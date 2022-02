Ski Alpin Europacup-Podest für Obertoggenburger Skirennfahrer Josua Mettler 24 Stunden nach seiner starken Fahrt in der ersten Abfahrt von Kvitfjell (Norwegen) hat der 23-jährige Mettler nachgedoppelt. Auf Rang acht von Mittwoch liess er am Donnerstag Platz zwei folgen. Robert Kucera Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Josua Mettler fährt in der zweiten Europacup-Abfahrt von Kvitfjell auf Platz zwei. Archivbild: Robert Kucera

Wie schon am Vortag war die zweite Europacup-Abfahrt von Kvitfjell (Norwegen) gut besetzt. So mancher Weltcup-Skirennfahrer, der die Reise nach Peking nicht antreten durfte, hält sich nun im Europacup fit. Anders als in der ersten Abfahrt waren die Zeitabstände gross. Mit einer Sekunde Rückstand auf den Sieger wurde man Siebter. 24 Stunden zuvor hätte dies nicht mal für die ersten 20 gereicht.