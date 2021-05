Haag Hart aber fair: Wie die junge Kathrin Schöb für die Auszeichnung «Berufsbildner des Jahres» nominiert wurde Küchenchefin Kathrin Schöb vom Bahnhöfli in Haag ist bei der Preisverleihung der Gastro Suisse vom 6. September dabei. Zuvor werden sie und ihre Mitbewerber aber noch auf Herz und Nieren geprüft. Pascal Aggeler 10.05.2021, 11.48 Uhr

Kathrin Schöb in ihrer zweiten Heimat, der Küche des Restaurants Bähnhöfli in Haag. Bilder: Pascal Aggeler

«Ich war sehr überrascht von der Nomination. Ich habe erst davon erfahren, als das Auswahlkomitee mit mir in Kontakt getreten ist», sagt die Kathrin Schöb vom «Bahnhöfli» in Haag. Angemeldet für die Auszeichnung «Berufsbildner des Jahres» wurde sie von ihrer ersten Lernenden im zweiten Lehrjahr, Isabell Beeler.

Mit der Auszeichnung würdigen die Swiss Gastro Solution und Gastro Suisse, der Verband für Hotellerie und Restauration, einmal im Jahr das besonders grosse Engagement in der handwerklichen Berufsbildung. Die Auszeichnung wird in vier Kategorien vergeben und ist mit je 10000 Franken dotiert. Katrin Schöb ist in der Kategorie der Köche/Köchinnen mit zwei weiteren Berufsbildnern nominiert. Sichtlich erfreut, erklärt Chefköchin des Restaurants Bahnhöfli:

«Es freut mich sehr, dass ich nominiert wurde und es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Die Nomination zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg mit meinem Ausbildungsstil bin»

Die Verleihung der Auszeichnung findet im September statt. Vorher werden die Nominierten aber noch auf Herz und Nieren geprüft.

«Ich bin gespannt aber nicht nervös»

«Am Dienstag kommen die fünf Leute des Auswahlkomitees vorbei und besichtigen die Lage vor Ort», erzählt Kathrin Schöb. Auf die Frage, ob sie bereits nervös sei, antwortet sie gefasst:

«Nein, nervös bin ich nicht, aber ich bin sehr gespannt, welche Kriterien das Komitee bewertet und wie der Besuch des Restaurants ablaufen wird.»

Schon früh viel Verantwortung übertragen

Als Geheimnis ihres Erfolgs sieht Kathrin Schöb Folgendes: «Mir ist es wichtig, den Lernenden auf Augenhöhe zu begegnen und sie schnell in das Küchenteam zu integrieren. Ebenfalls übertrage ich ihnen möglichst früh schon viel Verantwortung.» Genauso wichtig seien ihr aber auch die Kommunikation und sozialen Aspekte mit ihrer Lernenden.

So werden ab und an auch mal kleinere oder grössere «private Sörgeli» miteinander besprochen. Auch Prüfungen und Schulstoff geht die Chefköchin mit ihrem Schützling regelmässig durch und versucht die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen.

«Wichtig ist, dass die Lernenden das Gelernte auch in der Praxis anwenden können», erklärt Schöb. Um für Abwechslung zu sorgen, bereitet sie für ihre Lernenden auch Schnupperaufenthalte in anderen Restaurants und Küchen vor. So zum Beispiel im Spital Grabs, wo Kathrin Schöb selbst vor 16 Jahren ihre Lehre als Köchin begonnen hatte.

Kathrin Schöb geht jeden Tag mit viel Freude und Begeisterung an.

Mit Freude und Begeisterung durchs Leben

Nach der abgeschlossenen Lehre in Grabs folgte eine Zusatzlehre als Diätköchin im Spital in Chur. Von 2015 bis 2018 absolvierte Kathrin Schöb den Lehrgang zur dipl. Hoteliere-Restaurantrice HF an der SHL Luzern. Das Credo der 30-Jährigen ist: «Wenn wir etwas machen, dann machen wir es mit Freude und richtig.»