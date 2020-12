Sevelen Die Leitbroschüre für das Leben im Alter bündelt Informationen und Angebote «Älter werden in Sevelen» erscheint in diesen Tagen. Bilder aus der Broschüre sind derzeit im Rathaus Sevelen ausgestellt. Gezeichnet wurden sie von Elisabeth Gantenbein und Kelsang Thongchen. Heini Schwendener 02.12.2020, 10.29 Uhr

Johanna Probst vor ihrem Bild, das auch in der Leitbroschüre Sevelen zu finden ist. Bild: Heini Schwendener

Am Dienstagnachmittag gab es im Rathaus Sevelen eine kleine Vernissage. Gezeigt werden dort Bilder von älteren Menschen, die in Sevelen wohnen. Gezeichnet wurden sie von Elisabeth Gantenbein und Kelsang Thongchen. Es sind Porträts, die auch in der in diesen Tagen erscheinenden Leitbroschüre «Älter werden in Sevelen» zu sehen sind.