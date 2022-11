Das Areal Drei Könige in Sevelen soll komplett erneuert werden

Der Gemeinderat hat die Bemerkungen und Anliegen der Informationsveranstaltung vom September aufgenommen und in die Vorgaben für die Variante 3 einfliessen lassen. Weil damals die Einnahmen in der Machbarkeitsstudie als zu optimistisch eingeschätzt wurden, hat er sie um 20 Prozent reduziert. Auch die kritisierte Zahl allfälliger Aussenparkplätze und der Tiefgaragenparkplätze soll im Architekturwettbewerb noch einmal umfassend überdacht und vertieft geprüft werden. Der Gemeinderat betrachtet die Belebung des künftigen Dorfplatzes durch eine Mantelnutzung als erforderlich. Es sei der frühzeitige Einbezug potenzieller Interessenten einer Nutzung anzustreben. Zusätzlich sollen die Empfehlungen betreffend Einfügung ins Ortsbild weiterverfolgt werden. Ebenfalls sollen im bevorstehenden Architekturwettbewerb mögliche Etappierungen der Entwicklung des Gesamtareals noch einmal geprüft werden. Weiter zu klären ist in der nächsten Planungsphase die tatsächliche mögliche Aufteilung zwischen Verwaltungs- und Finanzvermögen. Denn damit hängen die Höhe der Amortisation bzw. der Zinsaufwendungen ab. Ziel ist, das Areal so zu entwickeln, dass die Investitionstätigkeiten nicht unmittelbar eine Erhöhung des Steuerfusses zur Folge haben. (she)