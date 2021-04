Die Schule Sevelen befragte nach dem ersten Lockdown ihre Schülerinnen und Schüler. Dabei wurde ersichtlich, dass der Einsatz von digitalen Medien und Unterrichtsformen Freude bereiten und motivierend sind, heisst es in einer Medienmitteilung.

Im Februar 2021 führte die Schule Sevelen einen ersten Probelauf mit digitalem Unterricht durch. Es wurde für einen Tag vom Regel- auf Fernunterricht umgestellt. So blieben die Schülerinnen und Schüler der gesamten Oberstufe zu Hause und gestalteten den gemeinsamen Unterricht via Internet. Dabei wurden die Kommunikationssoftware, die IT-Infrastruktur sowie auch der Schulalltag digital auf die Probe gestellt.

Positive Reaktionen der Lehrer und der Schüler

Methodisch setzten die Lehrerinnen und Lehrer auf Videokonferenzen sowie Live-Erklärungen auf einer digitalen Wandtafel. Zudem konnten Aufgaben virtuell gelöst und ein Feedback bei der Lehrperson eingeholt werden. Die Reaktionen des Lehrpersonals und der Schülerschaft waren durchweg positiv, wird in der Mitteilung weiter betont. «Ein gelungener Schultag, der zeigt, dass die Schule Sevelen nun im Falle eines weiteren Lockdowns gerüstet wäre für sofortigen virtuellen Unterricht», so Oberstufenlehrer Christian Senn. «Mit den Laptops macht das Lernen richtig Spass. Ich finde es cool, dass wir damit so viel voneinander lernen können», äussert sich Samira, 15-Jährige 3.-Sek-Schülerin im Schulhaus Galstramm, begeistert.