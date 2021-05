Sevelen - Pfanne auf Herd vergessen und Wohnung verlassen: 10'000 Franken Sachschaden

Am Mittwochnachmittag hat eine 37-jährige Frau in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse auf dem Herd in einer Pfanne Öl und Butter erhitzt. Sie verliess die Wohnung kurzzeitig und vergass die Pfanne auf dem Herd. Das Öl entzündete sich und es kam zu einem Brand.

20.05.2021, 13.45 Uhr