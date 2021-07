Sevelen Vaduz gegen Zürich ohne Gegentreffer Die Form des FC Vaduz stimmt – auch im dritten Testspiel bleibt die Frick-Elf ungeschlagen – dieses Mal gegen einen Super League-Verein. Philipp Kolb 11.07.2021, 18.07 Uhr

Mit 4:1 verlor der FC Vaduz im Mai das letzte Super League-Spiel gegen den FC Zürich und musste danach in den sauren Apfel des Direktabsteigers beissen. Am Samstag standen sich die beiden Teams anlässlich des Seveler Erlenfest vor 200 Zuschauern erneut gegenüber, doch dieses Mal fielen keine Tore. Beide Defensivabteilungen liessen nicht viele Torchancen zu – die Mehrheit hatten aber die Zürcher in der zweiten Halbzeit.

Noch ein Test vor dem ersten Ernstkampf

Die Vaduzer kamen über 90 Minuten nur zu einer gefährlichen Torchance. Bei den Zürchern waren doch mehrere vorhanden. Benjamin Büchel, der zuerst im Vaduzer Tor stand, entschärfte in der 14. Minute die erste Zürcher Möglichkeit von Marchesano. Der später eingewechselte Gion-Fadri Chance machte es Büchel nach und hielt nach der Pause zweimal stark.

Auch dank den beiden Torhütern konnte der FCV damit auch das dritte Testspiel ungeschlagen beenden.

Ob dies auch gegen den SC Freiburg möglich ist, wird sich zeigen. Die Vaduzer tragen am Freitag in Schruns (15 Uhr) das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen die Freiburger aus.

Damit steigert sich die Frick-Elf auch im Verlauf der Testspiele mit immer schwierigeren Gegnern. Nach dem Vertreter aus der Super League vom Samstag folgt am Freitag ein Bundesligist. Am 22. Juli steht dann mit dem Conference-League-Auswärtsspiel gegen Ujpest Budapest der erste Ernstkampf an und nur drei Tage später gehts dann mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Wil auch in der Meisterschaft los. Noch ist die Vorbereitung nicht abgeschlossen, doch Sportchef Franz Burgmeier zieht bereits ein sehr gutes Zwischenfazit:

«Ich habe einen sehr guten Eindruck vom Team. Jeder zieht voll mit und der Konkurrenzkampf ist sehr gross. Es ist nun wichtig, dass wir, wenn es losgeht, auch einmal einen starken Start hinlegen. In den letzten Jahren sind wir immer schlecht gestartet.»

Klar ist auch die Zielsetzung. Wer so gespielt hat wie Vaduz in der Rückrunde der Super League, der muss das Ziel haben, direkt wieder aufzusteigen. Einfach wird es sicher nicht, das sieht auch Burgmeier so:

«Ich rechne damit, dass die Meisterschaft sehr ausgeglichen wird. Selbst Aufsteiger Yverdon hat viel Geld ins Team gesteckt. Jeder kann jeden schlagen. Wenn wir unser Potenzial aber voll abrufen, gehören wir sicher zu den Favoriten.»