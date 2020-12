Sevelen Sie bringt Weihnachten ins Dorf: Bethli Fischer war bei der Eröffnung von über 600 Adventsfenstern dabei Zum 28. Mal organisiert Bethli Fischer die von ihr ins Leben gerufenen Seveler Adventsfenster. Jedes Jahr hat sie ein eigenes Adventsfenster erstellt und jedes Jahr besuchte sie wenn immer möglich alle anderen. Alexandra Gächter 02.12.2020, 15.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 28 Jahren organisiert Bethli Fischer Sevelens Adventsfenster. Sie hat alle Notizen davon aufbewahrt. Bild: Alexandra Gächter

Bethli Fischers Haus befindet sich in einem Wohnquartier direkt an der Strasse und dennoch sieht man es nicht. An der Adresse, wo es steht, wachsen wilde Sträucher, Büsche und Bäume. Die Luft ist unglaublich rein hier.

Bei genauerem Hinsehen entdeckt man in einem der riesigen Gebüsche Fenster. Der Garten – ein kleiner Urwald – hat das Haus beinahe verschluckt. Ein Gegenstand, der aus dem vielen Grün heraussticht, ist eine grosse Uhr auf dem Garagendach. Die Zeiger drehen unentwegt ihre Runden. Im Hausinneren hingegen ist die Zeit stehen geblieben.

Mehr Museum als Wohnhaus

Das Innere von Bethli Fischers Haus erinnert vielmehr an ein Museum als an ein Wohnhaus. Der Stubentisch und die Stühle stammen von ihren Grosseltern. Das jüngste Möbel, ein Bücherregal, ist 60 Jahre alt. Unzählige uralte Bücher reihen sich darin. Ein Kochbuch und eine Bibel aus dem 19. Jahrhundert gehören zu den moderneren Büchern.

Das jüngste Möbel ist dieses 60-jährige Bücherregal. Der Rest des Hausrates könnte aus einem Museum entstammen. Bild: Alexandra Gächter

Wo das Auge hinreicht, sieht man überdies antike Mühlen, Mörser, Wanduhren, Kerzenständer, Spiegel, Öllampen, Kräuterbündel, Schalen und eine Marienstatue. Nicht fehlen darf das Jesuskreuz im Herrgottswinkel.

Ein sehr grosser Teil ihres Hausrates hat Bethli Fischer von ihren Eltern oder sogar Grosseltern übernommen. Weggeworfen wird so gut wie nichts. Bild: Alexandra Gächter

Bethli Fischer entschuldigt sich für die Unordnung in ihrem Haus. Aber eine Unordnung ist das ganz und gar nicht. Alles hat seinen Platz. Gewisse Dinge müssen sich einfach den Platz mit anderen Dingen teilen. Denn voll ist das Haus in der Tat.

Sogar der Wintergarten dient als Stauraum. Hier sitzt ein Teil von Bethli Fischers 43 Krippenfiguren auf einem Bänkli. Die Figuren hat Bethli Fischer selbst gemacht. Der Weg zu diesen Figuren ist eng. Links, rechts, vorne und hinten stehen Gegenstände. Bethli Fischer, 84 Jahre alt, schlängelt sich agil, fast wie eine Katze, hindurch und klettert auf das Bänkli, um dahinter etwas hervorzuholen. «Ins Turnen muss ich nicht», sagt sie. «Mein Haus hält mich fit.»

Die Krippenfiguren hat Bethli Fischer selbst hergestellt. Ein Teil ihrer 43 Figuren sitzt auf einem Bänkli in ihrem Wintergarten. Bild: Alexandra Gächter

Zuhinterst im Wintergarten steht Jerusalem als Miniaturstadt. Ihr Vater hat sie zusammen mit seinem Vater in stundenlanger Handarbeit im Jahre 1915 gefertigt. Ans Wegwerfen denkt Bethli Fischer nicht einmal im Traum. «Ich stamme aus einer Zeit, in der man nichts weggeworfen hat. Deshalb stehen auch so viele Sachen bei mir herum.»

Bethli Fischers Vater hat zusammen mit seinem Vater im Jahr 1915 die Miniaturstadt Jerusalem erstellt. Bild: Alexandra Gächter

Bereits ihre Eltern hätten ihren Hausrat grösstenteils von ihren Eltern übernommen. Neues habe man selten angeschafft. So erzählt Bethli Fischer auch von ihrem ersten Weihnachtsgeschenk als Schülerin: «Als ich sieben war, erhielt ich einen Schulranzen zu Weihnachten. Selbstverständlich einen gebrauchten. Er war 15 Jahre alt – also mehr als doppelt so alt wie ich – und gehörte vorher zwei anderen Kindern.» Das Weihnachtsessen bestand aus Brot und Aufschnitt. Sie fügt an:

«Fleischkäse gab es, Schinken war zu teuer.»

Am meisten freute sich Bethli Fischer auf die Weihnachtsmesse um Mitternacht. Der Kirchenchor sang, dazu gab es Geigenspiel. «Das war ein Highlight für die ganze Familie, denn Geld für Konzerte hatten wir nicht.» Ihre Familie erschien sogar eine halbe Stunde vor Messebeginn in der Kirche, damit sie zuhören konnten, wie die Musiker ihre Geigen stimmten. Weihnachten hat auch heute noch einen grossen Stellenwert im Leben der 84-Jährigen. Auf den Gottesdienst in der Kirche freut sie sich wie früher.

Die Adventsfenster in Sevelen ins Leben gerufen

Ebenfalls grosse Freude bereiten ihr die Adventsfenster in Sevelen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen hat die 84-Jährige seit Beginn alle Seveler Adventsfenster besucht, insgesamt also über 600.



Vor 27 Jahren haben sie und ihr Mann die Adventsfenster ins Leben gerufen und seither 28. Mal organisiert. «Im Jahr 1991 konnten wir in Wigoltingen das erste Mal Adventsfenster bewundern. Im nächsten Jahr wollten wir die Fenster in Sevelen einführen, fanden aber zu wenig Freiwillige. So kamen sie erst im Jahr 1993 in Sevelen das erste Mal zustande.»



Für den W&O hat Bethli Fischer einen Teil ihrer vielen Ordner über die Adventsfenster aufgeschlagen. Bild: Alexandra Gächter

Da Bethli Fischer weder Computer noch Schreibmaschine besitzt, schreibt sie alles von Hand auf: Adressen, Telefonnummern und die Zuordnung der Adventstage. Die handgeschriebenen Listen tippt eine Bekannte von ihr ab.

«Ich habe alle Zettel in all den Jahren aufbewahrt. Es sind sicher 1000 Zettel. Oder noch mehr. Ich weiss es nicht genau. Es sind einfach sehr viele.»

Jeweils im August beginnt für Bethli Fischer die Vorbereitung der Adventsfenster. Sie fragt Schulen, Vereine und Privatpersonen, ob sie wieder mitmachen wollen. Hat sie alle Zusagen, teilt sie die Fenster ein. «Ich bin sehr dankbar, dass ich so viele tolle Helfer habe, die sich alle für einen schönen Seveler Advent einsetzen.»



Ihr Haus ist ihr Fundus

Neben der Organisation aller Seveler Adventsfenster gestaltete Bethli Fischer in all den Jahren auch ein eigenes Fenster. Etwas kaufen musste sie dafür selten. Ihr Haus ist ihr Fundus. Ob Krippenfiguren, Kerzen oder Sterne: Bethli Fischer könnte mit ihrem Hausrat alle 24 Adventsfenster in Sevelen schmücken. Und so wurden ihre 43 selbst gemachten Krippenfiguren schon etliche Male eingesetzt.

Auch ihren alten Schulranzen – den sie selbstverständlich immer noch besitzt – hat sie in einem Adventsfenster vor einigen Jahren gezeigt. Um der heutigen Bevölkerung die Weihnachtszeit von früher näher zu bringen, erzählte sie eben jene Weihnachtsepisoden aus ihrer Kindheit.

Bis Weihnachten jeden Tag eine Kerze mehr anzünden

In anderen Jahren hat Bethli Fischer mit ihren Kindern die Geschichte der Geburt von Jesus nachgespielt. Dieses Jahr darf Bethli Fischer am 5.Dezember ihr Adventsfenster öffnen. In einem kleinen Unterstand in ihrem Garten brennen ab Samstag fünf grosse LED-Kerzen. Bis Weihnachten zündet sie jeden Tag eine Kerze mehr an.

Am Samstag, 5.Dezember, öffnet Bethli Fischer ihr 28. Adventsfenster. BIld: Alexandra Gächter

Da Corona auch vor dem Advent keinen Halt macht, gelten dieses Jahr folgende Bestimmungen: Alle Besucher der Adventsfenster müssen eine Maske tragen, es darf nicht gesungen und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt werden. Mit Abstand zusammen sein und Geschichten erzählen darf man. «Ich bin sehr glücklich, dass die Adventsfenster wenigstens in dieser Form stattfinden dürfen.»

Das gleiche Wohnquartier und doch zwei verschiedene Welten

An ihr erstes Adventsfenster kann sich Bethli Fischer noch gut erinnern. Sie setzte eine lebensgrosse Maria mit einem Spinnrad auf ihr Garagendach.

Heute steht dort die grosse Uhr. «Die Uhr ist für die Schüler. Damit sie nicht zu spät zur Schule kommen.» Im selben Augenblick kommen tatsächlich ein paar Jugendliche um die Ecke. Den Blick aufs Handy gerichtet, nehmen sie nur knapp wahr, dass ein Auto passieren will. Sie wohnen ganz in der Nähe. In Sevelen, an derselben Strasse wie Bethli Fischer. Und doch leben sie in einer ganz anderen Welt als die 84-Jährige.