Sevelen Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A13 Am Donnerstagabend, kurz vor 18.40 Uhr, sind auf der Autobahn A13 zwischen Trübbach und Sevelen zwei Autos zusammengestossen. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. 24.12.2021, 09.57 Uhr

Durch den Aufprall wurde das Auto auf den Pannenstreifen abgewiesen und prallte in die Randleitplanke. Bild: Kapo SG

(wo) Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf dem Normalstreifen der Autobahn A13 von Trübbach Richtung Sevelen. Gemäss eigenen Angaben fuhr er dabei unter 100 km/h. Gleichzeitig fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Auto ebenfalls Richtung Sevelen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es in der Folge zu einer Auffahrkollision, wobei das Auto des 43-Jährigen gegen das Heck vom Auto des 30-Jährigen prallte, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Durch den Aufprall wurde dieses auf den Pannenstreifen abgewiesen und prallte in die Randleitplanke. Beim Aufprall wurden beide Männer leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der 43-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand Sachschaden von rund 11000 Franken.