Klage gegen Bancomatensprenger in Sevelen eingereicht

Sevelen Klage gegen Bancomatensprenger wurde eingereicht Die Bundesanwaltschaft hat eine Anklage in Bezug auf die Bancomatensprengung in Sevelen eingereicht, die sich im Dezember 2019 ereignete. 07.10.2021, 14.34 Uhr

So sah der Tatort bei der Raiffeisenbank in Sevelen damals aus. Archivbild: Reto Vincenz, Dezember 2019

(wo) Die Klage richtet sich gegen einen 30-jährigen Rumänen. Der Täter erbeutete damals Bargeld in der Höhe von 126600 Franken und hinterliess einen Sachschaden von etwa 100000 Franken (der W&O berichtete). Mutmasslicher Täter befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug Im gleichen Monat, in dem die betroffene Bank in Sevelen einen neuen Bancomaten in Betrieb nehmen konnte – nämlich im Juni 2020 – wurde der mutmassliche Täter in Österreich verhaftet.

Mutmasslicher Täter handelte «in verbrecherischer Absicht»

Wie das Nachrichtenportal fm1today.ch schreibt, wurde der 30-Jährige durch Fedpol festgenommen und befindet sich nun im vorzeitigen Strafvollzug, bis dahin war er in Untersuchungshaft. Weil sich der Automat an der Aussenfassade eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses befand, nahm der Beschuldigte gemäss Anklage Verletzungen von Personen und Schäden am fremden Eigentum in Kauf und «handelte dabei wissentlich und willentlich in verbrecherischer Absicht», heisst es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft.

Dem Beschuldigten werden Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, qualifizierter Diebstahl und qualifizierte Sachbeschädigung vorgeworfen, schreibt fm1today.ch weiter.