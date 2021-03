Schwimmender Arbeitsort Freiwilligenarbeit auf dem Spitalschiff: Wie der Ostschweizer Lukas Eggenberger ein Jahr lang seine Abenteuerlust und sein Fernweh auslebt Der in Sevelen aufgewachsene und zuletzt in Appenzell wohnhaft gewesene 40-Jährige leistet ein Jahr Freiwilligenarbeit bei Mercy Ships. Noch ankert das Spitalschiff wegen Corona vor Teneriffa, statt vor Senegal, wohin es seine Hilfsmission dereinst führen wird. Heini Schwendener 14.03.2021, 11.55 Uhr

Lukas Eggenberger mit einem Teil der Geländefahrzeug-Flotte, für deren Unterhalt er zuständig ist. Bilder: PD

Der 40-jährige Lukas Eggenberger hat sich einen Wunsch erfüllt, den er schon immer in sich trug – einmal im Ausland zu arbeiten. Sein Arbeitsort für mindestens ein Jahr ist ein schwimmender: das Spitalschiff Africa Mercy der internationalen, auf dem christlichen Glauben basierenden Organisation Mercy Ships. Sie setzt sich für einen besseren Zugang der Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung ein, seit 1990 vor allem auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Africa Mercy ist gemäss Homepage der Organisation derzeit das grösste zivile Spitalschiff der Welt. Die ehemalige Eisenbahnfähre ist 152 Meter lang. Seit 1999 gehört sie der humanitären Organisation Mercy Ships, die sie zum Spitalschiff umgebaut hat.

Seit November auf dem Schiff, das noch immer vor Teneriffa ankert

Lukas Eggenberger ist aber nicht etwa Arzt oder Krankenpfleger, sondern gelernter Automechaniker und gelernter Flugzeugmechaniker. Aufgewachsen ist er in Sevelen, im Alter von 22 Jahren hat er seinen Wohnsitz in die Region St. Gallen verlegt, zuletzt lebte er in Appenzell. Seit Ende November ist die Africa Mercy sein Zuhause.

Das «Team Switzerland» auf der Africa Mercy. Das Spitalschiff von Mercy Ships ankert im Moment vor Teneriffa. Bild: Saul Loubassa

Doch statt in Senegal ist das schwimmende Spital noch immer auf Teneriffa blockiert. Die Coronapandemie verhindert ihr Auslaufen und damit die Aufnahme ihrer humanitären Tätigkeit in Senegal. Lukas Eggenberger sagt im Gespräch mit dem W&O

«Natürlich ist es mein Herzenswunsch, dass wir endlich ablegen können. denn ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung.»

Das Spitalschiff hat eine grosse Flotte geländegängiger Fahrzeuge an Bord, mit denen dann in Senegal Leute aus entlegenen Orten eingesammelt und für eine Operation zum Spitalschiff gefahren werden. Der Unterhalt dieser Fahrzeuge und die Transportlogistik gehört zu Eggenbergers Aufgaben im Team, das dann in Senegal inklusive der lokalen Daycrews auf bis zu 600 Personen Vollbestand anwachsen wird. Geplant ist, dass das Spitalschiff so bald wie möglich nach Senegal fährt und die kostenlosen chirurgischen Eingriffe wieder aufnehmen kann.

Seit vier Monaten lebt der gebürtige Sevler Lukas Eggenberger auf dem Schiff Africa Mercy, in Teneriffa statt in Senegal. Langweilig werde ihm trotzdem nicht. Neben dem Unterhalt der Fahrzeuge hilft er überall dort aus, wo man seine Arbeitskraft gerade brauchen kann, beispielsweise in der Küche. Derzeit sind nämliche alle Departemente auf dem Schiff unterbesetzt. Hochgefahren wird der Personalbestand, wenn das Schiff endlich in Richtung Senegal auslaufen wird.

Not am Mann: Lukas Eggenberger hilft in der Küche aus.

Das ist im Moment Eggenbergers Herzenswunsch. Für ein Jahr Freiwilligeneinsatz verpflichtet Lukas Egenberger ist über die christliche Freikirche Stami in St. Gallen auf Mercy Ships gestossen. Der 40-Jährige erzählt:

«Sofort war mir klar, dass ich einmal für das Spitalschiff arbeiten möchte.»

Abenteuerlust, Fernweh, christliche Überzeugung, die noch unbekannte Destination Afrika: Eggenberger hat sich beworben und schliesslich für ein Jahr auf der Africa Mercy verpflichtet. Coronabedingt muss er derzeit noch nicht für Kost und Logis auf dem Schiff aufkommen.

Das Spitalschiff Africa Mercy wird beladen.

Wenn dann aber die Hilfsmission richtig loslegt, berappen die Freiwilligen, die ihre Arbeit gratis verrichten, sogar ihr schwimmendes Dach über dem Kopf und die Verpflegung aus der eigenen Tasche, sprich aus dem Ersparten. Einige werden aber auch von ihren Familien und Kirchen unterstützt. In den vier Wochen Ferien, die Eggenberger zustehen, werde er darum vielleicht einen bezahlten Job annehmen.

Gemäss der Homepage der Hilfsorganisation Mercy Ships gab es seit 1978 insgesamt 105500 chirurgische Eingriffe an Bord der Spitalschiffe. Zudem wurden von den ehrenamtlich tätigen Zahnärzten 488000 Zahnbehandlungen durchgeführt. Warum ist die Organisation mit Schiffen unterwegs? Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebe nah an einer Küste. Ein Schiff ermögliche in optimaler Weise, ein modernes Spital zu den notleidenden Bevölkerungsgruppen zu bringen, schreibt Mercy Ships.

«Mir mangelt es bisher an gar nichts»

Lukas Eggenberger macht diesen Freiwilligeneinsatz aus Nächstenliebe. Wie andere mit ihrem Ersparten eine Weltreise antreten würden, so leiste er sich damit diese freiwillige Arbeit auf der Africa Mercy, sagt der Single und ergänzt: «Dabei mangelt es mir bisher an gar nichts.»

Noch einmal Waschtag: Die Fahrzeugflotte der Africa Mercy muss unterhalten werden. Sie versorgt das Schiff und transportiert dann in Senegal die Menschen von ihren Dörfern zum Spitalschiff.

Ob er nach diesem Jahr weiter auf dem Spitalschiff arbeiten wird oder welche beruflichen Perspektiven ihn erwarten, kümmert ihn im Moment nicht.

«Es ist noch alles offen, Gott wird mich führen, darauf vertraue ich.»

Wenn dann die Africa Mercy, das grösste zivile Spitalschiff der Welt, vor Senegal ankert, wird der Personalbestand auf dem Schiff von derzeit etwa 150 auf 500 bis 600 Personen anwachsen. Im Moment arbeiten Menschen aus etwa 20 Nationen auf dem Schiff. «Bei einem normalen Field Service stehen jährlich 1200 ehrenamtliche Mitarbeitende aus 50 Nationen im Einsatz», erzählt Lukas Eggenberger.