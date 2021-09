Sevelen «Drei Könige» geräumt: Eine Reise in die Vergangenheit Der Feuerwehrverein Sevelen bot letztes Wochenende seine Mitglieder zu einem Arbeitstag im Seveler Zentrum auf. Im Auftrag der Politischen Gemeinde räumten aktive sowie ehemalige Feuerwehrmänner und -frauen die leerstehende Liegenschaft «Drei Könige». 10.09.2021, 09.27 Uhr

Der Feuerwehrverein machte kurzen Prozess: Das unbrauchbare Inventar von Hotel, Restaurant, Bar und Keller wurde in Richtung Verwertung und Entsorgung geschickt. PD

Der Einsatz stellte für viele eine Reise in die Vergangenheit dar. In eine Zeit, als das beliebte Restaurant mit Hotelbetrieb florierte und weitherum bekannt war. So kamen Möbel und Utensilien aus den ehemaligen Gastzimmern mit 70er-Charme zum Vorschein – von braunen und grünen Ledersesseln, über Röhrenfernseher bis zu vergilbten Nachttischlampen. Man wähnte sich inmitten einer verstaubten, matten Folge von «Inspektor Columbo».