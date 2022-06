Sevelen: Seilziehfreunde genossen einen Grilltag

Sevelen Die Seilziehfreunde genossen einen Grilltag bei angenehmen Sommertemperaturen Der Hunger wurde am Grill mit Schlangenbrot gestillt während die Kinder ihren Spass beim Spielen hatten. Der Grilltag in Sevelen gefiel allen Anwesenden. 03.06.2022, 05.00 Uhr

Knusprig gebackenes Schlangenbrot durfte beim Familiengrilltag des Seilziehclubs nicht fehlen. Bild: PD

Am Auffahrtsdonnerstag trafen sich die Mitglieder des Seilziehclubs Sevelen wie jedes Jahr zum Grillplausch beim Clubhaus Eichbüel in Sevelen. Bei angenehm warmem Sommerwetter konnten sie im Freien vor dem Clubhaus einen gemütlichen Tag geniessen.

Als genug Glut vorhanden war, konnte das mitgebrachte Grillgut grilliert werden. Bald schon erfüllte feiner Duft die Luft und machte die Anwesenden hungrig.

Schlangenbrot durfte nicht fehlen

Natürlich durfte für Gross und Klein das Schlangenbrot nicht fehlen. Der Spass am Backen über offenem Feuer und der anschliessende Genuss an einem knusprigen Brot rundeten den Hauptgang ab. Nachher ging es an die süssen Köstlichkeiten.

Das Buffet stellte sich aus spontan mitgebrachten Süssigkeiten zusammen. Mit Kaffee, Kuchen und was das Herz begehrt, durften die Mitglieder ihren Magen so richtig verwöhnen.

Vor lauter Spielen fast keine Zeit zum Essen

Auch die Jüngsten wussten sich den ganzen Tag zu beschäftigen im Sandkasten, mit den bereitgestellten Trettraktoren, Velos und Bobbycars. Sie hatten somit fast keine Zeit, um das Essen zu geniessen.

In freundschaftlicher Gesellschaft plauderte man bei einem Bier oder Glas Wein noch über dies und das. Die Zeit flog nur so dahin. Gegen Abend, nach dem letzten Abwasch, verabschiedeten sich auch die letzten Seilzieherfreunde und gingen gesättigt und mit Vorfreude aufs nächste Jahr nach Hause. (pd)