Ski Alpin Nach über 600 rennfreien Tagen greift Lorina Zelger wieder ins Wettkampfgeschehen ein Die Gamserin Lorina Zelger ist bereit für die neue Saison. Ein langsames Herantasten gibt es für sie nicht. Von Beginn will die 21-Jährige diesen Winter Topplatzierungen herausfahren. Robert Kucera 26.11.2020, 11.12 Uhr

In ihrem Element: Lorina Zelger hat nichts verlernt und findet die schnellste Spur im Stangenwald. Bild: Swiss Ski

Nach einer schier unendlich langen Verletzungspause meldet sich Lorina Zelger zurück im Skizirkus. Die B-Kader-Fahrerin wird im Dezember ihr Comeback im Europacup geben. Ihr letztes Rennen auf dieser Stufe bestritt die 21-Jährige am 22. Januar 2019. Verlernt habe sie nichts, teilt Zelger mit, von einem strahlenden Lachen begleitet. Sie hat in diesen Tagen wahrlich Grund zur Freude. Endlich wieder Skifahren und die Gewissheit, mit den Teamkolleginnen mithalten zu können.

«Als ich erstmals wieder auf den Ski stand war ich überrascht. Es geht immer noch genau gleich gut.»

Die Zeit ohne Skifahren ist an der Gamserin spur- und folgenlos vorübergegangen. Denn schlechter geworden ist Lorina Zelger nicht. «Im Gegenteil: Was ich früher schlecht gemacht habe, versuchte ich von Anfang gut oder sogar besser zu machen.» Als Beispiel nennt sie die Linienwahl. Ihre Tendenz, schön und rund zu fahren, soll ad acta gelegt werden. «Insgesamt fahre ich jetzt direkter, das gibt mehr Tempo. Und diese Spur Aggressivität braucht’s, um Erfolg zu haben.»

Solider Aufbau bis zum ersten Tag im Schnee

Bis es so weit war, musste sie sich dieses Jahr in Geduld üben. Was scheinbar nicht ihre allergrösste Stärke ist. Noch an Krücken gehend, fing sie im Frühling damit an, den Oberkörper und den Rumpf zu trainieren. Gefolgt von stundenlangen Fahrten auf dem Velo. Kontinuierlich hat Zelger ihre Grundlagen punkto Kondition verbessert. Es folgten Jogging und intensives Krafttraining. Daneben feilte sie an der Schnell- und Sprungkraft.

Ende Juli war es in Zermatt endlich so weit: Skifahren. «Anfangs sind wir nur frei gefahren und sehr gemütlich, um wieder das Gefühl zu erhalten. Begleitet wurde sie von ihrem Trainer und Nicole Good (Sardona Pfäfers), die nach einem Kreuzbandriss auch erst wieder genesen war und wie die Gamserin ihre ersten Schwünge im Schnee zeigte. «Eine coole Zeit», blickt Lorina Zelger gerne zurück.

«Wir hatten alle Zeit der Welt und wir konnten vieles individuell mit dem Trainer anschauen.»

Das Comeback mit dem Team fand dann Anfang August statt. Fortan stand die Technik im Vordergrund. Lauf für Lauf, schildert Zelger, habe sie sich steigern können. «Den ganzen Sommer über konnte ich megagut trainieren und habe ein gutes Gefühl. Ich habe in den Zeitläufen mithalten können und bin sehr gespannt, was die Saison bringt. Ich bin definitiv parat.»

Fokus liegt auf den Europacup-Rennen

Wird der derzeitige Plan nicht verworfen, startet Lorina Zelger Anfang Dezember an zwei Europacup-Riesenslalomrennen in Hippach, das im Zillertal liegt. Für die junge Gamserin ist es gleich mal eine wichtige Standortbestimmung. Erzielt sie im Europacup die erwünschten Resultate, wird sie auf dieser Stufe weiterhin eingesetzt.

So weit die Theorie. In der Praxis zweifelt die 21-Jährige keine Sekunde daran und sieht sich im Winter 2020/21 als Fixstarterin im Europacup. «Und dann wird sich ergeben, ob ich gut genug bin, um im Weltcup eingesetzt zu werden.» Im Vordergrund stehen jedoch klar die Einsätze auf der zweithöchsten Stufe im Ski alpin.

«Ende Saison will ich in den Gesamtwertungen Slalom und Riesenslalom des Europacups in den Top Ten oder 15 sein. Für das brauche ich ein paar gute Resultate. Doch das liegt sicher drin, wenn ich in den Rennen das abrufen kann, was ich im Training gezeigt habe»,

so umschreibt die Werdenbergerin ihr primäres Saisonziel. Diese Topresultate, welche sie bereits vor ihrer Verletzungspause herausgefahren hat, bringen sie ganz nahe an ihre zwei weiteren Ziele heran: Verteidigung des B-Kader-Status und Weltcupeinsätze.

Erstes Ausrufezeichen: SM-Bronze im Riesenslalom

Lorina Zelger hat schon im Riesenslalom der Schweizer Meisterschaften gezeigt, dass sie es immer noch kann. «Fahrtechnisch bin ich nicht ganz zufrieden», blickt sie zurück. Doch sie war sehr glücklich über die gewonnene Bronzemedaille. «Das Lustige ist: Ich habe eine SM-Medaille in einer Saison geholt, an der ich kein einziges Mal gestartet bin», sagt sie zu den Titelkämpfen von letzter Woche in Arosa, die zur Saison 2019/20 zählten.

Der Podestplatz kam für sie jedoch alles andere als überraschend. Wie die Werdenbergerin berichtet, vermochte sie in den Trainings vorne mitzufahren.

Stolz präsentiert Lorina Zelger die Bronzemedaille, die sie an den Schweizer Meisterschaften gewonnen hat. Bild: Robert Kucera

Bemerkenswerter ist die Tatsache, dass der erste Erfolg nach Zelgers Comeback nicht in ihrer Paradedisziplin Slalom, sondern im Riesenslalom zu Stande kam. «Das ist egal. Ich bin froh, überhaupt eine Medaille gewonnen zu haben. Und zurzeit läuft es mir im Riesenslalom besser als im Slalom», hält sie fest.

An den Titelkämpfen im Slalom schied sie im Übergang vom Steilhang in den flacheren Streckenteil aus. «Ich habe kurz zuvor noch gedacht: Jetzt musst du laufen lassen, Gas geben für ein gutes Resultat. Das habe ich gemacht, war aber zu früh dran und habe eingefädelt», schildert Zelger. An jenem Tag konnte aber auch das Malheur ihre Freude nicht trüben.

«Ich war mega glücklich über diesen Tag. Denn es war mein erstes Rennen seit über 600 Tagen.»

Dass sich Lorina Zelger im Riesenslalom derzeit wohler fühlt, hängt unter anderem mit dem Trainingsstand zusammen. «Slalom ist die trainingsintensivere Disziplin. Deshalb brauche ich hier noch mehr Training.»

Trainingsrückstand im Slalom ist gravierender

Wie die 21-Jährige erklärt, braucht es im Slalom mehr Übung, bis man abschätzen könne, wo man den Schwung ansetzen soll. «Da ich zwei Jahre kaum trainieren konnte, habe ich viel Umfänge verpasst. Im Riesenslalom holt man einen Rückstand schneller auf.» Zudem wurde im Sommer in ihrer Gruppe mehr Riesenslalom gefahren. Das Verhältnis schätzt Zelger auf 2:1. «Aber auch im Slalom kommen mit der Zeit die Fortschritte und ich bin optimistisch, dass es im Saisonverlauf immer besser geht.»

Eine Spezialisierung auf eine einzige Disziplin schliesst die Gamserin aus. Dies wäre ihr zu eintönig. Denn sie liebt die Abwechslung. Zudem kann das Training oder Wettkämpfe in einer Sparte dazu beitragen, dass es in der anderen Disziplin besser läuft. Lorina Zelger nennt ein Beispiel: «Im Slalom muss man schnell handeln und reagieren. Dies kann auch im Riesenslalom von Nutzen sein.»

Selbst Kontakt im Team ist eingeschränkt

Auf dem Weg zurück zu alter Stärke ist auch das Teamwork wichtig. «Der Zusammenhalt im Technik-Team Europacup ist sehr gut. Ich habe schon lange kein so gutes Team gehabt», schwärmt Zelger. Wegen Weltcup-Einsätzen, Reha und Verletzung ist die Crew auf vier Stück geschrumpft.

Was in dieser speziellen Saison – Corona ist auch im B-Kader ein wichtiges Thema – kein Nachteil ist. Das Zimmer teilt man an jedem Ort nur noch mit einer Person. Dieser einen Fahrerin ist man während der Saison näher als allen anderen. Stufenweise nimmt die Kontakthäufigkeit in Zelgers Umfeld ab.

«Mit unseren Schutzmassnahmen sind wir auf gutem Weg, die Ansteckungsgefahr möglichst zu minimieren»,

sagt Zelger. Doch gleichzeitig muss sie hoffen, dass die Fallzahlen allgemein abnehmen oder stabil tief bleiben. «Seit Frühling wissen wir ja, dass sogar eine ganze Saison abgesagt werden kann.» Für Lorina Zelger wäre es bittere Pille. Zwei Saisons hat sie verletzungsbedingt schon verloren.

Eine Absage wegen Corona wäre für sie eine Riesenenttäuschung. Im Idealfall werden bloss einzelne Rennen abgesagt und finden an einem Ersatzort statt. «Das wäre überhaupt nicht schlimm. Wir sind es uns gewohnt, dass Planungen kurzfristig angepasst werden müssen.»