und nach dem Lager durchgeführt werden, wäre dies für Derungs kein Problem. Im Sommerlager habe man diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht. Gäbe es in den Skilagern eine Maskenpflicht, «dann würden wir diese dementsprechend umsetzen».

Doch bei einer Massnahme würde der Schlussstrich gezogen werden müssen, wie Martin Derungs erklärt: «Die Anzahl Schüler können wir nicht beeinflussen. Eine Beschränkung der Schülerzahl im Lager aufgrund des Schutzkonzeptes des Lagerhauses wäre ein Grund zur Absage.»

Grabs: Kein Skilager, Skitage noch offen

Kein Thema sind Skilager in Grabs. Aus einfachem Grund: «Wir hatten seit Jahren keine Skilager mehr in Grabs», sagt Schulratspräsident Hansjürg Vorburger. «Einige Lehrer wollten nun ein Skilager anstelle der Skitage durchführen.» Das wird grundsätzlich verstanden, wurde aber angesichts der unsicheren epidemiologischen Lage abgesagt. Also wird es diesen Winter höchstens wieder einzelne Skitage geben.

«Die Frage ist, ob wir dafür die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen dürfen, ob wir die Skitage klassendurchmischt durchführen können und ob Primarschüler sogar eine Maske tragen müssten», so der Schulratspräsident. Falls die Maske oder Tests zur Pflicht werden, sehe es eher schlecht aus für die Skitage. «Skitage sollen ja ein Plausch und nicht Anlass für kontroverse Diskussionen sein.»

Es bleibt abzuwarten, ob das ungetrübte Skivergnügen in Skilagern oder an Skitagen wirklich stattfinden. Manuela Jans

Sennwald: Skitage ja, frühe Planung nein

Skilager waren diesen Winter in Sennwald gar nicht vorgesehen. Wie Schulratspräsidentin Laila Roduner erklärt, sollen die Skilager wie gewohnt stattfinden. Ob und wann – dies könne man nicht sagen. Darüber mache man sich jetzt im Dezember noch keine Gedanken. «Es kommt darauf an, was vom BAG und dem Kanton erlaubt ist und ob die Skigebiete offen sein dürfen», sagt Roduner.

Die frühe Planung entfällt – zu weit weg sind die Termine, rasch kann sich die Coronalage ändern und damit auch die Massnahmen des Bunds und der Kantone.

Sevelen: Skitage können Skilager nicht ersetzen

Die Kinder der Gemeinde Sevelen dürfen sich freuen: Die Skilager im nächsten Jahr bleiben in der Planung drin. Wie Schulratspräsidentin Petra Vetsch mitteilt, halte man sich streng an die Vorgaben. Diese erlauben, Stand heute, die Durchführung eines Skilagers. «Die Vorbereitungen beanspruchen viel Zeit. Daher müssen wir mit diesen bereits starten. Sollten sich die Umstände wieder ändern, müsste das Lager vertagt oder abgesagt werden», äussert sich Vetsch.

Die Schulratspräsidentin gibt zudem einen Einblick, unter welchen Bedingungen ein Skilager nach heutigem Ermessen durchgeführt werden kann: «Für alle Teilnehmenden unter 16 Jahren gilt die 3G-Regel, über 16 Jahre die 2G-Regel. Weiter gelten die Vorgaben unter Berücksichtigung der aktuellen Situation, wie Maskenpflicht oder Abstandsregelungen.»

Reissen alle Stricke, so Petra Vetsch, wären Skitage statt Skilager eine Option. «Meiner Meinung sind Skitage kein Ersatz für Skilager. Ein Lager hat einen besonderen Stellenwert. Wenn es die Umstände aber nicht zulassen, dann bieten Erlebnistage wenigstens einen gewissen Ersatz.»

Wartau: Flexibel bleiben für zwei Skitage

Da die Gemeinde Wartau schon seit längerem keine Skilager mehr abhält, stellt sich die Frage nach einer Durchführung gar nicht erst. «Doch es gibt drei Sporttage im Jahr. Zwei davon im Winter. Diese werden für Skitage genutzt», erklärt Schulratspräsident Bruno Seifert.

Offen ist, ob die Skitage stattfinden. Wie Seifert sagt, nehme man eine abwartende Haltung. «Da wir nicht wissen, wie es weiter geht, bleiben wir flexibel.» Wenn es die Bestimmungen zulassen, dann bucht man den Car – und ab gehts ins Skigebiet. Falls dies Corona nicht zulässt, dann werde man die Sporttage für attraktive Aktivitäten im Sommer aufsparen.

Wildhaus-Alt St. Johann: Wintersport am Wohnort

Die Schule in Wildhaus-Alt St. Johann verfügt über einen Luxus, den nur wenige Schulhäuser geniessen können: Das Skigebiet liegt quasi vor der Schultür. Schulleiter Jürg Raschein sagt: «Seit der Coronapandemie führt die Primarschule in Wildhaus-Alt St. Johann nur noch Skitage durch. Die ständigen Änderungen machen die Durchführung eines Skilagers in Zeiten der Pandemie viel schwieriger, weil die Planungsunsicherheit sehr gross ist.»

Die Skitage finden zwischen dem 11. und 14. Januar statt. Die rund 250 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden diese in Unterwasser, Wildhaus und Alt-St. Johann verbringen. «Für die Skitage ist es nicht nötig, vorgängig einen Coronatest zu machen», sagt Raschein. Man halte sich an das Schutzkonzept der Skigebiete und Behörden. Gemäss dem Schulleiter wäre die Schule froh, wenn es vor allem für die kleineren Kinder keine Maskenpflicht und allgemein mehr Planungssicherheit gäbe.

