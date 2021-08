Sevelen/Vaduz Vor 150 Jahren entstand zwischen Sevelen und Vaduz die erste Brückenverbindung – dies wird nun gefeiert Die Gemeinden Vaduz und Sevelen feiern das Jubiläum am kommenden Samstag, 21. August, mit einem historischen Markt anno 1871. 17.08.2021, 13.14 Uhr

Um in die damalige Zeit einzutauchen, veranstalten die Gemeinden Vaduz und Sevelen einen historischen Markt.

Eine Zeitreise ins Jahr 1871: Es war keine leichte Zeit. Die Auswirkungen des Deutsch-Französischen Krieges waren bis ins Rheintal zu spüren. Die Menschen waren arm, es waren vor allem Bauern, die in Liechtenstein und Werdenberg lebten. Viele Menschen wanderten nach Amerika aus. Nicht zuletzt, weil in den Zeitungen Werbung für eine solche Auswanderung gemacht wurde. Werdenberg litt zusätzlich, da der Rhein im Jahr 1870 über die Ufer trat.

1871 bauten die Gemeinden die erste Holzbrücke

Der Verkehr und auch der Handel in der Region nahmen zu und die Eisenbahn spielte eine zunehmend wichtige Rolle. Es entstanden die ersten Holzbrücken über den Rhein. Im Jahr 1871 erstellten auch die beiden Gemeinden Vaduz und Sevelen ihre erste Holzbrücke über den Rhein. Vor 150 Jahren – am 18.Juli 1871 – konnte die gedeckte Brücke auf fünf Jochen mit einer Länge von 427 Fuss und 16 Fuss Breite dem Verkehr übergeben werden. Leider war die Brücke bereits im Jahr 1900 in einem sehr schlechten Zustand. Die Gemeinden Vaduz und Sevelen entschieden sich, die Brücke zu sanieren. Sie wurde also abgetragen und in gleicher Bauweise wieder aufgebaut. Es entstand die Holzbrücke, die noch heute Vaduz und Sevelen verbindet.

Altes Handwerk, einfache Speisen und Kunstauktion

Als Zeichen der Verbundenheit veranstalten die Gemeinden Vaduz und Sevelen einen historischen Markt, um in die damalige Zeit einzutauchen. Der Markt beginnt um 10 Uhr, der offizielle Festakt mit Ansprachen von Bürgermeister Manfred Bischof und Gemeindepräsident Eduard Neuhaus findet um 11.30 Uhr statt.

Es wird eine Stimmung herrschen wie vor 150 Jahren, ganz ohne Strom, die Menschen reisen zu Fuss oder mit dem Fahrrad an, Händler präsentieren ihre Waren, dazu gibt es Präsentationen von altem Handwerk, einfache Speisen und vieles mehr. Ausserdem präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus Werdenberg und Liechtenstein in der Brücke die Kunstaktion «Schatten: ÜberBrücken». Die Kunstwerke werden zu Gunsten der Künstlerinnen und Künstler in einer Auktion um 15 Uhr vor Ort versteigert. Organisiert wird der Markt anno 1871 von der Gemeinde Sevelen und der Kulturkommission der Gemeinde Vaduz. Markt und Kunstaktion werden ausserdem vom Verein Südkultur unterstützt. (pd)

21. August; 10 bis 17 Uhr, Bereich Alte Holzbrücke auf Seveler und Vaduzer Seite