Sennwald/Salez/Haag Die Rhybähnli, das einst bis Haag fuhr, hat wegen Rhesi keinen Platz mehr Vor über 100 Jahren verkehrte es bereits entlang dem Rhein: Mit Rhesi wird das Rhybähnli wohl verschwinden. 1978 wurden die Gleisanlagen der ehemaligen Dienstbahn zwischen Haag und Rüthi abgebrochen. Einige Überbleibsel sind dennoch zu finden. Corinne Hanselmann 09.08.2021, 10.41 Uhr

Diesellok «Gonzen», ein Umbau aus einer Gonzen-Stollenlok, auf dem Netz der Dienstbahn bei Lienz um 1970. Staatsarchiv St.Gallen Beim Kieswerk Reinkies AG am Rhein bei Salez wurde Material aus dem Fluss geholt, Mai 1955. Staatsarchiv St.Gallen Kippwagen der Firma Wirz Kipper- und Maschinenfabrik aus Uetikon am Zürichsee für die Rheinkies AG. In der Mitte der Vorsteher des Baudepartements St.Gallen, Simon Frick, etwa um 1955. Staatsarchiv St.Gallen

Die ehemalige Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung (IRR) ist eine teilweise elektrifizierte Bau- und Güterbahn. Teile des Streckennetzes werden heute als touristische Museumsbahn befahren – von der Rheinmündung über Lustenau bis Widnau und teilweise bis Kriessern. Der Internationale Verein Rhein-Schauen, der das Rhybähnli auf dem Rheindamm betreibt, musste kürzlich an seiner Generalversammlung aber sehr betrübliche Nachrichten zur Kenntnis nehmen. Dies schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Markus Mähr, Gesamtprojektleiter des Hochwasserschutzprojekts Rhesi, informierte während der GV nämlich zum Stand der Planung. Für den Verein wesentlich: Das Rhybähnli findet keinen Platz in der Projektierung zwischen Lustenau und Kriessern. Das heisst, dass das Rhybähnli nach über 100 Jahren in der Schweiz vom Rheindamm ganz verschwinden und auf dem Gebiet der Gemeinde Lustenau der grösste Teil der Strecke abgebrochen werden und eventuell nur noch der Teil vom Bauhof an die Rheinmündung verbleiben wird.

Die Tage des Rhybähnli auf dem Rheindamm sind gezählt, die Strecke zwischen Lustenau und Kriessern findet im Hochwasserschutzprojekt Rhesi keinen Platz mehr. Bild: Pascal Hardegger

Keine gesicherte Strecke mehr

Aber auch der Streckenteil Bauhof Lustenau bis Rheinmündung ist nicht gesichert. Zwar wird der Streckenteil im Projekt Rhesi vorgesehen, aber ohne Garantie, dass die Kosten für die Erstellung des Trassee auch übernommen werden – die Kosten müssten vom Verein getragen werden, genauso wie dies beim kleinen abgeschnittenen Teilstück vom ehemaligen Steinbruch Kadel in Koblach/Mäder aus der Fall ist. Dieses Teilstück ist nach der Entfernung der Dienstbahnbrücke zwischen Kriessern und Mäder durch die IRR seit Jahren abgeschnitten. Es ist also gut möglich, dass wegen Rhesi dereinst von 33 Kilometern Strecke zwischen Mäder und der Rheinmündung nur noch ein paar in Mäder bleiben werden. Statutengemäss schaut der Verein Rhein-Schauen für den Erhalt der Strecke in betriebsfähigem Zustand.

Strecke des Rhybähnli ging einst bis Haag



Die Strecke der Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung (IRR), teilweise unter Federführung der St.Gallischen Rheinkorrektion (SGRK), führte einst von Haag bis an den Bodensee.

Streckenplan der Dienstbahn von IRR und SGRK. Quelle: Anton Heer

In Haag stand das südlichste mit dem Streckennetz verbundene Kieswerk, nördlich des heutigen Einkaufszentrums, zwischen Autobahn und Rheindamm. In Salez betrieb die Kies AG ein Kieswerk mit Normalspuranschluss an das Netz der Schweizerischen Bundesbahnen, aber auch an das schmalere Schienennetz der Dienstbahn war es angeschlossen.

Pascal Hardegger, Verein Rhein-Schauen Bild: Corinne Hanselmann

Entstanden waren die Anschlüsse in den 1950er-Jahren im Rahmen der Bewirtschaftung des Geschiebes aus dem Rhein. Die grösste Ausdehnung des Netzes geht auf die Nutzung zurück: Einerseits wurden Steine für den Eigenbedarf der IRR transportiert, andererseits Kies für die Bauwirtschaft durch den Kanton St.Gallen.

«Spuren dieser Bahnstrecke sind heute noch zu finden», weiss Pascal Hardegger. Der Salezer ist Aktuar des Vereins Rhein-Schauen und selber Lokführer des Rhybähnli. Zusammen mit der Schreibenden begibt er sich im Gebiet Salez, Sennwald und Lienz auf Spurensuche.

Beim Steinbruch Lienz stehen alte Wagen

«Durch den Tunnel bei der Rheinbrücke Salez–Ruggell, durch den heute der Veloweg führt, ist früher die Dienstbahn gefahren», weiss Pascal Hardegger. Etwas weiter rheinabwärts, direkt neben dem Damm, war einst der Standort des Kieswerks. Hardegger geht auf der Linienführung entlang, und findet zwischen Acker und Waldrand prompt ein Metallstück mit Schraube, das aus der Zeit des Gleisanschlusses stammt: «Das ist eine Schienenschraube zur Befestigung der Schiene auf der Schwelle», weiss der Fachmann. Stellenweise ist hier auch noch der Schotter vom Gleisbett zu sehen.

Eine Schienenschraube im Gebiet des damaligen Streckenverlaufs. Bild: Corinne Hanselmann

Die Dienstbahn war auch an den Steinbruch Lienz angeschlossen. Hier sind unter anderem die ehemaligen Dienstgebäude noch vorhanden. Auch stehen hier noch ein Stapel alte Schienen und unter der Autobahnbrücke einige alte Bahnwagen mit Kippmulde, wie ein Augenschein zeigt.

Beim Steinbruch Lienz sind noch einige alten Wagen der Dienstbahn gelagert, mit denen früher Kies transportiert wurde. Bild: Corinne Hanselmann

Etwas unterhalb des Zolls Lienz fliesst unter einer Brücke hindurch der Werdenberger Binnenkanal in den Rhein. «Diese Brücke ist massiv gebaut. Hierüber fuhren früher die Züge der Dienstbahn. Bis vor einigen Jahren waren auf der Brücke sogar noch Schienen zu sehen», so Pascal Hardegger.

Über diese Brücke fuhr früher die Dienstbahn. Bild: Corinne Hanselmann

Werkbahnen für das Wasserbauwesen

Frühe Hinweise auf Werkbahnen im Werdenberg und der weiteren Region, also im St. Galler Rheintal, finden sich im Zusammenhang mit der Rheinkorrektion und dem Bau des Werdenberger Binnenkanals etwa um 1880.

Die Dienstbahn der IRR gilt unter den Werkbahnen als Unikum, schrieb Anton Heer im Werdenberger Jahrbuch 2001. Vom Einsatz her gesehen müsste die unter dem volkstümlichen Namen «Rhybähnli» bekannte Dienstbahn den Baubahnen zugeordnet werden. Baubahnen zeichnen sich aber typischerweise durch sehr begrenzte Netzlängen ebenso aus wie durch ihre kurzen, über einige Monate oder vielleicht wenige Jahre dauernden Einsätze. Das Rhybähnli besteht aber seit über 120 Jahren und hat zurzeit eine Netzlänge von rund 35 Kilometern, so Heer weiter. Es passe in kein Schema, das «Rhybähnli» sei einmalig.

Die Gleisanlagen der Dienstbahn zwischen Haag und Rüthi wurden im Jahr 1978 abgebaut, heisst es im Werdenberger Jahrbuch.

Widnau und Lustenau wollen nicht unterstützen

Auch wenn es bis zur Umsetzung des Projekts Rhesi noch einige Zeit dauern dürfte: Der Verein Rhein-Schauen muss um sein Überleben fürchten. Denn mit dem Entzug der Strecke in die Schweiz fehlt dem Verein die Internationalität und damit das Interesse aus der Schweiz, den in Lustenau beheimateten Verein zu unterstützen. Auch die Schweizer Mitglieder des Vereins haben eine bittere Pille zu schlucken, wird doch das geliebte Rhybähnli auf dem Schweizer Damm verschwinden. Laut Markus Mähr fehle die Unterstützung für das Rhybähnli sowohl in der Gemeinde Lustenau wie auch in der Gemeinde Widnau.

Dass sich Rhesi ohne das Rhybähnli besser planen lässt, ist keine Frage, schreibt der Verein in seiner Mitteilung weiter. Aber ob Rhesi ohne Rhybähnli auch so attraktiv werde, sei eine andere Frage.