Jonas Lenherr im Verletzungspech: Olympia in weiter Ferne

Skicross «Es muss wirklich alles perfekt laufen»: Der Gamser Jonas Lenherr bangt um Olympia-Teilnahme – jetzt geht die vollständige Genesung erst mal vor Nach seinem Trainingssturz in Saas-Fee ist Jonas Lenherr in der Reha. Die Olympischen Spiele in Peking sind für ihn noch in weiter Ferne. Wann die Rückkehr auf die Weltcuppisten erfolgt ist unklar. Robert Kucera 14.10.2021, 16.15 Uhr

Stillsitzen statt durch die Luft fliegen: Der Gamser Jonas Lenherr erlitt bei einem Trainingssturz einen Anriss des Kreuzbands am linken Knie. Robert Kucera

«Mir geht es so weit gut», sagt Jonas Lenherr bei der Begrüssung freundlich und lässt ein Lächeln folgen. Er wirkt entspannt, wie wenn es bei diesem Termin um eine Saisonvorschau ginge. Doch dem ist nicht so: Vor zwei Wochen erlitt der Gamser bei einem Trainingssturz in Saas-Fee einen Anriss des Kreuzbandes am linken Knie. Darauf angesprochen, erklärt der 32-Jährige: «Ich habe keine Schmerzen.»

Die Diagnose erhielt er erst bei Dr. Christian Schlegel in Bad Ragaz. Als er das Training abbrach und das Wallis verliess, ahnte er noch nicht, dass eine Zwangspause auf ihn wartet. Lenherr schildert:

«Das war interessant. Denn es hat nur ein bisschen gezwickt und hat nie richtig wehgetan.»

Zum Arzt ging er nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass mit ihm alles in Ordnung sei und er rasch wieder trainieren könne.

Nicht ärgern, sondern vorwärts schauen

Nun muss sich Jonas Lenherr in Geduld üben. Und dies kurz vor Saisonbeginn und ausgerechnet in einem Olympia-Winter. «Klar ärgert es einem grad nach dem Sturz und auch, nachdem ich die Diagnose erhalten habe», gibt der Werdenberger zu. «Aber die Tatsache lässt sich nun mal nicht ändern. Man muss möglichst schnell klarkommen mit dem und vorwärts schauen.»

Er ist froh, dass er mit seiner Schiene den Alltag normal bewältigen kann. Doch der beschwerdefreie Zustand ist trügerisch, wie er weiss: «Schnelle Sachen wie Skifahren würden sicher schmerzen.» In seiner Verfassung wären diese und ähnliche Tätigkeiten nicht zu empfehlen. Schliesslich will der Weltcup-Skicrosser den Anriss ohne Operation auskurieren und vollständig gesunden werden statt einen kompletten Riss inklusive Operation riskieren.

Mit einfachen Bewegungen das Vertrauen gewinnen

Wie lange das Geduldsspiel dauert, könne er nicht sagen. Erst mal hat Jonas Lenherr mit der Physiotherapie begonnen. Es gilt, mit einfachen Bewegungen zu arbeiten, ohne zu forcieren. Als Beispiel nennt der Gamser das Strecken des Beins. Hier müsse er das Gefühl, aber auch das Vertrauen wieder erhalten. Schritt für Schritt, Woche für Woche wird immer etwas mehr dazu kommen. Doch Lenherr gibt sich kämpferisch:

«Mein Ziel ist es natürlich, so bald wie möglich normal trainieren zu können.»

Seine Einheiten am Rumpf und Oberkörper führt der 32-Jährige wieder aus. «Doch die Beine lassen wir weg, bis der Arzt sagt, dass man wieder starten darf. Da halte ich mich dran.» Das Knie sollte derzeit nicht belastet werden.

Von Verletzung gebremst, aber noch nicht vom Olympiakurs abgekommen: Skicrosser Jonas Lenherr. PD

Comeback erfolgt wohl erst im Jahr 2022

Doch die Zeit drängt: Schon am 25. November erfolgt in Secret Garden (China) der Weltcup-Auftakt. Im Anschluss folgen im Dezember die Rennen in Val Thorens (Frankreich), Arosa und Innichen (Italien). «Es wäre sehr überraschend, wenn ich diese Weltcup-Rennen bestreiten könnte», schliesst Jonas Lenherr eine baldige Rückkehr auf die Piste aus. «So ein Band braucht halt eine gewisse Zeit, bis es wieder verheilt ist.»

Damit bleibt im Jahr 2022 sehr wenig Zeit, um sich noch für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, die im Februar in Peking stattfinden. Ihm ist bewusst:

«Das wird extrem schwer. Es muss wirklich alles perfekt laufen.»

Aufgegeben hat Lenherr noch nicht. «Komme ich auf meine 100 Prozent, dann wird es auch gut laufen», ist der 32-Jährige überzeugt von seinen Fähigkeiten. Doch fürs Erste geht es nicht um Gegner auf der Piste. «Es geht alles über die Gesundheit. Erst muss ich mich wieder fit fühlen und mir zu 100 Prozent vertrauen können.» Deshalb nimmt der Gamser nun Tag für Tag, Woche für Woche. Dem positiven Heilungsprozess wird alles untergeordnet.