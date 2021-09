Sevelen «Fast geplatzt vor Freude»: Bligg und Marc Sway alias Blay sind auf Klassenzimmertour Im Rahmen ihrer Klassenzimmertour besuchten Bligg und Marc Sway alias Blay das Schulhaus Gadretsch. Die Fünftklässler studierten für den Besuch innert kurzer Zeit eine eigene Version des Songs «D'Wüsseschaft» ein. Im Herbst werden sie erfahren, ob sie zu den fünf auserwählten Klassen gehören, die mit Blay im Zürcher Hallenstadion auftreten dürfen. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 09.09.2021, 21.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die beiden Schweizer Musiker Bligg und Marc Sway haben gemeinsam das Album «Heimspiel» aufgenommen und ziehen als Blay durch die Schweiz. Derzeit sind sie auf Klassenzimmertour und besuchen 40 Schulklassen, denn sie suchen fünf Klassen, um mit ihnen gemeinsam die für Dezember 2022 angekündigte «Heimspiel»-Show im Zürcher Hallenstadion zu rocken.

Bligg und Marc Sway wurden freudig begrüsst.

Am Donnerstagvormittag machten Blay zur grossen Freude aller Beteiligten beim Schulhaus Gadretsch in Sevelen Halt. Schulleiterin Mara Salzgeber hatte nämlich während der letzten Sommerferienwoche in der TV-Sendung «Donnschtig-Jass», wo Blay auftraten, vom Projekt erfahren und ihre Schule kurzerhand beworben.

Die fünften Klassen studierten mit ihren Lehrerinnen Sarina Schöb und Sandra Ortner eine eigene Version des Songs «D’Wüsseschaft» ein und spielten sie am Donnerstag dem Künstlerduo vor.

Die von den Seveler Fünftklässlern einstudierte Version des Songs «D’Wüsseschaft» bereitete Blay sichtlich Freude. Bilder: Corinne Hanselmann

«Sinder parat?», fragte Musiker Bligg am Donnerstagvormittag in die Runde der rund 35 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Die Antwort: ein lautes «Ja!». «Wir sind sehr gespannt auf eure Performance», so Bligg.

«Die fünf coolsten und besten Klassen möchten wir mitnehmen in unsere grosse Hallenstadion-Show Ende 2022.»

Die Schülerinnen und Schüler freuten sich über den prominenten Besuch.

«Die Kinder sind mega begeistert gewesen, als wir ihnen die Nachricht überbrachten, dass Blay zu Besuch kommen», so Lehrerin Sarina Schöb.

«Wir haben dann immer wieder das Lied gehört und sie sind fast geplatzt vor Freude.»

Sarina Schöb, Klassenlehrerin.



Nur zweieinhalb Wochen zum Einüben des Songs

Nur gerade zweieinhalb Wochen hatten die Klassenlehrerinnen Sarina Schöb und Sandra Ortner Zeit, um mit den Kindern eine eigene Version des Songs «D’Wüsseschaft» einzustudieren. Unterstützung erhielten sie dabei von Handarbeitslehrerin Doris Lonsky und vom pensionierten Lehrer Jürg Lori, der viel musikalische Erfahrung hat. Auch die Kinder brachten ihre Ideen für die Choreografie mit ein.

Mutig und mit viel Begeisterung präsentierten die beiden fünften Klassen also zusammen ihre Version vor den Augen von Bligg und Marc Sway – mit musikalischer Begleitung und passenden «Moves».



Die Klassen studierten auch passende «Moves» ein.

Marc Sway und Bligg lobten die Seveler Fünftklässler

Bligg und Marc Sway zeigten sich beeindruckt. «Ihr habt den Song gespürt und viel Leidenschaft bewiesen», so Sway. «Für uns ist es cool, wenn ihr unseren Song etwas anders umsetzt. Ihr habt euch das volle Paket überlegt mit Choreo, T-Shirts und überraschenden Momenten», lobte Bligg.



Julian (10), Fünftklässler.

Zufrieden mit dem Auftritt zeigten sich auch Fünftklässlerin Runa und Fünftklässler Julian. «Es ist uns sehr gut gelungen, aber es waren alle etwas aufgeregt», so Julian.

«Im Hallenstadion aufzutreten wäre megacool. Ich wäre sicher nervös, vor so vielen Leuten, aber es wäre sicher auch lustig.»

Runa (10), Fünftklässlerin.



Runa erzählt: «Es war beim Üben am Anfang ziemlich schwierig, dass sich alle richtig drehen und die Bewegungen gleichzeitig machen.» Mit der Zeit sei es immer einfacher geworden.

Die Kinder nutzten die Möglichkeit, mit den Künstlern persönlich in Kontakt zu treten.

«Ich finde die Musik von Blay voll cool. Mir gefallen die Ideen, die sie für ihre Musik haben. Sie haben zum Beispiel ein Lied über Schuhe geschrieben.»

Im Anschluss durften die Kinder den beiden Musikern Fragen stellen und den Song gemeinsam mit ihnen nochmals singen. Zudem erhielten sie als kleines Geschenk eine Autogrammkarte und ein Liederbuch mit Noten und Text der «Heimspiel»-Songs. Dann meldeten sich Blay per Lautsprecherdurchsage in sämtlichen Schulzimmern und luden die Kinder ein, auf dem Pausenplatz einer kleinen Show beizuwohnen.



Blay liessen es sich nicht nehmen, auch auf dem Pausenplatz für alle Schulkinder noch einen Song zu performen. Bild: Corinne Hanselmann

Am Morgen machten Blay übrigens auch im Schulhaus Quader in Grabs Halt.