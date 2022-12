Rheintal Sicher nach Hause fahren: Sechs Freiwillige fahren von Sevelen aus für Nez Rouge Nez Rouge ist wieder im Einsatz: Sechs Freiwillige fahren vom Stützpunkt Sevelen aus. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rossano Spagnuolo (rechts) übernimmt das Nez-Rouge-Auto von Thomas Schwendener, Betriebsleiter der Riet-Garage Sevelen.

Nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch startete gestern Freitag wieder die Aktion Nez Rouge, eine Präventionsmassnahme zur Unfallverhütung. Wer nicht mehr fahrtüchtig ist, kann sich telefonisch bei Nez Rouge melden und sich im eigenen Auto fahren lassen.

Die Freiwilligen der Sektion Ostschweiz, zu der auch der Stützpunkt Sevelen gehört, sind am 16./17. Dezember sowie vom 21. bis 31. Dezember jede Nacht unterwegs, um Menschen beispielsweise nach einer Firmen- oder Familienweihnachtsfeier sicher nach Hause zu bringen. Im Dezember 2019 profitierten schweizweit über 35000 Personen vom Heimfahrtdienst.

Auch Müdigkeit und Medikamente sind Gründe

«Dabei muss nicht immer Alkohol der Grund sein, warum jemand nicht mehr fahrtüchtig ist», betont Rossano Spagnuolo, der seit neun Jahren als Fahrer für Nez Rouge tätig ist und den Stützpunkt Sevelen leitet. Er erinnert sich beispielsweise an einen Einsatz mit einer jungen Frau, der es nach einem Streit so schlecht ging, dass sie sich nicht mehr traute, Auto zu fahren. Das Team von Nez Rouge brachte sie nach Hause. Auch Müdigkeit oder die Einnahme von Medikamenten können Gründe sein.

Dem 50-Jährigen gefällt die Abwechslung bei den Einsätzen für Nez Rouge. «Zudem fahre ich gerne Auto. Bei den Einsätzen fährt man immer sehr viele unterschiedliche Autos. Schöne und etwas weniger schöne», erzählt er und lacht. «Die Fahrten sind oft amüsant. Es ist interessant, mit den Leuten zu reden und andere Ansichtsweisen kennenzulernen.»

Dass die Aktion an Tagen stattfindet, die viele im Kreise der Familie verbringen, stört den Seveler nicht. «Die Einsätze beginnen meist um 22 oder 23 Uhr. Der grösste Teil des Abends ist um diese Zeit sowieso schon vorbei.»

Weniger Freiwillige als auch schon

Der Stützpunkt Sevelen erhält die Einsätze von der Ostschweizer Einsatzzentrale in Weinfelden zugewiesen. «Die ganze Ostschweiz ist unser Einsatzgebiet. Wir bringen die Leute dorthin, wo sie hin wollen», so Rossano Spagnuolo. Bei kantonsübergreifenden Strecken arbeite man aber mit benachbarten Sektionen zusammen, damit alles möglichst reibungslos läuft.

In Sevelen haben sich für dieses Jahr sechs Freiwillige als Fahrer gemeldet. 2019, als die Aktion zum letzten Mal stattfand, waren es mehr als doppelt so viele. Man könne dadurch in diesem Jahr wohl etwas weniger Fahrten erfüllen, sagt Spagnuolo. «Wir pflegen aber eine gute Zusammenarbeit mit umliegenden Stützpunkten und unterstützen uns gegenseitig.» Und: «Freiwillige Fahrerinnen und Fahrer, die uns in Sevelen gerne unterstützen würden, können sich auch jetzt noch gerne melden.»

Wer die unentgeltliche Dienstleistung von Nez Rouge in Anspruch nehmen möchte und sich telefonisch meldet, muss anschliessend meist zwischen zehn Minuten und einer Stunde warten, bis er abgeholt wird. «Es kommt natürlich darauf an um welche Zeit und wo wir gerade im Einsatz sind», erklärt Spagnuolo. «Wir erledigen einfach einen Auftrag nach dem anderen.» Die Kundschaft wird am Telefon darüber informiert, mit wie viel Wartezeit sie ungefähr rechnen muss. «An Silvester um zehn nach zwölf kann es natürlich etwas länger dauern, weil dann alle nach Hause wollen», sagt er schmunzelnd. «Das ist beim Taxi aber nicht anders.»

Garage stellt Autos zur Verfügung

Ein Taxi ist Nez Rouge übrigens nicht. Die Kundschaft wird im eigenen Fahrzeug nach Hause gebracht. Die Fahrerinnen und Fahrer von Nez Rouge sind stets zu zweit unterwegs. Jemand fährt das Kundenauto, jemand das Nez-Rouge-Auto. Zu zweit geht es dann zurück zum Stützpunkt oder direkt zum nächsten Einsatz. Die Einsatzfahrzeuge stellt auch dieses Jahr wieder die Riet-Garage aus Sevelen zur Verfügung. Je nach Tag sind zwischen einem und vier Autos von Sevelen aus im Einsatz.

Am Donnerstag hat das Team den Stützpunkt eingerichtet. «Wir haben einen PC und einen Fernseher, etwas zum Knabbern und Spiele, um uns die Zeit zu vertreiben.» Nun freut sich Rossano Spagnuolo, dass es losgeht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen