Ski Alpin Josua Mettler geht nach Europacupsieg Schritt für Schritt: Erst die Bestätigung des Erfolgs, dann hofft er auf einen ersten Weltcupeinsatz Mit seinem Europacupsieg hat sich der Obertoggenburger Josua Mettler für höhere Aufgaben empfohlen. Doch der 22-Jährige misst der Etablierung auf zweithöchster Stufe grössere Priorität zu. Robert Kucera 24.01.2021, 20.16 Uhr

Josua Mettlers erster Schritt Richtung Weltcup ist erfolgt. Für das grosse Ziel sind weitere Topresultate nötig. Bild: Robert Kucera

«Ich habe sehr viele Nachrichten und Gratulationen erhalten – das hat mich riesig gefreut», beschreibt Josua Mettler, was in den Stunden nach seinem ersten Europacupsieg alles abging. Auch in der Schweizer Europacup-Mannschaft war die Stimmung ausgelassen. «Wir sind ein cooles Team. Wenn jemand Erfolg hat, herrscht jeweils Riesenfreude.»

Der Sieg im Super-G in Zinal vom letzten Dienstag ist der Höhepunkt in der Karriere des 22-Jährigen. «Bis jetzt jedenfalls», fügt er rasch an. Josua Mettler strebt nach Höherem.

«In anderen Zeiten wäre ein Europacupsieger beim nächsten Weltcuprennen schon am Start»,

sagt der Obertoggenburger. Er spricht damit die Problematik an, dass das Schweizer Team derzeit sehr stark sei und es für den Aufstieg auf die höchste Stufe nun mehr braucht als auch schon.

Doch das stört Josua Mettler nicht. «Jetzt möchte ich das Resultat möglichst rasch bestätigen und auch in der Abfahrt einen Schnitt nach vorne machen», spricht er die nächsten Ziele an. «Primär möchte ich mich auf Europacupstufe komplett etablieren und allen zeigen: He, ich bin da und parat im Weltcup zu starten.»

Hohe Startnummern waren nur im ersten Rennen ein Vorteil

Rang 18 im ersten Super-G von Zinal, im zweiten Platz eins – zwei Ergebnisse wie Tag und Nacht für Josua Mettler. «Im ersten Rennen habe ich im Steilhang einen relativ grossen Fehler gemacht und konnte das Tempo nicht in die Fläche mitnehmen», analysiert der Obertoggenburger die erste Fahrt. «Doch ich wusste, dass ich gut drauf bin», blickt Mettler zurück und machte sich schon da berechtigte Hoffnungen auf eine weitaus bessere Platzierung.

Wie schon im ersten Super-G wählten viele Topfahrer tags darauf höhere Startnummern. Doch dieses Mal ging der Poker nicht auf. Zwar glitt man auf der Fläche erneut schneller dahin als mit tiefen Startnummern, «aber im zweiten Super-G war der obere Streckenteil etwas drehender gesteckt. Dies kam mir entgegen», erklärt Mettler. Der 22-Jährige nutzt hier seine Startnummer zwei sehr gut aus, ehe die Piste mehr abbaute.

Als Helfer auf der Piste den Sieg realisiert

«Ich habe einen sehr guten Lauf gehabt», betont Josua Mettler rasch, dass er nicht nur aufgrund der Pistenverhältnisse triumphiert hat.

«Ich habe den Steilhang wirklich sehr gut erwischt und in der Fläche habe ich zu mir gesagt: tief bleiben, tief bleiben, tief bleiben.»

Im Ziel lag er dann deutlich vor dem Erstgestarteten. Dies gab ihm die Gewissheit, dass es weit nach vorne gehen kann. Erst recht, als die ersten zehn unten waren und er auch Ralph Weber um 0,38 Sekunden hinter sich liess. Doch erst als die Startnummer 30 im Ziel war, wusste Josua Mettler, dass nun dem Sieg nichts mehr im Weg steht.

Josua Mettler präsentiert stolz den Siegerpokal vom Europacup-Super-G in Zinal. Bild: Robert Kucera

«Ich habe versucht, ruhig zu bleiben», umschreibt er das Warten auf die Konkurrenz. Doch die Zeit verbrachte er nicht, wie man es aus dem Weltcup kennt, in einer Leaderbox. «Ich habe rasch meine Jacke geholt und fuhr mit der Bahn wieder rauf zum Start», erklärt das Mitglied des SSC Toggenburg. Denn im Europacup wird der Fahrer nach dem Rennen zum Helfer und war Teil des Rutschkommandos für die folgenden Fahrer. «Das ist normal und macht jeder.»

Bei jenen Fahrern, von denen er wusste, dass sie schnell sind, hat Mettler jeweils genau hingeschaut. «Ans Podest oder den Sieg habe ich eigentlich nie gedacht. Ich wolle einfach erst die ersten 30 Fahrer abwarten», erinnert sich Mettler.

Sieg für die Geschichtsbücher Der Wintersport wird von den Weltcuprennen so dominiert, dass Erfolge auf zweithöchster Stufe vergessen werden. Siege und Podestplätze in Europacuprennen fielen auch Schweizer Skigrössen nicht in den Schoss. Für Skirennfahrer aus der Region ist ein Europacuppodestplatz ein seltenes Ereignis. Für den letzten Podestplatz aus regionaler Sicht sorgte am 18. Februar 2010 Marianne Abderhalden im Super-G von Formigal (Spanien) mit Rang drei. In dieser Saison gelang ihr der Durchbruch in den Speeddisziplinen. Nur 16 Tage später fuhr die Obertoggenburgerin in der Weltcupabfahrt von Crans Montana auf Rang drei. Der letzte lokale Europacupsieg gelang ebenfalls einer Obertoggenburgerin. In der Europacupabfahrt von Tarvisio (Italien) am 20. Februar 2003 fuhr Ella Alpiger auf Rang eins. Im Weltcup dagegen vermochte sie nie ganz zu reüssieren.

Technische Fortschritte und Luft nach oben im Mentalen

Für ihn stellt der Europacup-Sieg auch eine Genugtuung dar. Und die Bestätigung, dass er nach dem schwierigen Sommer nach einem ziemlich üblen Sturz mit Schädelbruch und Herzprellung nicht die Flinte ins Korn geworfen hat und weiter fleissig gearbeitet hat.

«In erster Linie bin ich froh, überhaupt wieder Ski zu fahren»

hält Josua Mettler fest. Ihm fehlen aber die Rennkilometer. Die werden in jener Zeit gebolzt, in welcher der Skirennfahrer aus Unterwasser verletzt war. Er konnte erst wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, als an der Technik gefeilt wurde.

Er freut sich über die Fortschritte, die er erzielt hat: «Ich bin stabiler geworden und habe auch technisch einen Schritt vorwärtsgemacht.» Luft nach oben ortet der 22-Jährige im mentalen Bereich.

«Skifahren hat extrem viel mit dem Kopf zu tun»,

erklärt Mettler. Ihm fehle es oft noch an der Überzeugung. «Ich bin zufrieden, wie diese Saison läuft», zieht er ein erstes Fazit und ergänzt: «Ich versuche nun den Schwung in die nächsten Rennen mitzunehmen.»