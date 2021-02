Buchs/Sennwald «Sie blühen beim Tanzen auf und gewinnen Selbstvertrauen»: Die Rollstuhltanzgruppe braucht finanzielle Unterstützung Linedance-Lehrerin Karin Müntener sammelt mittels Crowdfunding Geld für ein rollstuhlgängiges Tanzlokal. Die Mitglieder der Rollstuhltanzgruppe und ihre Tanzlehrerin vermissen die gemeinsamen Stunden. Doch im neuen Lokal fehlt der geeignete Boden und ein rollstuhlgängiges WC.

Corinne Hanselmann 10.02.2021, 17.18 Uhr

Karin Müntener und Rollstuhltänzer Miguel Rodriguez hoffen auf weitere Spenden. Corinne Hanselmann

Dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, nicht separiert werden, ist Karin Müntener ein grosses Anliegen. Die Linedancelehrerin leitet seit 2013 eine Rollstuhltanzgruppe. Sie sagt:

«Inklusion ist mir sehr wichtig.»

«Weil Linedancer in einer Reihe tanzen und keinen Partner brauchen, können hier die Menschen im Rollstuhl gemeinsam mit Fussgängern tanzen – das ist wunderschön.»

Vor bald acht Jahren begann Tanzlehrerin Karin Müntener mit ihrer Rollstuhltanzgruppe in der Turnhalle Sennwald zu trainieren. Diese hat im Gegensatz zu vielen anderen Hallen einen Holzboden. «Alle anderen Bodenbeläge sind für Rollstuhlfahrer und Fussgänger sehr anstrengend und bremsen aus», sagt die Sennwalderin. Doch die Halle ist gefragt, die Kapazität dadurch beschränkt.

«Dazu kam, dass in der Coronazeit die Hallen geschlossen waren und wir nicht trainieren konnten.»

Tanzlokal in Buchs braucht neuen Boden und ein geräumigeres WC

Karin Müntener sah sich nach neuen Möglichkeiten um und wurde in Buchs fündig. An der Gewerbestrasse 2 nutzte sie ein Lokal schon zuvor stundenweise für ihre Linedance-Schule. Nun mietet sie dieses fix. Dank einem Lift gelangen die Rollstuhlfahrer zwar ins Obergeschoss. Doch die Toiletten und der Boden sind für sie ungeeignet. Um dies zu ändern, startete die engagierte Tanzlehrerin auf der Plattform «Lokalhelden» der Raiffeisenbanken eine Spendensammlung für ihr Herzensprojekt.

Geplant ist ein entsprechendes WC und ein Holzlaminat-Boden. Kostenpunkt: Rund 16000 Franken. «Kommt noch mehr Geld zusammen, wären Spiegel an den Wänden sehr nützlich, damit die Rollis sehen, ob sie beim Tanzen gerade im Rollstuhl sitzen und sich synchron bewegen», erklärt Karin Müntener.

Einige sind seit vielen Jahren dabei

Das einzigartige Projekt der Rollstuhltanzgruppe findet bei Menschen mit Behinderung Anklang. Bis Corona kam, tanzten regelmässig zwischen 5 und 8 «Rollis» – so nennt Karin Müntener ihre Tanzschüler mit Rollstuhl – gemeinsam mit einigen Fussgängern. «Einige der Rollis sind schon seit Gründung der Gruppe dabei und nehmen einen bis zu zweistündigen Anfahrtsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf», erzählt die Sennwalderin. Sie reisen unter anderem aus dem Thurgau, dem Raum St. Gallen oder Chur an.

Für den W&O tanzten Miguel Rodriguez und Karin Müntener etwas vor:

MS-Patient aus Chur ist seit sechs Jahren dabei

Derzeit wird das gemeinsame Tanzen nicht nur durch das fehlende geeignete Lokal, sondern zusätzlich durch die Coronapandemie verunmöglicht. «Wir vermissen es sehr», sind sich Karin Müntener und Miguel Rodriguez einig.

Der 45-Jährige aus Chur ist seit sechs Jahren begeistertes Mitglied der Rollstuhltanzgruppe. Er sagt:

«Das Tanzen tut dem Herz und der Seele gut. Es macht mir auch nach sechs Jahren immer noch grossen Spass.»

Miguel Rodriguez hat mit 19 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose erhalten.

«Seit ich 2014 einen starken Schub hatte, bin ich auf den Rollstuhl angewiesen.»

Er könne zwar noch aufstehen und kurze Stücke gehen, habe aber Probleme mit Koordination und Gleichgewicht. «Mein Herz brennt fürs Tanzen», sagt Miguel Rodriguez. Die Musik zu hören und sich in der Gruppe dazu zu bewegen, gefalle ihm unglaublich gut. «Und wie Karin die Choreografien für uns im Rollstuhl umgestaltet, ist einmalig. Sie macht das einfach mega», zeigt sich Rodriguez begeistert.

Früher probierte Karin Müntener die Choreografien mit dem Bürostuhl aus

Das sei besonders in den Anfängen der Rollstuhltanzgruppe eine ziemliche Herausforderung gewesen, sagt Karin Müntener. «Es gibt immer einiges, was wir für die Rollis anpassen müssen. Wenn die Tänzer vor- und rückwärts gehen, können sie dies auch. Aber seitwärts fahren können die Rollis nicht. Sie müssen sich dann beispielsweise drehen.» Am Anfang habe sie solche Tänze jeweils auf dem Bürostuhl sitzend ausprobiert, mittlerweile habe sie dafür selber einen Rollstuhl.

Dieses Tanzlokal möchte Karin Müntener rollstuhlgängig machen. Corinne Hanselmann

Dank Rollstuhltanzgruppe viel erlebt

«Die Gruppe kann jetzt auch zu Liedern tanzen, zu denen die ganze Welt tanzt. Und kann so auch bei grossen Linedance-Events dabei sein und mittanzen», freut sie sich.

«Die Leute blühen richtig auf. Das Tanzen tut ihnen gut für die Seele und sie gewinnen an Selbstbewusstsein.»

Neben dem Tanzen ist auch der gesellschaftliche Aspekt nicht zu verachten. «Wir haben eine gute Gruppe und geniessen ein harmonisches Miteinander», sagt Miguel Rodriguez. So reiste die Gruppe auch schon zu Auftritten, beispielsweise an die Linedance-Schweizer-Meisterschaft in Winterthur oder an den PluSport-Tag des Verbandes Behindertensport Schweiz in Magglingen.

«Es ist interessant, was wir schon alles erlebten und was für Menschen wir trafen.»

Miguel Rodriguez hofft deshalb sehr, dass die Finanzierung des rollstuhlgängigen Tanzlokals in Buchs zustande kommt. «Ich wünsche es Karin und uns von Herzen.»

Spendensammlung läuft noch bis Ende Februar

Karin Müntener hofft, mit ihrer Rollstuhltanzgruppe baldmöglichst wieder trainieren zu können, unter anderem für einen Auftritt am Fest zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Tanzschule. Dieses ist für den kommenden Herbst in Planung.

Das Crowdfunding «Rollstuhlgängiges Tanzlokal» läuft noch bis Ende Februar und ist unter www.lokalhelden.ch/rollstuhlgaengiges-tanzlokal zu finden. Etwas mehr als die Hälfte der benötigten 16000 Franken kamen bis jetzt zusammen.