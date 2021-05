Sevelen «Gadretsch» ist das erste Minergie-P-Schulhaus im Kanton St.Gallen Der Erweiterungsbau des Schulhauses Gadretsch in Sevelen, ein 12-Millionen-Projekt, erhielt am Mittwoch die Zertifikate Minergie-P und Schweizer Holz. Die Behörden freuen sich über die Auszeichnung. Corinne Hanselmann 13.05.2021, 18.11 Uhr

Behördenvertreterinnen und -vertreter nahmen die Auszeichnungen am Mittwoch entgegen. Corinne Hanselmann

Sevelen Im letzten Herbst starteten die Schülerinnen und Schüler im neuen Erweiterungsbau des Schulhauses Gadretsch. Rund ein halbes Jahr nach dem Bezug freuten sich der Gemeinde- und Schulrat, die Baukommission, die Schulleitung sowie die involvierten Fachpartner, gemeinsam zwei Qualitätsauszeichnungen für die Erweiterung des Primarschulhauses Gadretsch zu erhalten. Dies schreibt die Gemeinde Sevelen in einer Medienmitteilung.

Anforderungen erfüllt für Labels Minergie-P und Schweizer Holz

Die Bauherrschaft definierte als langjährige Energiestadt-Gemeinde Ziele bezüglich Gebäudeenergiestandard Minergie-P. Ebenso sollten Mindestanforderungen in Bezug auf die Verwendung von Schweizer Holz für die Konstruktion des ersten Obergeschosses sowie der Fassade erreicht werden. Die Resultate der Zertifizierungsanträge liegen vor und belegen, dass die Anforderungen der Labels erfüllt wurden. Beide Auszeichnungen konnten am Mittwoch von den Behördenvertretern vor Ort entgegengenommen werden.

Kosten sind im Rahmen des Baukredits

Das Gebäude habe sich mit Leben gefüllt und wurde von den Nutzern eingerichtet, sagte Ruedi Kühne, Gemeinderat und Präsident der Baukommission Gadretsch, bei der Labelübergabe. «Wir haben das Bestreben, eine Vorbildfunktion zu haben in der Gemeinde», so Kühne. Die Gemeinde nehme die Verantwortung wahr, für Nachhaltigkeit, Regionalität und die Verwendung einer nachwachsenden Ressource einzustehen. Auch bei der Umgebungsgestaltung habe man sich um Nachhaltigkeit bemüht: Einige Bäume, die vor dem Bau schon hier standen, wurden zwischengelagert und nach dem Bau wieder eingepflanzt.

«Wir sind in den letzten Zügen der Abrechnung», informierte Ruedi Kühne.

«Was ich jetzt schon sagen kann: Wir sind definitiv unter dem Kostenvoranschlag und auch im Rahmen des Baukredits.»

Er bedankte sich bei allen Beteiligten für den grossen Einsatz. «Ich glaube, es ist eine gefreute Sache. Ich hörte bis jetzt nur Positives.»

Gebäude erfüllt maximale Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie

Mit Freude überbrachte Silvia Gemperle, Leiterin Energie und Bauen der Energieagentur St.Gallen und damit Vertreterin des Baudepartements, die Minergie-P-Auszeichnung für den Erweiterungsbau Gadretsch.

Diese Auszeichnung werden bald am Schulhaus aufgehängt. Corinne Hanselmann

Minergie-P bezeichnet Niedrigstenergie-Bauten, die maximalen Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie entsprechen. Die Gebäudehülle ist hervorragend wärmegedämmt, Dach und Aussenwände halten die Wärme im Innern und die Hitze im Sommer draussen. Für ein behagliches Raumklima sorgen Fenster mit Dreifachverglasung und angemessenen Fenstergrössen.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen profitieren von Räumen mit kontrolliertem Luftwechsel und sorgfältig geplanter Beleuchtung. Die Wärmeerzeugung erfolgt zu mehr als 80 Prozent aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Spitzenabdeckung übernimmt derzeit eine Gasheizung. Abgerundet wurde das Projekt mit einer auf dem Dach installierten Fotovoltaikanlage.

Besonderes Engagement für besonderes Gebäude

Für solch ein besonderes Gebäude brauche es auch Leute, die sich besonders dafür einsetzen, sagte Silvia Gemperle bei der Labelübergabe. Dies beginne bei Bürgern, die sich mit Engagement dafür einsetzen, dass nach Minergie-P-Anforderungen gebaut wird. Aber auch Engagement von den Fachleuten, die das Projekt umsetzen.

Gemeinderätin Ursula Wunder (von links) nahm von Erwin Rebmann das Zertifikat «Schweizer Holz» entgegen. Silvia Gemperle überreichte dem Gemeinderat Ruedi Kühne die Minergie-P-Auszeichnung. Corinne Hanselmann

Gemäss Aussage von Silvia Gemperle ist das «Gadretsch» das erste zertifizierte Minergie-P-Schulhaus im Kanton St.Gallen, welches bereits in Betrieb ist. Gemperle gratulierte den Gemeindevertretern zu diesem tollen Gebäude. «Ich freue mich sehr», sagte sie.

Das verwendete Holz wächst in 35 Minuten nach

Erwin Rebmann

Erwin Rebmann von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz überbrachte den Gemeindevertretern das Zertifikat «Schweizer Holz». Mit dem Tragwerk und der Fassade konnte er wesentliche Teile des Erweiterungsbaus mit diesem Zertifikat auszeichnen, nicht aber den kompletten Bau.

Es wurden beispielsweise für Trennwände Halbfabrikate eingesetzt, die in der Schweiz gar nicht mehr erhältlich sind, erklärte Rebmann. «Der Wille, mit möglichst viel Holz aus der Schweiz zu arbeiten, war da.»

Bei Tragwerk und Fassade kamen rund 720 Kubikmeter Holz zum Einsatz – das entspricht knapp 2000 Kubikmetern Rundholz, aus dem die Produkte hergestellt wurden. Davon stammen 97 Prozent aus der Schweiz. Das im Schulhaus Gadretsch verbaute Holz wächst gemäss Rebmann im Schweizer Wald in etwa 35 Minuten wieder nach. Berechnungen des CO 2 -Instituts zufolge sind in diesem Holz rund 532 Tonnen des Treibhausgases CO 2 gebunden.

Rebmann bedankte sich bei der Bauherrschaft und sagte:

«Es ist leider noch nicht selbstverständlich, dass Schweizer Holz verwendet wird. Es ist wichtig, dass es solche Leuchtturmprojekte gibt.»