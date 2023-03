Europacupsieger Marco Fischbacher über seine Karriere

Ski Alpin Europacupsieger Marco Fischbacher: «Ich bin mehr als zufrieden» 24 Stunden nach seinem ersten Sieg in einem Europacuprennen bestätigt der Obertoggenburger seine ausgezeichnete Form und wird am Mittwoch Zweiter. Nun nimmt er den fixen Weltcupstartplatz für die nächste Saison ins Visier. Robert Kucera Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Marco Fischbacher feiert seinen ersten Europacupsieg zusammen mit seinen Teamkollegen. Bild: Swiss-Ski

Wie schon am Vortag, ging Marco Fischbacher als Leader in den zweiten Lauf des Riesenslaloms von Gaellivare in Schweden. Doch am Mittwoch war gegen den entfesselten Italiener Hannes Zingerle kein Kraut gewachsen.