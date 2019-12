Skigebiete bleiben zuversichtlich: Schnee sollte dem Föhn trotzen – und die Hoffnung auf Neuschnee vor den Festtagen Trotz Föhn und hoher Temperaturen sollte dem Skibetrieb am kommenden Wochenende nichts im Weg stehen. Thomas Schwizer 17.12.2019, 17.11 Uhr

Die Bergbahnen Wildhaus hoffen nach der aktuellen Föhnwoche auf Neuschnee in der Nacht auf Samstag. Bild: Hannes Thalmann, (24.11.2008).

Am 7. Dezember sind die Bergbahnen am Pizol in die Wintersaison gestartet, vergangenes Wochenende auch jene in Wildhaus und Unterwasser-Alt St.Johann. Schnee hätte es (noch) genug, aber der orkanartige Föhn beeinträchtigt diese Woche das Skivergnügen.

Trotz starken Föhns und hoher Temperaturen haben die Toggenburg Bergbahnen AG das Kinderland in Alt St.Johann seit Sonntag in täglichem Betrieb, ab heute Mittwoch auch die Sesselbahn Ruestel und die Bahnanlagen Alt St.Johann-Sellamatt.

Die Anlagen Sellamatt-Ruestel im Skigebiet oberhalb Alt St.Johann sind ab Mittwoch geöffnet. Bild: Andreas Sommer

Föhnsturm erlaubt nur einen Teilbetrieb am Pizol

Bei den Pizolbahnen sind die Gondelbahn und die Anlagen in Bad Ragaz wegen des stürmischen Föhns aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dank der Gondelbahn in Wangs, der Sesselbahn Furt-Gaffia und dem Übungslift Furt ist aber am Pizol eineingeschränkter Skibetrieb möglich.

Die Bergbahnen Wildhaus dagegen verzichten darauf, ihre Anlagen diese Woche in Betrieb zu nehmen. Gemäss Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung, ist ab Samstag der tägliche Betrieb geplant. Der Föhn und die ungewöhnlich hohen Temperaturen seien nicht der grosse «Schneekiller», stellt er fest.

Regen wäre Gift für die präparierten Pisten

Dennoch habe man sich in Wildhaus gegen einen Skibetrieb in der laufenden Woche entschieden, um die – dank intensiver Beschneiung in den letzten kalten Wochen guten – Pistenbedingungen zu konservieren. Wenn wie vorausgesagt ab Freitagnacht in der Höhe intensive Schneefälle einsetzen, ist Gantenbein überzeugt, den Wintersportlern für die Festtage gute Bedingungen anbieten zu können – jedenfalls ab Wildhaus-Oberdorf aufwärts.

Negativ für die Pisten wären hohe Temperaturen und Regen bis weit ins Skigebiet hinauf, stellt er fest. «Gerne nehmen wir jeden Naturschnee und werden diesen mit den Pistenmaschinen präparieren», sagt auch Klaus Nussbaumer von den Pizolbahnen. Gemäss den Wetterprognosen geht auch er davon aus, dass am Wochenende und darüber hinaus der Skibetrieb sichergestellt ist. Er geht zumindest von einem Teilbetrieb aus.

Gemäss Website der Toggenburg Bergbahnen AG ist in Unterwasser-Alt St.Johann ab Samstag die Inbetriebnahme sämtlicher Anlagen geplant.

Die Festtage sind für die Bahnen wichtig

Da die Festtage von Weihnachten bis am 5. Januar für die Bergbahnen umsatzmässig sehr wichtig sind, hoffen die Bergbahnen ab Samstag auf Nachschub mit natürlicher weisser Pracht – und auch auf möglich kalte Nächte, die ein Beschneien möglich machen.