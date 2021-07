Sevelen «Wie konnte s'Chünigwirts Burgali ‹Schölla› lachen und ‹spröchla›»: Erinnerungen ans Gasthaus Drei Könige Die Eröffnung des bekannten Hotels Drei Könige in Sevelen erfolgte mit einer feierlichen Einweihung im Jahre 1964. Man sprach damals von einem Markstein für die Gemeinde. Schon zuvor besass das Dorf einen Gasthof gleichen Namens. Bis 2012 war das «Drei Könige» ein beliebter Treffpunkt für viele Gäste. Hansruedi Rohrer 13.07.2021, 09.45 Uhr

Auf dieser Postkarte sind der Eingangsbereich und das Drei-Könige-Wappen zu sehen. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Am Samstag, 4. Januar 1964 ist das heute noch bekannte, aber seit 2012 geschlossene, Hotel Drei Könige eröffnet worden. Gemeindeammann Christian Rothenberger hielt damals die Ansprache und sagte unter anderem:

«In der Geschichte der Gemeinde Sevelen wird heute ein Markstein gesetzt. Die Vereine, als wichtige Glieder der Dorfgemeinschaft haben ab heute ein verbrieftes Saalbenützungsrecht.»

Und weiter: «Der für Sevelen ganz besondere Bau des neuen Hotels Drei Könige steht in historischer Hinsicht auch auf einem ganz besonderen Platz. Nachdem um das Jahr 1225 Bischof Heinrich von Chur, ein Sprössling des Montforter Grafenhauses, nach seinem Sieg über die Lombarden die Burg Herrenberg bauen liess, wurde dieser Ort hier als Bacastell, unter der Burg, bezeichnet. Im Markenurbar der Ortsgemeinde Sevelen von 1489 finden wir bereits schon den Namen Bagastiel.»

Der bekannte Schweizer Fernsehstar Mäni Weber besuchte am 24. August 1968 das «Drei Könige», rechts Gemeindeammann Christian Rothenberger. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

An der Eröffnungsfeier mit grossem Publikumsaufmarsch wurde auch der Gemeindesaal zur Benützung übergeben. Und die heimelige Sevelerstube im Restaurant hatte den ersten Grossandrang zu bewältigen. Die tanzfreudigen Paare wiederum nahmen die Bühne an diesem Volksfest in Beschlag.

Postkarte des neuen, 1964 eröffneten Hotels Drei Könige. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Infolge eines ungewöhnlich kalten Winters konnte mit den Bauarbeiten für diesen neuen «Drei Könige» erst am 25. März 1963 begonnen werden. Der Rohbau war bereits am 17. Juli 1963 aufgerichtet. Die gesamte Bauzeit dauerte bis zur Eröffnung lediglich zehn Monate.

Das alte Gasthaus Drei Könige

Schon vorher stand hier ein Gasthaus gleichen Namens. Es war der alte «Drei Könige», ein weit herum bekannter Gasthof mit damaliger grosser «Suscht». Hier hielten die Fuhrleute zur Rast. Das Haus war etwa ein Jahrhundert lang im Besitze der Familie Engler. Die letzte Wirtin aus der Familie Engler war «s'Chönigswirts Burgali».

Das alte Seveler «Drei Könige», ein weit herum bekannter Gasthof mit damaliger grosser «Suscht». Bild: Archiv Werner Hagmann

Zuletzt führte die Familie Frey die Gaststätte. 1932 entstand aus dem ehemaligen Weintorkel im südlichen Teil eine Turnhalle zur Benutzung durch die Schulen und Vereine. Das eigentliche Gasthaus dürfte anfangs des 19. Jahrhunderts erbaut worden sein. Mit dem Abbruch dieses alten Gebäudes wurde im Dezember 1962 begonnen.

Der alte Hintereingang mit Schild «Zirfass Bier Buchs». Bild: Archiv Werner Hagmann

Mit einer Zeitungseinsendung gab ein in der Fremde wohnender, mit Namen nicht genannter alter Seveler, einige Erinnerungen an das alte Drei-Könige-Gasthaus preis. Unter anderem: «Wie stand doch der ‹Chünig› in meinen Bubenjahren hoch im Kurs. Da war der ‹Chünigwirt› Engler, der mit seiner Frau den Gasthof führte. So viel ich mich erinnere, war damals im ‹Chünig› noch ein Koch mit weisser Mütze in Stellung, ich glaube, er hiess Herr Fausch. Dann war s’‹Chünigwirts› Urschali an der Reihe. Nach dessen Hinschied führte s’‹Chünigwirts› Burgali den Gasthof. Wie konnte das fröhliche Burgali ‹Schölla› lachen und ‹spröchla›. Man wurde als Gast estimiert, wenn man von Zeit zu Zeit aus der Fremde heimkehrte und am Ofentische sass.»

«Wie heimelig war es, wenn die Wirtin von anno dazumal erzählte.»

1.-August-Menü 1967 im «Drei Könige». Bild: Archiv Hansruedi Rohrer