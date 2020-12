Sennwald «Wir möchten genügend Raum schaffen» – so sieht das Siegerprojekt für den Ersatz des Kindergartens aus Der Kindergarten Sennwald soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dort kommen künftig nicht mehr nur Kindergartenkinder unter, sondern auch 1./2.-Klässler. Die Bevölkerung kann alle eingereichten Wettbewerbsprojekte besichtigen. Corinne Hanselmann 10.12.2020, 05.00 Uhr

Die Jury erklärte das Projekt des ArchitekturAteliers aus Gams zum Sieger. Visualisierung: ArchitekturAtelier

Die Wärmedämmung und Gebäudetechnik des 46 Jahre alten Kindergartens in Sennwald entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weil die Kosten der Sanierungsmassnahmen in keinem Verhältnis zum Gebäudewert gestanden wären, entschied sich der Gemeinderat dafür, dass der Kindergarten mit einem Neubau ersetzt werden soll. Er startete einen Architekturwettbewerb – elf Projekte wurden eingereicht.

Der alte Kindergarten wurde vor 46 Jahren gebaut. PD

Die Jury beurteilte diese kürzlich und entschied sich einstimmig. Sie empfiehlt dem Gemeinderat, die Verfasser des Projektes «Peppa & George», das ArchitekturAtelier aus Gams, mit der Weiterbearbeitung und Ausführung des Projektes zu beauftragen, wie es im Jurybericht heisst.

Neubau für Kindergarten und 1./2. Klasse

Der Neubau wird nicht mehr nur für die Kindergarten-Klassen sein, sondern für den gesamten Zyklus 1, also Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarschule. Die 1./2.-Klässler werden den Unterricht also künftig im neuen Schulhaus besuchen. Schulratspräsidentin Laila Roduner erklärt auf Anfrage.

«Die Räumlichkeiten des bestehenden Kindergartens wurden sehr stark genutzt. Mit dem Neubau möchten wir genügend Raum schaffen.»

Es sehe im Moment danach aus, dass es im Zyklus 1 aufgrund der Schülerzahlen in zwei bis drei Jahren eine Klasse mehr geben wird. «Im Neubau wird es zudem auch einen Raum für verschiedene Spielgruppen geben», so Roduner.

Eine Innenansicht des geplanten Schulhauses. Visualisierung: ArchitekturAtelier

Die Verfasser des Siegerprojektes schlagen vor, den Neubau an die nordöstliche Ecke der Parzelle zu schieben. Sie schaffen dadurch entlang der Bifigstrasse einen angemessenen Freiraum für den Zugang zum neuen Schulhaus sowie eine übersichtlichere Verbindung zur bestehenden Schulanlage. Das «Hauswart-Haus» beim Einlenker in die Bifigstrasse soll abgebrochen werden.

Westlich des neuen Schulhauses gibt es einen leicht ansteigenden Aussenbereich, der in seiner Gestalt vom bestehenden Baumbestand bestimmt wird. Er soll naturnah und kindergerecht gestaltet und ein gelungenes Pendant zum gradlinigen Aussen- und Sportbereich der bestehenden Primarschule werden.

Split-Level-Lösung überzeugt die Jury

Unter Berücksichtigung des natürlichen Terrainverlaufs wird der Neubau folgerichtig als Split-Level-Lösung ausgebildet, heisst es im Jurybericht. Split-Level-Häuser sind nicht klassisch in zwei oder drei Stockwerke unterteilt, sondern in Ebenen. Diese sind zueinander um eine halbe Geschosshöhe versetzt und durch Treppen miteinander verbunden.

Beim geplanten Neubau liegen im Terrain verankert Technik- und Materialräume. Die vom grosszügigen Vorplatz zugängliche Ebene liegt ein halbes Geschoss über der Hauptstrasse. Über einen gedeckten Vorplatz erreicht man eine Eingangshalle mit Garderobe. Anschliessend sind Spielgruppe, Besprechungsraum, Logopädie und Schulische Heilpädagogik angeordnet. Auf der Höhe des westlichen Aussenraumes befinden sich die Kindergärten mit direktem Zugang über eine Veranda. Ein halbes Geschoss darüber, an der Ostfassade, befinden sich die Primarschulräume.

Die Jury schreibt: «Der halbgeschossige Versatz trennt zwar die Bereiche physisch, eröffnet jedoch eine Vielzahl von Blickverbindungen und eine räumliche Offenheit über die Geschosse. Die vorgeschlagenen räumlichen Bezüge bilden einen adäquaten Vorschlag für eine stufenübergreifende Schultypologie, welche Möglichkeiten sowohl für ein gemeinsames Zusammensein wie auch ein separates Arbeiten bietet.»

So könnte es im Neubau aussehen. Visualisierung: ArchitekturAtelier

Noch sind die Details nicht ausgearbeitet

Das Untergeschoss ist als Stahlbetonmassivbau konzipiert. Der oberirdische Baukörper lässt eine Holzelementbauweise oder eine Holz-Hybridkonstruktion zu. Der bestehende Kindergarten kann bis zum Abschluss der Bauarbeiten des Neubaus weiterbetrieben werden. Danach könnte er abgebrochen werden oder für einen Testbetrieb einer Kindertagesstätte genutzt werden, schlagen die Projektverfasser vor.

Das Projekt überzeuge durch eine präzise ortsbauliche Setzung sowohl im Grundriss wie auch im Schnitt sowie durch ein einfaches und klares Konstruktionsprinzip, schreibt die Jury. Die Umsetzung des Raumprogrammes mit den versetzten Geschossen schaffe für die vorgesehene Nutzung eine räumliche Vielfalt, welche willkommene Aufenthaltsqualitäten und Arbeitsbereiche für einen zeitgemässen Schul- und Kindergartenbetrieb biete.

Die Bevölkerung kann die Projekte einsehen. Bild: Corinne Hanselmann

Die Jury empfiehlt jedoch, das Projekt im Bereich der Eingangs- und Garderobenbereiche noch zu überarbeiten. Der vorgesehene Zeitplan und die Kosten sind noch nicht bekannt. Das Projekt soll zu einem späteren Zeitpunkt vor der Abstimmung im Detail vorgestellt werden, heisst es bei der Gemeinde Sennwald auf Anfrage.

Die Wettbewerbsprojekte können von der Bevölkerung eingesehen werden: Am 10. Dezember von 17 bis 18 Uhr und am 11. Dezember von 16 bis 17 Uhr im Mehrzweckraum in Salez.