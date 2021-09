Ski Alpin «Es braucht viel Energie»: Hartes Sommertraining für einen starken Winter Bereits im Sommer geben die Skirennfahrer Lorina Zelger und Josua Mettler mächtig Gas. Das Sommertraining stellt im Ski Alpin eine wichtige Phase dar. Die beiden B-Kader-Fahrer von Swiss Ski geben einen Einblick. Robert Kucera 21.09.2021, 17.14 Uhr

Will Josua Mettler in den Rennen vom nächsten Winter Glanzresultate erzielen, ist fleissiges Training im Sommer auf den Gletschern von Zermatt und Saas Fee unerlässlich. PD

Wer im Skirennsport glänzen will, muss sich in den Sommermonaten quälen. Wie die B-Kader-Fahrer Lorina Zelger (Gams) und Josua Mettler (Unterwasser) berichten, werden die Übungseinheiten auf den Gletschern zwar genossen. Die Liebe zum Skifahren ist gross. Doch die Leidenschaft für das Hobby, welches für das Duo zum Beruf wurde, wird zuweilen auf eine harte Probe gestellt.

Als kräftezehrend und langwierig wird der Weg zu den Skipisten, weit oberhalb der winterlichen Skigebiete zu Recht bezeichnet. Lorina Zelger erklärt:

«Im Winter ist alles einfacher. Im Sommer hat man schon mal eine Stunde, bis man auf dem Gletscher ist.»

Wie Mettler erzählt, seien die Skifahrer ausserdem nicht die Einzigen, die möglichst hoch hinaus wollen. Es herrsche jeweils ein richtiges Gedränge und ein Kampf um die Plätze – besonders wenn auf die nächste Seilbahn umgestiegen wird und diese eine kleinere Kapazität aufweise als die vorherige.

Von solchen Nebenschauplätzen dürfen sich die beiden Skirennfahrer jedoch nicht ablenken lassen. Schliesslich geht es in den Sommermonaten darum, den Fokus auf den Sport zu legen und sich weiterzuentwickeln. Für Technikerin Lorina Zelger ging es im Juli los, seit August trainiert Speed-Fahrer Josua Mettler auf Schnee. «Eine so lange Pause ist gar nicht so schlecht», umschreibt der Obertoggenburger die Phase zwischen dem letzten Rennen im April und dem ersten Kontakt mit Schnee im August und ergänzt:

«Für mich hat es gepasst. So konnte ich mich im Juli nochmals aufs Konditionstraining konzentrieren und kurz durchschnaufen.»

Bis das erste Europacup-Rennen über die Bühne geht, wird Zelger in den Sommermonaten und im Oktober, wenn es erstmals auf den wesentlich beliebteren Winterschnee geht, über 50 Skitage in den Beinen haben. Doch dieser Effort ist wichtig. «Sobald die Saison anfängt, hört das Training auf. Die Technik wird im Sommer verbessert.» Zwischen den Skirennen im Winter wird das Pensum reduziert und die Rennhärte trainiert.

Die Morgenröte zeichnet sich auf den Berggipfeln ab – doch da ist Lorina Zelger längst hellwach und bereit, Ski zu fahren. PD

Lorina Zelger: «Die Trainings, in welchen man die Technik verbessert, finden alle im Sommer statt. Man versucht, besser zu werden und sich weiter zu entwickeln.» Wie die Gamserin sagt, sei es ebenfalls wichtig, den konditionellen Aspekt mit dem Ski-Aspekt zu vereinen. «Das hilft, um im Winter stärker zu sein.»

Josua Mettler: «Das Sommertraining ist unverzichtbar. Was man im Sommer technisch verbessert hat, hilft einem den ganzen Winter.» Als Speedfahrer ist für den Obertoggenburger eines wichtig: Viel fahren. Wie er festhält, seien über tausend Tore zu passieren, um sich zu verbessern und nochmals dieselbe Anzahl, um das Gelernte zu festigen.

Lorina Zelger: «Ich freue mich zwar aufs Sommertraining. Doch ich bin nicht die Gletscherfahrerin. Man muss besonders am Morgen viel investieren. In Zermatt braucht man eine Stunde, bis man oben ist und Skifahren kann. Es braucht viel Energie, ist anstrengend und erfordert auch mentale Stärke. Ich zähle jeweils die Tage, bis ich diese Zeit hinter mir habe.»

Josua Mettler: «Wenn man vier Monate nur Kondition trainiert hat, ist man einfach froh, dass es wieder auf die Ski geht. Das Schönste ist, oben am Berg zu sein, die Sonne geht auf und man macht die ersten Läufe.» Doch es gibt auch für ihn Schattenseiten: «Der Weg zum Gletscher ist langwierig und streng. Oben angekommen, ist man erst mal müde. Irgendwann kann es dann schon sein, dass man weniger Lust hat, drei Paar Ski hochzutragen. Aber es ist unser Job, das gehört dazu.»

Lorina Zelger: «Im Hochsommer geht es nach Zermatt und Sass Fee. Weil wir aber Südtiroler Trainer haben, geht es auch nach Italien, aufs Stilfser Joch.» Ihr behagt die Eintönigkeit nicht und sie ist froh um jede Abwechslung. Denn die Pisten in Zermatt und Saas Fee habe man mit der Zeit «gesehen» und man kenne sie in- und auswendig.

Josua Mettler: «Wir sind jedes Jahr in Zermatt. Doch das Schöne für mich ist, dass ich in drei Disziplinen trainiere – so gibt es immer einen Wechsel. Und in Saas Fee haben wir wieder eine andere Piste.»

Hochkonzentriert vor dem nächsten Lauf: Josua Mettler findet das Sommertraining zwar sehr wichtig, doch den Winterschnee mag er lieber. PD

Lorina Zelger: «Der ganze Aufbau sieht anders aus. Im Sommer fährt man zehn bis zwölf Läufe, im Winter vier bis sechs, manchmal acht.» Der Fokus ist ganz anders gesetzt: Im Winter holt man sich die Rennhärte, es geht nur noch darum, schnell zu sein. «Nur noch Vollgas geben und ans Limit gehen», beschreibt die 22-Jährige.

Josua Mettler: «Mir liegt der Schnee im Winter mehr», weist der 23-Jährige auf die unterschiedliche Beschaffenheit des Untergrunds hin. «Für mich geht es meistens einen Schritt vorwärts, wenn ich auf den Winterschnee komme.» Doch egal ob Sommer- oder Winterschnee: Technisch verbessern kann sich Mettler so oder so. Nur hat er später keine Gelegenheit mehr dazu: «Im Winter wird kaum mehr trainiert. Deshalb ist das Sommertraining so wichtig.»

Lorina Zelger: «Es ging einen guten Schritt vorwärts», schätzt sich die Gamserin ein und fühlt sich gut auf die neue Ski-Saison vorbereitet. Ein Fortschritt zur vergangenen Saison stellt der Kopf dar: «Verglichen zum Vorjahr bin ich viel lockerer geworden. Ich habe Selbstvertrauen gewonnen und das Spielerische wieder gefunden, das ich letztes Jahr verloren habe.» Als Grund nennt sie, dass sie nun keinen inneren Stress mehr verspüre wie vor einem Jahr, als sie gerade von einer Verletzungspause zurückkam. «Wenn man verkrampft ist, kann man die Leistung nicht abrufen. Eine gewisse Lockerheit und spielerische Agilität sind megawichtig, dass man den Ski auch auf Zug fahren kann.»

Tagwache 4.20 Uhr – und reden wie ein Buch Praktisch deckungsgleich erfolgt im sommerlichen Training der Tagesablauf für Lorina Zelger und Josua Mettler. Nuancen gibt es allenfalls in der Freizeitgestaltung. In der Folge beschreibt die Gamserin einen typischen Tag am Stilfser Joch. «Ich bin ein Morgenmensch und bin eigentlich schon vor dem Wecker wach», erklärt Zelger, dass ihr das Aufstehen keinen Schwierigkeiten bereitet. Auch wenn die Bettruhe um 4.20 Uhr endet und um 4.30 Uhr das Frühstück ansteht ist sie bereit für den Tag: «Sobald ich aufstehe bin ich hellwach und könnte reden wie ein Buch.» Um 5.30 Uhr werden sie und ihre Teamkolleginnen von Ratracs zur Piste gebracht. Lorina Zelger trainiert im Slalomteam. Dieses arbeitet eng mit der Riesenslalom-Mannschaft zusammen. Da sie beide Disziplinen fährt, kann Zelger jeweils den Wunsch äussern, dass sie nun einen Riesenslalom-Tag brauche. Den Entscheid darüber, so Zelger, fälle man dann miteinander. Obwohl man im Team zusammen ist, wird auch individuell trainiert. «Die Trainer schauen jede Athletin an und schauen, was sie für ein Fehlerbild hat oder was sie gut macht.» Bis etwa 10 Uhr wird fleissig auf Schnee trainiert, vor dem Mittagessen geht es noch kurz aufs Velo – wenn es frei ist. Am Nachmittag widmet sich Lorina Zelger für eine Stunde Konditions-, Kraft- oder Rumpfeinheiten. Doch nach dem Ski-Morgen ist viel Freizeit angesagt. Neben dem fast schon obligatorischen Gang zum Servicemann hält man sich mit Spielen fit. «Spikeball ist bei uns sehr beliebt», so die 22-Jährige. Dabei wird ein Softball über eine Art Trampolin gespielt. Ausserdem werde häufig mit dem Fussball jongliert. «Unser Trainer hätte es gerne, wenn wir mal ausruhen würden und nichts tun», sagt Zelger. Sie und Nicole Good aus Pfäfers seien aber nun mal jene, die nicht gerne liegen gehen. «Wir wollen Action.» Spikeball auf ihrem Niveau bezeichnet sie als ideal, um den Kopf zu lüften.

Josua Mettler: « Stand heute würde ich sagen, dass ich keinen Riesenschritt nach vorne gemacht habe.» Der Obertoggenburger lässt sich deswegen aber nicht aus der Ruhe bringen. «Das Sommertraining ist schliesslich noch nicht vorbei. Ich hoffe schon, dass ich mich bis zum Winter verbessere.» Anpassungen, so erklärt er, seien diesen Sommer zwar vorgenommen worden, doch der Prozess ist nicht abgeschlossen. Denn für Mettler steht fest: «Verbesserung findet erst mit der Festigung statt.»

Lorina Zelger: «Für uns war es extrem mühsam. Weht der Wind in Zermatt oder Sass Fee zu stark, können die Skigebiete nicht öffnen. Wenn es in der Nacht regnet oder Wolken hat, dann gefriert der Gletscher nicht. Würde man am anderen Morgen raufgehen, wäre der Schnee so weich, dass das Fahren sogar gefährlich wäre.» Für das ideale Gletschertraining muss viel zusammenpassen. Selbst wenn tagsüber Bilderbuchwetter herrscht, nützt alles nichts, wenn es nachts regnet. In diesem Zusammenhang nennt sie ein Beispiel: «In einem Lager vom Juli waren sieben Skitage geplant. Am ersten Tag war das Skigebiet geschlossen, am zweiten Tag sind wir Ski gefahren. Am dritten Tag konnte man erneut nicht fahren, und da die Aussichten so schlecht waren, sind wir heimgereist.» Doch im August und September konnten viele verpasste Trainingstage aufgeholt werden.

Josua Mettler: «Wir hatten Glück mit dem Wetter, weil wir später mit dem Training angefangen haben. Andere Teams sind regelrecht im schlechten Wetter versoffen.» Wie er berichtet, fielen nur wenige Einheiten ins Wasser. Ein Erlebnis aus Zermatt zeigt, wie nahe Glück und Pech diesen Sommer beieinander waren: «Henrik Kristoffersen kam mit seinem Team in Zermatt an, als wir abreisten. Nach drei Tage kehrten wir zurück. In der Zwischenzeit konnte Kristoffersen kein einziges Mal fahren.»

Lorina Zelger: «Es ist wichtig, schon früh eine gute Beziehung zum Servicemann aufzubauen. Denn mindestens eine Saison lang wird er für einen zuständig sein.» Fängt bei der Gamserin am Nachmittag die Freizeit an, lässt sie es sich nicht nehmen, bei ihrem Servicemann vorbeizuschauen. Meist mit einem kleinen Präsent unter dem Arm. «Als Dank für die Riesenarbeit, die er leistet. Denn der Aufwand ist gross. Die Servicemänner stehen früh auf wie wir, fahren hoch zum Gletscher. Wenn vor Ort ein Problem besteht, kann er sich den Ski gleich anschauen und helfen.» Am Nachmittag beredet man, während er die Ski präpariert, das vorherige Training, wie zum Beispiel der Ski gelaufen ist. Sie schätzt es ausserdem, dass der Servicemann der beste Zuhörer im Team ist. «Man kann über alles reden.»

Josua Mettler: «Der Servicemann ist sehr wichtig. Am Nachmittag gehe ich gerne zu ihm, um mit ihm zu reden und zu besprechen, was man fürs nächste Training anpassen muss.» Er bezeichnet die Zusammenarbeit als Nehmen und Geben: «Es muss für ihn stimmen und ich muss auch zu 100 Prozent überzeugt sein, dass ich das beste Material habe. Darum ist es wichtig, dass es harmoniert, dass er einen versteht und man miteinander den Weg geht.»