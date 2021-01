Skicross Der Gamser Jonas Lenherr verpasst das Podest nur ganz knapp Im ersten Rennen von Idre Fjäll (Schweden) vermochte sich der Skicrossfahrer Jonas Lenherr für den Final der besten vier zu qualifizieren. In jenem Rennen musste er sich mit Platz vier begnügen. Robert Kucera 20.01.2021, 17.07 Uhr

Zum zweiten Mal Vierter in dieser Saison: Skicrosser Jonas Lenherr. Bild: Robert Kucera

Zum zweiten Mal in dieser Saison erreichte der Gamser Jonas Lenherr in Idre Fjäll (Schweden) den finalen Heat in einem Weltcuprennen. Doch zum zweiten Mal nach dem Saisonauftakt in Arosa blieb ihm der Sprung auf das Siegerpodest verwehrt.

Seit dem Achtelfinal war der Bastien Midol aus Frankreich Lenherrs ständiger Begleiter. Injedem Heat setzte sich der nachmalige Sieger vom Sprintrennen in Idre Fjäll vor den 31-Jährigen. Doch Jonas Lenherr verstand es ausgezeichnet, seinen zweiten Platz, der ein Weiterkommen sicherte, zu verteidigen. Richtig eng wurde es allerdings im Halbfinal. Lenherr bezwang seinen Teamkollegen Ryan Regez im Kampf um Rang zwei um 0,01 Sekunden.

Auch im Final der besten vier sah es lange Zeit so aus, dass Jonas Lenherr im Windschatten von Bastien Midol auf Platz zwei ins Ziel kommen kann. Doch beim zweitletzten Sprung geriet der Gamser ein wenig aus dem Gleichgewicht – was bereits ausreichte, dass der Schwede Viktor Andersson und der Franzose Francois Place an Lenherr vorbeiziehen konnten.

Der Werdenberger hat aber angedeutet, dass er in der Lage ist, an den zwei Rennen vom Wochenende in Idre Fjäll seinen ersten Podestplatz der Saison herauszufahren.