Konzertreihe Sie hat schon zahlreiche Talente hervorgebracht: Eine Bühne für Musikund Tanz aus dem Werdenberg In Liechtenstein finden in diesem Jahr wiederum die renommierten Podium-Konzerte statt. Nach etlichen Verschiebungen startet die Konzertreihe am 21. März.

Armando Bianco 21.01.2021, 11.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tanzgruppe «Les danseuses» mit Rahel Hardegger (vorne, zweite von links), aufgewachsen in Gams PD

In den vergangenen Jahren konnten sich an diesem Anlass auch verschiedene musikalische Talente aus der Region Werdenberg präsentieren, die mittlerweile einen Bekanntheitsgrad erreicht haben (Ariana Puhar, Julia Dürr, Milena Rothenberger, Julia Steinhauser, Vanessa Klöpping, Nadia Maria Endrizzi etc). Im diesjährigen Programm ist der Werdenberger Bezug nicht so hervorstechend, doch es gibt ihn.

Breite Ausbildung und internationale Erfahrung

Die Konzertreihe startet am 21. März. Nach fünf Anlässen steht am 27. Juni mit dem Schlusskonzert die Preisübergabe an. Eigentlich war der Start für den 7. Januar vorgesehen. Dieser Termin musste mittlerweile aufgrund der Massnahmen zur Coronapandemie mehrmals nach hinten geschoben werden.

«Die Musiker reagieren verständnisvoll und kooperativ auf Verschiebungen»,

lässt sich Mediensprecher Kurt Bislin (Buchs) von den Podium-Konzerten zitieren. Auf die Möglichkeit ins Internet auszuweichen und die Konzerte als Livestream zu zeigen, möchten die Veranstalter tunlichst verzichten. Für Kurt Bislin, selbst Musiker, wäre das kein valabler Ersatz für einen Auftritt vor Publikum.

Rahel Hardegger als einer der begabten Tänzerinnen

Unter anderem befindet im diesjährigen Programm eine Tanzgruppe. Am 21. März zeigen «Les danseuses» unter der Choreografie von Alina Brunner zehn Tänze zu Werken von Mendes, McCreary, Yarbrough oder Howard. Zu den Tänzerinnen gehört auch Rahel Hardegger, aufgewachsen in Gams und heute wohnhaft in Mels.

Ihre Ausbildung hat sie schon als Zehnjährige bei der bekannten und in Buchs wohnhaften Tänzerin und Choreografin Jasmin Notari begonnen. Diverse Kurse und Workshops, unter anderem bei Tanzpädagogin und Ballettlehrerin Beatrice Düsel-Herzog (Grabs) gaben ihr weitere Impulse, die sie mehrfach auf der Bühne umsetzen konnte.

Ales Puhar begleitet Sofia Berger

Am 18. April spielen Violinistin Sofia Berger und Pianist Alesh Puhar unter anderem Werke von Bach, Paganini, Martinu, Yun, Telemann und Haydn. Sofia Berger aus Bad Ragaz nahm als Siebenjährige zum ersten Mal eine Violine in die Hände. Nach ersten Geigenstunden bei Brigitta Bach in Buchs ist derzeit Markus Kessler an der Liechtensteinischen Musikschule ihr Lehrer.

lesh Puhar wirkt als Begleiter von Sofia Berger am Piano und ist Vater der weitherum bekannten Werdenberger Violinistin Ariana Puhar. Alesh Puhar verfügt über einen Erfolgsausweis an nationalen und internationalen Wettbewerben als Solist, Klavierbegleiter, Kammermusiker und Lehrer.

Spiel vor Publikum ist die beste Schule

Graziano Mandozzi PD

Die Konzerte sind für die Teilnehmenden ein bezahlter Auftritt. Als Preise winken weitere bezahlte Auftritte. Der künstlerische Leiter Graziano Mandozzi sagt überzeugt: «Es gibt keine bessere Schule, als möglichst viel vor Publikum zu spielen.»