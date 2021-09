Seveler Skihaus hängt an der Kanalisation

Sevelen Der Ski- und Bergclub feiert den Kanalisationsanschluss des Skihauses Wisliboden Mit einem Fest bedankte sich der SBC Sevelen bei den Sponsoren. Noch ausstehend ist 2022 der Anbau des Skihauses. Viele der 360 SBC-Mitglieder werden dann Frondienststunden leisten müssen, denn der Club rechnet für dieses Vorhaben mit Eigenleitungen in der Höhe von 50000 Franken. Heini Schwendener 06.09.2021, 10.19 Uhr

Der Ski- und Bergclub Sevelen feierte mit den Sponsoren die Fertigstellung der Kanalisationsleitung zum Skihaus Wisliboden (im Bild die Sponsoringgruppe des SCB). Bild: Heini Schwendener

Das 1942 gebaute Skihaus Wisliboden des Ski- und Bergclubs (SBC) Sevelen hat eine bewegte Baugeschichte hinter sich. Am Samstagabend konnte der Club zusammen mit zahlreichen Sponsoren, die den Anschluss des Skihauses an die Kanalisation ermöglicht haben, endlich feiern. Die 2020 vorgesehen Feier war der Coronapandemie zum Opfer gefallen.

SCB-Präsident Patrik Hämmerle begrüsste die Sponsoren und verdankte in seiner launigen Ansprache die wertvollen Beiträge der Sponsoren sowie aller, die den Bau der Schmutzwasserleitung in irgendeiner Weise tatkräftig unterstützt haben. Hämmerle stellte an diesem Anlass auch die neuen Skianzüge der JO-Leiter vor.

Das Skihaus Wisliboden des SBC Sevelen wurde 1942 gebaut. Bild: PD

850 Meter lange Leitung hinunter zur Windegg

Auslöser des grossen Bauvorhabens für den Ski- und Bergclub war die Gewässerschutzzone Plätsch, die 2018 in Kraft trat. Fortan war es nicht mehr möglich, nur die Feststoffe des Abwassers aufzufangen und zu entsorgen, sondern die Vorschriften des Kantons und der Gemeinde forderten eine nachhaltige Lösung.

Die Variante einer Biokläranlage musste wegen der Nutzung des Skihauses nur an Wochenenden verworfen werden. Ein Stapeltank hätte zu hohe wiederkehrende Unterhaltskosten verursacht. So kam es nach Absprache mit den Bewilligungsbehörden zum Bau einer 850 Meter langen Abwasserleitung von Wisliboden hinunter zur Windegg. Die Arbeit wurde auf zwei Lose aufgeteilt und an regionale Baufirmen vergeben. Gleichzeitig mit dem Abwasserrohr wurde auch ein Leerrohr eingezogen, in welches dereinst die Stromversorgung des Skihauses verlegt werden könnte.

Der Bau der Schmutzwasserleitung und die Verlegung eines Elektrorohrs wurden von Bauprofis erledigt. Bild: PD

145000 Franken hat der Kanalisationanschluss gekostet, abzüglich der Eigenleistungen von 15000 Franken war damit viel Geld aufzutreiben. Eine Sponsoringgruppe hat sich mit kreativen Ideen Geldquellen erschlossen. So wurden etwa mit der Aktion «Jeda Meter zellt» 22500 Franken oder mit dem «Spiel 200» 10000 Franken eingenommen. Ausserdem bezahlen die SBC-Mitglieder während fünf Jahren jährlich je einen zusätzlichen Solidaritätsbeitrag von 20 Franken, was 30000 Franken ergeben wird.

Auch die Gemeinde Sevelen, die Ortsgemeinde und Sport Toto steuerten zusammen 90000 Franken bei. Die 2019 fertiggestellte Kanalisationsleitung ist damit also finanziert. Noch sind aber weitere Bauvorhaben ausstehend, die wegen Corona verschoben werden mussten, insbesondere der neue Anbau des Skihauses, für den die Baubewilligung vorliegt. 90000 Franken sind dafür vorgesehen. Dieser Anbau soll 2022 erfolgen.

Die Schmutzwasserleitung wurde 80 Zentimeter tief in den Boden verlegt. Bild: PD

Viele der 360 SBC-Mitglieder werden dann Frondienststunden leisten müssen, denn der Club rechnet für dieses Vorhaben mit Eigenleitungen in der Höhe von 50000 Franken. Bei diesem Umbau wird die WC-Anlage erneuert, erweitert und frostsicher ausgebaut. Ausserdem werden neue Sickerleitungen verlegt. Wann der Holzkasten um das Skihaus ersetzt wird, ist noch ungewiss.