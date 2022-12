Trotz vorausgehender Kontroverse gibt es ein klares Mehr

Am Samstag, 10. November, wurde der Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet der Ortsgemeinde Sevelen für einen Testlauf in Betrieb genommen. Nach Anpassungen war es am 23. November so weit: Der Zinslihof und die Alterswohnungen werden seither vom Wärmeverbund Büelriet bedient. Wie Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde, an der Budget-Bürgerversammlung ausführte, wird in diesen Tagen auch das neue Pflege- und Betreuungszentrum Büelriet mit Wärme aus der neuen Wärmezentrale der Ortsgemeinde versorgt. In der neuen Überbauung Grüel, wo 31 Einfamilienhäuser entstehen, wurde das Leitungsnetz für Fernwärme verlegt. Peter Engler informierte weiter, dass die Ortsgemeinde Anfang 2023 eine Einbürgerungsaktion für Schweizerinnen und Schweizer durchführen werde. (she)